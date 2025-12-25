We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี เดินหน้าสู้ภัยน้ำท่วม สานต่อพันธกิจเคียงข้างคนไทย ตอกย้ำปรัชญา ‘Life’s Good’ ที่พิสูจน์ด้วยความไว้วางใจระดับรางวัล Superbrands 16 ปีซ้อน
กรุงเทพฯ, 25 ธันวาคม 2568 – ในโอกาสที่แอลจีได้รับรางวัล Superbrands Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจสูงสุดที่ผู้บริโภคชาวไทยมอบให้เสมอมา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สานต่อพันธกิจเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจดังกล่าว ด้วยการเปลี่ยนคุณค่าของแบรนด์ให้เป็นการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำปรัชญา ‘Life’s Good’ ที่เป็นมากกว่าคำขวัญทางการตลาด แต่คือคำมั่นสัญญาที่แอลจียึดมั่นในการยืนหยัดเคียงข้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง
จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง แอลจีได้มอบความช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่างมูลนิธิกระจกเงา ด้วยการบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อาทิ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และโทรทัศน์ มูลค่ากว่า 1,117,600 บาท รวม 60 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูความเป็นอยู่แก่ผู้ประสบภัยในภาคใต้ โดยมีมูลนิธิกระจกเงาเป็นศูนย์กลางในการกระจายความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานสำคัญ อาทิ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา รวมถึงองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ที่ต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการดูแลผู้ประสบภัย
พร้อมกันนี้ แอลจียังได้จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยบริการซักและอบผ้าเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการฟรี ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการเปิดศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มอบสิทธิ์ยกเว้นค่าแรงพร้อมส่วนลดค่าอะไหล่ 50% ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้เข้าดูแลครัวเรือนไปแล้วกว่า 2,000 ราย โดยบริการซ่อมจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการช่วยฟื้นฟูและทำให้ 'ชีวิตดีๆ' กลับคืนสู่ผู้ประสบภัยอีกครั้ง
ด้าน นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "รางวัล Superbrands 16 ปีซ้อน คือเกียรติยศที่สะท้อนว่าปรัชญา ‘Life’s Good’ ของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง ซึ่งปรัชญานี้ครอบคลุมมากกว่าการพัฒนานวัตกรรม แต่หมายถึงความรับผิดชอบในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ศักยภาพในการส่งมอบความช่วยเหลือนี้เป็นผลโดยตรงจากรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งในฐานะผู้นำตลาดเครื่องซักผ้า 26 ปี และทีวี OLED 12 ปีซ้อน ประกอบกับวิสัยทัศน์สู่การเป็น ‘บริษัทแห่งโซลูชันเพื่อชีวิตอัจฉริยะ หรือ Smart Life Solution Company’ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ‘LG AI - Affectionate Intelligence’ ปัจจัยเหล่านี้คือพลังที่ทำให้เราสามารถตอบแทนความไว้วางใจที่ได้รับจากคนไทยมาตลอด 37 ปี"
โดยแอลจีพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการใช้ศักยภาพขององค์กรทั้งด้านนวัตกรรม และทรัพยากร เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตการณ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของแอลจี
