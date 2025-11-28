We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี ประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ประจำปี 2026
แต่งตั้ง “รยู แจชอล” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่
เสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันของธุรกิจหลัก
กรุงโซล, 28 พฤศจิกายน 2568– บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด (แอลจี) ประกาศแต่งตั้ง นายรยู แจชอล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป โดยนายรยูประสบความสำเร็จในการนำกลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Solution – HS) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขยายธุรกิจโซลูชันสำหรับองค์กร (B2B) การพัฒนาโมเดลธุรกิจบอกรับสมาชิก (Subscription) และธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (D2C) รวมถึงการรักษาความเป็นผู้นำด้านการแข่งขันโดยอาศัยจุดแข็งหลักของแอลจีในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ในบทบาทของซีอีโอคนใหม่ นายรยูจะมุ่งเน้นผลักดัน “ดีเอ็นเอความเป็นผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของแอลจี” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งมอบประสบการณ์และคุณค่าที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร พร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
นายรยูเริ่มร่วมงานกับบริษัทโกลด์สตาร์ (ปัจจุบันคือ แอลจี อีเลคทรอนิคส์) ตั้งแต่ปี 2532 ในฐานะนักวิจัยของศูนย์วิจัยเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทางอาชีพในสายงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดการบริหารของเขา ตั้งแต่
ปี 2564 นายรยูได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ H&A (ปัจจุบันคือ HS) และนำพาแอลจีก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลก
แม้ตลาดจะเผชิญความท้าทายจากภาวะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวล่าช้าและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น นายรยูยังคงเสริมสร้างความเป็นผู้นำของผลิตภัณฑ์เรือธง พร้อมวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายรยูยังขยายพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มธุรกิจ HS ด้วยการพัฒนาการให้บริการธุรกิจบอกรับสมาชิก (Subscription) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า การเติบโตของช่องทางออนไลน์ และการขยายธุรกิจ B2B เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ Built-in และโซลูชันส่วนประกอบ
การเปลี่ยนผ่านผู้นำองค์กร
นายวิลเลียม โช จะก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านผู้นำอย่างราบรื่นและสร้างประโยชน์สูงสุด หลังจาก
การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอด 4 ปี ในฐานะซีอีโอ
นายโช เข้าร่วมงานกับแอลจีมาตั้งแต่ปี 2530 และทุ่มเทให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 37 ปี ได้ขยายธุรกิจของแอลจีให้
ก้าวไกลเกินกว่ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์ (Mobility) และธุรกิจพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial Spaces) พร้อมวางวิสัยทัศน์ระยะกลางและระยะยาวในการเปลี่ยนแอลจีสู่การเป็น “Smart Life Solution Company” ที่เชื่อมโยงและขยายประสบการณ์ของลูกค้าในทุกมิติ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของนายโชมุ่งเน้นที่การสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในธุรกิจหลักอย่างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ B2B ธุรกิจที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์และธุรกิจ D2C การขยายสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ (Global South) รวมถึงการสำรวจธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งแต่ละด้านได้กลายเป็นหลักสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของแอลจีในอนาคต
เพื่อเร่งการเติบโตของเสาหลักธุรกิจ B2B สองกลุ่มของแอลจี ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์ (Vehicle Solution – VS) และระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (HVAC) บริษัทได้เลื่อนตำแหน่ง นายอึน ซอกฮยอน หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ VS และ
นายเจมส์ ลี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ ES ขึ้นเป็นประธานกลุ่มธุรกิจ
ด้านนายควัก โดยอง ซึ่งมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางทั้งด้านการขายและกลยุทธ์ในกลุ่มธุรกิจ HS รวมถึงความเข้าใจตลาดโลกเป็นอย่างดี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนภูมิภาคประจำทวีปอเมริกาเหนือ และประธานแอลจี อีเลคทรอนิคส์ สหรัฐอเมริกา
โครงสร้างองค์กรปี 2026
การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับโครงสร้างการตัดสินใจให้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมสร้างการดำเนินงานที่มุ่งเน้นและเลือกสรร เพื่อเร่งกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอระยะกลางถึงระยะยาวของแอลจี
แอลจีจะยังคงโครงสร้างหลักแบบ 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อให้แต่ละกลุ่มสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและรับผิดชอบผลงานได้ชัดเจน โดยจะมีการรวมฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันในแต่ละองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้วยการแต่งตั้งนายรยูเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นายแบ็ก ซึงแท รองประธานบริหาร ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าธุรกิจ Kitchen Solutions จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าของกลุ่มธุรกิจ HS นายแบ็กได้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกผ่านบทบาทการเป็นผู้นำทั้งในธุรกิจ Living Solutions และธุรกิจ Kitchen Solutions และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการพัฒนากลยุทธ์การผลิตระดับโลกให้ก้าวหน้า ท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนหัวหน้าของกลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง (Media Entertainment Solution – MS) กลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์ (VS) และกลุ่มธุรกิจโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม (ES) จะยังคงดำรงตำแหน่งเดิม เพื่อรักษาความต่อเนื่องด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การเสริมความแข็งแกร่งให้รากฐานการเติบโตในธุรกิจแห่งอนาคตและธุรกิจที่มีศักยภาพสูง
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร แอลจียังสร้างกลไกใหม่เพื่อเร่งการเติบโตในธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ซึ่งรวมถึงระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (HVAC), webOS และหุ่นยนต์
- กลุ่มธุรกิจ HS จะจัดตั้งฝ่ายขายต่างประเทศสำหรับธุรกิจ B2B เพื่อขยายธุรกิจ Built-in และ Builder-focused ในตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งยกระดับฝ่ายธุรกิจ Built-in/Cooking สู่การเป็นหน่วยธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
- ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ HS Robotics Lab จะถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยผสานฟังก์ชันบางส่วนจากห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ขั้นสูง้ของสำนักงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) เข้าด้วยกัน และจะอยู่ภายใต้การนำของนายอี แจอุค นักวิจัยอาวุโสผู้เคยเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
- กลุ่มธุรกิจ MS จะรวมธุรกิจทีวีและธุรกิจไอทีเข้าด้วยกันเป็นธุรกิจดิสเพลย์ พร้อมจัดตั้งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิสเพลย์ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ฝ่ายธุรกิจโฆษณา webOS จะได้รับการยกระดับให้เป็นหน่วยธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายบริการที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม webOS ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- กลุ่มธุรกิจ ES จัดตั้งฝ่ายธุรกิจประยุกต์ขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นโซลูชัน HVAC สำหรับระบบทำความเย็นศูนย์ข้อมูล ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น และพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมเปิดตัวฝ่าย M&A ของ ES และฝ่ายขายต่างประเทศของ ES เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในต่างประเทศแบบครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละภูมิภาค
- บริษัทจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงของ HS แห่งใหม่ภายในสำนักงานของ CTO เพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน และจัดตั้งห้องปฏิบัติการ์ Next-Generation Computing Lab เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีเกิดใหม่ อาทิ Quantum computing, Distributed computing และ Next-generation security
- เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทจะผสานศูนย์ DX Center และฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจ เข้าด้วยกันเป็นองค์กรใหม่ชื่อ ศูนย์ AX Center โดยมีนายโจ จองบอม รองประธานอาวุโส และอดีตหัวหน้าศูนย์ DX Center เป็นผู้นำองค์กร ซึ่งศูนย์ AX Center จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งการนำ AI มาใช้งานทั่วทั้งองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลักดันการพัฒนาและวิจัย และเสริมศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ
การแต่งตั้งและการปรับโครงสร้างทั้งหมดจะมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยการเลื่อนตำแหน่งในระดับผู้บริหารจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
