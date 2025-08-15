We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เจาะลึกเบื้องหลังแนวคิด “ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ” ฉลอง “แอลจีครบรอบ 37 ปี”
เจาะลึกเบื้องหลังแนวคิด“ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ” ฉลอง“แอลจีครบรอบ 37 ปี” แคมเปญพลิกโฉมความเข้าใจเรื่อง AI ที่สร้างมูลค่าสื่อรวมกว่า 43.8 ล้านบาท
กรุงเทพฯ, 15 สิงหาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จของแคมเปญฉลองครบรอบ 37 ปี ที่สร้างปรากฏการณ์ทางการตลาดตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารแบบ 360 องศาที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยนายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยถึงที่มาแนวคิดของแคมเปญนี้ไว้ว่า “เทคโนโลยี AI มักถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องจักรไร้ความรู้สึก แต่แอลจีต้องการพลิกมุมมองดังกล่าว ด้วยแนวคิด ‘Affectionate Intelligence for YOU’ หรือ ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ’ ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยด้านฟังก์ชันการใช้งานเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ เราเชื่อว่า AI ที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ คือการมอบความอบอุ่นและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง”
ซึ่งแอลจีเริ่มต้นแคมเปญฉลอง 37 ปี ด้วยการส่งโปรโมชันครั้งยิ่งใหญ่เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีผ่านห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึง LG.com ซึ่งขายสินค้าไปกว่า 20,000 ชิ้นในช่วงสัปดาห์แรกของแคมเปญ ตามมาด้วยการปล่อย Copy Ad สุดโดนใจผ่านสื่อ Digital out-of-home (DOOH) ที่ครอบคลุมจุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ ด้วยข้อความที่สะท้อนแนวคิด ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ’ เช่น “วันที่เหนื่อยไปทั้งใจ ยังมี LG OLED evo AI เสิร์ฟคอนเทนท์ให้คุณยิ้ม” หรือ “ในวันที่ชีวิตมีแต่เรื่องหนักใจ ยังมี LG Subscribe ช่วยแบ่งเบา” สร้างการมองเห็นไปกว่า 280 ล้านอายบอลส์ (Eyeballs)
อีกหนึ่งไฮไลท์ของแคมเปญนี้คือภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ’ ที่เน้นย้ำว่าเทคโนโลยีของแอลจีไม่ได้มีไว้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวก แต่ยังเข้าใจและตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง นำเสนอผ่านสามเรื่องราวโดนใจทุกเจน ทั้ง “THE BOSS’S SECRET” “THE NO NAME BOY” และ “THE GRANDMA STAR” ซึ่งสร้างยอดการเข้าถึงคลิปวีดิโอรวมกว่า 66 ล้านครั้ง ตลอดจนสร้างการพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย ยิ่งไปกว่านั้น แคมเปญนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากอินฟลูเอนเซอร์กว่า 54 คน ครอบคลุมทั้งกลุ่มไอที ไลฟ์สไตล์ และครอบครัว ที่ช่วยถ่ายทอดแนวคิด ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ’ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย โดยนายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 37 ปีที่ผ่านมา แอลจีได้เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับสังคมไทย เราเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีไม่ควรเป็นเพียงเครื่องมือที่ทันสมัย แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตและความสุขของผู้คน แคมเปญ ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ’ ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาด แต่เป็นปรัชญาและความตั้งใจจริงของแอลจีที่จะสร้างเทคโนโลยีที่เข้าใจหัวใจมนุษย์อย่างแท้จริง”
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของแอลจี
