เจาะลึกเบื้องหลัง แอลจี ผนึก "ก้าวท้าใจ" สร้างปรากฏการณ์ 10K ที่มากกว่างานวิ่ง
พร้อมเผยเหตุผลที่มากกว่าการเป็นสปอนเซอร์จัดงาน
แต่คือความมุ่งมั่นสร้างสังคมสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก
กรุงเทพฯ, 17 มิถุนายน 2568 – หลังสร้างปรากฏการณ์รวมพลนักวิ่งกว่า 8,000 ชีวิต ทั้งมืออาชีพที่ต้องการพิสูจน์ฝีเท้า นักวิ่งสมัครเล่นที่ท้าทายขีดจำกัด และผู้เริ่มต้นเส้นทางสุขภาพดี กับงานเดิน-วิ่งมาราธอนระดับประเทศ "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG" ที่ไม่ได้จำกัดตัวเองแค่การแข่งขัน แต่เป็นการรวมพลังสร้างสังคมสุขภาพดีและยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ขอเผย 4 เหตุผลเบื้องหลังการมีส่วนร่วมในปรากฏการณ์ครั้งนี้ ที่ตอกย้ำบทบาทของแอลจีในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง
"Life's Good" ปรัชญาที่ขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจ
แอลจีเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของงานวิ่งครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ย่อมต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณค่าแห่งการมีชีวิตที่ดีตามแนวคิด ‘Life's Good’ ที่แอลจียึดถือมาโดยตลอด "เราเชื่อว่าการวิ่งเป็นหนึ่งในหนทางที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สดใส" นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว "การสนับสนุนงานก้าวท้าใจจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และสร้างสังคมที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของแอลจีในการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน"
มากกว่าเงินสนับสนุนแต่คือการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
การสนับสนุนของแอลจีไม่ได้จำกัดอยู่แค่การมอบเงินทุน แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานแอลจี ที่มาร่วมวิ่งและให้กำลังใจนักวิ่งคนอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของแอลจีในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างแท้จริง ต่อเนื่องจากกิจกรรมภายในองค์กร โครงการ "LG Running Crew" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ของแอลจีที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานอย่างรอบด้าน ที่แอลจีเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และยังเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร การสนับสนุน ‘สมาคมก้าวท้าใจ’ จึงเป็นการลงทุนที่แอลจีตั้งใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนไทยและสุขภาพของบุคลากรภายในองค์กรไปพร้อมๆ กัน
ยกระดับมาตรฐานสุขภาพ สู่เวทีสากล
แอลจีเล็งเห็นว่ากิจกรรมก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันวิ่งในประเทศ แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากล ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ที่เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานของเส้นทางวิ่ง รวมถึงการรับรองสถิติเวลาการแข่งขัน การยกระดับมาตรฐานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่ง แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วย
แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเหรียญรางวัล
แม้ว่าการแข่งขันจะจบลงด้วยการประกาศผลผู้ชนะ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเหรียญรางวัลคือแรงบันดาลใจและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงานวิ่งครั้งนี้ แอลจีมีความเชื่อมั่นว่านักวิ่งทุกคนที่เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้าย ต่างก็ได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่า ได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ได้สัมผัสถึงพลังของความมุ่งมั่นและความอดทน และได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันวิ่ง แต่เป็นการรวมพลังเพื่อสร้างสังคมสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งแอลจีมุ่งหวังว่างานวิ่งครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตัวเองมากขึ้น เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรงและมีความสุขอย่างยั่งยืน เรายังคงยึดมั่นใน ‘Life’s Good’ ที่เปรียบเสมือนเป็นคำมั่นสัญญาให้แก่ลูกค้าของเรา
