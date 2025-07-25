We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568
สร้างรากฐานแกร่งสำหรับการเติบโตเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน
ผ่านการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอและความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ
กรุงโซล, 25 กรกฎาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด (แอลจี) ประกาศทำรายได้รวม 20.74 ล้านล้านวอน (หรือประมาณ 4.78 แสนล้านบาท) และกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 639.4 พันล้านวอน (หรือประมาณ 1.48 หมื่นล้านบาท) สำหรับไตรมาส 2 ของปี 2568
โดยทั้งรายได้และกำไรจากการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความถดถอยของตลาดโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาระทางภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า ของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างกำไรโดยรวมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
แม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ แต่กลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Solution หรือ HS) กลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์ (Vehicle Solution หรือ VS) และกลุ่มธุรกิจโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Solution หรือ ES) ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถสร้างรายได้และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และทั้งสามกลุ่มธุรกิจนี้ยังสามารถทำผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2 ได้สูงสุดเท่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์ที่ทำรายได้และกำไรจากการ
ดำเนินงานรายไตรมาสได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วยในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง (Media Entertainment Solution หรือ MS)
มีการรายงานการขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายโทรทัศน์ที่ลดลงและการใช้จ่ายทาง การตลาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงยังคงสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอได้จากธุรกิจด้านโฆษณาและเนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์ม webOS ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้โดยรวมให้บริษัทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตเชิงคุณภาพ
แอลจียังเดินหน้าเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจ B2B เช่น
ส่วนประกอบยานยนต์และระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ (HVAC) กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ เช่น ธุรกิจบอกรับสมาชิก (Subscription) และแพลตฟอร์ม webOS รวมถึงธุรกิจแบบ Direct-to-Consumer (D2C) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ LGE.COM
ในไตรมาส 2 ของปี 2568 รายได้จากธุรกิจ B2B ซึ่งรวมถึงโซลูชันยานยนต์ ส่วนประกอบ และโรงงานอัจฉริยะ รวมทั้งระบบ HVAC เพิ่มขึ้น 3% เป็นเงิน 6.2 ล้านล้านวอน (หรือประมาณ 1.43 แสนล้านบาท) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สำหรับรายได้จากธุรกิจบอกรับสมาชิก (Subscription) เพิ่มขึ้น 18% อยู่ที่ 630 พันล้านวอน (หรือประมาณ 1.45 หมื่นล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ยังคงเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอที่ยังดำเนินอยู่ของบริษัท โดยธุรกิจ B2B มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนด้านอุปสงค์น้อยกว่า และยังได้รับประโยชน์จากอุปสรรคที่กันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาสู่ตลาดได้โดยง่าย
เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อยู่บนพื้นฐานของการมอบโซลูชันตามที่ลูกค้าต้องการ สำหรับส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ยังสามารถสร้างช่องทางรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตรากำไรสูง ในขณะที่ช่องทาง D2C ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและคุณค่าของแบรนด์
ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 และแนวโน้มธุรกิจ แยกตามกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Solution หรือ HS)
กลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Solution หรือ HS) ของแอลจี มีรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 6.59 ล้านล้านวอน (หรือประมาณ 1.52 แสนล้านบาท) และกำไรจากการดำเนินงานที่ 439.9 พันล้านวอน (หรือประมาณ 10.14 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นผลประกอบการไตรมาส 2 ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าความต้องการของผู้บริโภคจะอ่อนตัวลง แรงกดดันด้านภาษีศุลกากร และต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น แต่กลุ่มธุรกิจนี้ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่แข็งแกร่งไว้ได้ โดยกลยุทธ์แบบสองทาง ซึ่งมุ่งเป้าไปทั้งตลาดในกลุ่มพรีเมียมและตลาดกลุ่มใหญ่ (Mass Market) ยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ธุรกิจการบอกรับสมาชิกยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วยชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและสนับสนุนความสามารถในการสร้างกำไร
ในอนาคต
การฟื้นตัวของตลาดคาดว่าจะยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น
กลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (HS) จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ Subscription และธุรกิจ D2C รวมถึงการมองหาวิธีการปรับปรุงต้นทุนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา แม้จะมีการคาดการณ์ว่าแรงกดดันด้านต้นทุนโลจิสติกส์จะผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปลายปี 2567 และต้นปี 2568 แต่บริษัทยังคงวางแผนที่จะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางการตลาดอย่างรอบคอบเพื่อรักษาระดับกำไรจากการดำเนินงานให้เท่าเดิมหรือสูงกว่าปีที่แล้ว
กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง (Media Entertainment Solution หรือ MS)
กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง (Media Entertainment Solution หรือ MS) ของแอลจี รายงานรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 4.39 ล้านล้านวอน (หรือประมาณ 1.01 แสนล้านบาท) และขาดทุนจากการดำเนินงาน 191.7 พันล้านวอน (หรือประมาณ 4.42 พันล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากความต้องการในตลาดที่ชะลอตัวส่งผลให้ยอดขายทีวีลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ในอนาคต
บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีแผนขยายการเข้าถึงตลาดในกลุ่มประเทศโลกใต้ (Global South) เช่น อินเดีย ที่ยังคงมีความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ คาดว่าธุรกิจแพลตฟอร์ม webOS จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น เกมและศิลปะดิจิทัล
กลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์ (Vehicle Solution หรือ VS)
กลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์ (Vehicle Solution หรือ VS) ของแอลจีสร้างสถิติรายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.85 ล้านล้านวอน (หรือประมาณ 6.56 หมื่นล้านบาท) และกำไรจากการดำเนินงาน 126.2 พันล้านวอน (หรือประมาณ 2.91 พันล้านบาท)
ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ผลประกอบการยังได้รับแรงหนุนจากยอดคำสั่งซื้อคงค้างที่มีปริมาณ มากและยอดขายจากการรับจ้างผลิตโซลูชันในรถยนต์ (OEM) ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป
การปรับกลยุทธ์มุ่งสู่ระบบสาระบันเทิงภายในรถยนต์ (IVI) ระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของชิ้นส่วนรถยน ต์ไฟฟ้าและระบบไฟส่องสว่างยังช่วยเสริมผลประกอบการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในอนาคต
บริษัทจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักและรักษาความสามารถในการทำกำไรผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Solution หรือ ES)
กลุ่มธุรกิจโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Solution หรือ ES) ของแอลจี สร้างรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.64 ล้านล้านวอน (หรือประมาณ 6.08 หมื่นล้านบาท) และกำไรจากการดำเนินงาน 250.5 พันล้านวอน (หรือประมาณ 5.77 พันล้านบาท) ซึ่งถือเป็นสถิติผลประกอบการไตรมาส 2 ที่สูงที่สุด การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยความต้องการเครื่องปรับอากาศสำหรับที่ พักอาศัยในเกาหลีในปริมาณมาก รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม HVAC เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งปริมาณการขายที่สูงขึ้นนี้ช่วยเพิ่มอัตรากำไรเมื่อเทียบกับต้นทุน ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น
สำหรับครึ่งปีหลัง
แอลจีตั้งเป้าที่จะรองรับความต้องการเปลี่ยนทดแทนสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมขยายไลน์ผลิตภัณฑ์เพื่อการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังได้วางแผนแสวงหาโอกาสใหม่ในตลาดเกิดใหม่อย่าง ศูนย์ข้อมูล AI ด้วยการพัฒนาระบบ HVAC เชิงพาณิชย์และเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมรวมถึงระบบสำหรับการผลิตไฟฟ้าตลอดจนขยายธุรกิจโซลูชันระบบทำความเย็นด้วยของเหลวอีกด้วย
