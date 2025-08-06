We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีส่ง LG UltraGear™ OLED GX9s จอเกมมิ่ง OLED แบบโค้งสเปคแรง 240Hz
แอลจีส่งLG UltraGear™ OLED GX9s จอเกมมิ่ง OLEDแบบโค้งสเปคแรง 240Hz พร้อมwebOSและ AI ให้ เล่นเกม-ดูหนัง ได้ในจอเดียว
พิเศษ! รับส่วนลดเพิ่มถึง 3,210 บาท เมื่อจองล่วงหน้า 1 - 22 ส.ค. นี้ ผ่าน lg.com
กรุงเทพฯ, 6 สิงหาคม 2568 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจอภาพเพื่อความบันเทิง ส่ง LG UltraGear™ OLED GX9s รุ่น 34GX90SA จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ OLED ขนาด 34 นิ้ว ความละเอียด WQHD (3440x1440) ที่มีอัตราการรีเฟรชรวดเร็วถึง 240Hz มาพร้อมระบบปฏิบัติการ webOS และ AI ที่จะเปลี่ยนนิยามการเล่นเกมด้วยจอที่สามารถปรับแต่งภาพและเสียงให้คมชัดได้อย่างน่าทึ่ง ตอบสนองได้รวดเร็ว มอบความได้เปรียบสูงสุดในทุกการแข่งขันทั้งเกมพีซีและคอนโซล
สุดยอดฟีเจอร์ที่เกมเมอร์ตัวจริงพลาดไม่ได้ใน LG UltraGear™ OLED GX9s รุ่น 34GX90SA มีดังนี้
ได้เปรียบเหนือกว่าด้วยความคมชัดระดับ OLED เผยทุกตำแหน่งของศัตรู
ความละเอียด WQHD (3440x1440) สีสันสดใสแบบ DCI-P3 98.5% ปรับความสว่างสูงสุดได้ถึง 1300 นิต (APL 1.5%) พร้อมให้คอนทราสต์ที่ลึกและดำสนิทจาก VESA Display HDR™ TrueBlack400 จอเกมมิ่งรุ่นนี้จึงมอบภาพที่คมชัดทุกรายละเอียดให้คุณเห็นศัตรูได้ถนัดตา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพแสงในห้อง เพราะมีเทคโนโลยี AGLR (Anti-Glare Low Reflection) ช่วยลดแสงสะท้อน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้คุณไม่พลาดทุกรายละเอียดของศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด
โอบล้อมสายตาของคุณจากทุกมุมมอง เข้าสู่โลกของเกมได้อย่างสมบูรณ์
หน้าจอ W-OLED ขนาด 34 นิ้ว ที่มีอัตราส่วนภาพ 21:9 มอบมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษมากกว่าจอภาพทั่วไป
ทำให้การมองเห็นที่อยู่นอกขอบเขตสายตาปกติเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยความโค้ง 800R ให้มุมมองภาพ (FOV: Field of View) ที่เหมาะสมและปราศจากการบิดเบือน ขณะที่คุณสำรวจโลกแห่งเกมด้วยมุมมองที่สมจริงจนแทบไม่รู้ตัวว่ามองผ่านหน้าจอ
คว้าชัยชนะด้วยความเร็วระดับสายฟ้าฟาด เหนือกว่าคู่แข่งในทุกเสี้ยววินาที
ด้วยอัตรารีเฟรชสูงถึง 240Hz และเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพียง 0.03ms (GtG) จึงช่วยลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวและภาพซ้อน การรองรับเทคโนโลยี NVIDIA® G-SYNC® Compatible และ AMD FreeSync™ Premium Pro ที่ช่วยซิงโครไนซ์อัตรารีเฟรชของจอภาพเข้ากับการ์ดจอของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ยิ่งทำให้ภาพคมชัด ไร้รอยขาด และมีค่า Latency ต่ำ การเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมจึงเป็นไปอย่างลื่นไหล ไม่ว่า
จะเป็นการยิงปืน การหลบหลีก การเข้าปะทะ และการออกอาวุธอย่างแม่นยำที่สุด
จอที่สมบูรณ์แบบทั้งการเล่นเกม-ดูหนัง ตอบทุกโจทย์ด้วย webOS และ AI
ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงด้วย AI Picture เพิ่มมิติของภาพที่สมจริง ประสานด้วยตัวช่วยสร้างภาพ AI ส่วนตัว เลือกแสดงผลภาพได้ตามสไตล์คุณ พร้อม AI Sound มอบระดับเสียงและความชัดเจนที่ปรับแต่งอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้คุณโฟกัสสิ่งสำคัญได้เต็มที่ ทั้งนี้ webOS24 ยังช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง พอร์ทัลเกม และฟังก์ชันอัจฉริยะต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับพีซี สร้างอิสระในการใช้หน้าจอให้ตอบโจทย์ความบันเทิงที่ต้องการผ่านแอป LG Switch ที่ช่วยปรับแต่งหน้าจอได้สูงสุด 11 แบบ พร้อมสลับระหว่างพีซีและ webOS ได้อย่างสะดวกสบายด้วยปุ่มลัด
LG UltraGear™ OLED GX9s รุ่น 34GX90SA วางจำหน่ายในราคา 37,900 บาท พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองล่วงหน้าผ่าน lg.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2568 รับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 3,210 บาท และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท หากคุณเป็น LG Member ยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/monitors/gaming/34gx90sa-w/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
# # #
*เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิก LG Member รับส่วนลด 10% ทันที ส่วนลดเพิ่ม 3,210 บาท หลังจากหักส่วนลด LG Member 10% แล้ว การรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการเท่านั้น
