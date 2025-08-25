Skip to ContentSkip to Accessibility Help
แอลจีเปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาหน้าจอ LCD ครั้งแรก

HOME & APPLIANCE08/25/2025

    แอลจีเปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาหน้าจอ LCD ครั้งแรก เสิร์ฟ AI Wash 2.0 เทคโนโลยีซักผ้าที่รู้ใจผู้ใช้งาน มอบประสบการณ์ซักผ้าที่ทั้งสมาร์ทและสบายในเครื่องเดียว

     

    LCD-3.jpg

     

    กรุงเทพฯ, 25 สิงหาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามสโลแกน “Life’s Good.” เปิดตัวเครื่องซักผ้าฝาหน้าแบบมีจอแสดงผล LCD เป็นครั้งแรกของแอลจี โดยเป็นทั้งเครื่องซักและอบผ้าในเครื่องเดียว เปิดตัวพร้อมกันถึง 2 รุ่น ได้แก่ เครื่องซักผ้าฝาหน้าจอแสดงผลแบบ LCD รุ่น  F2520RNTG และ F2520RNTB ที่มาพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI Wash 2.0 อัจฉริยะที่จะทำให้เครื่องซักผ้าแอลจีเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจ ให้คุณได้รับประสบการณ์ซักผ้าที่ทั้งสะอาด สะดวก สมาร์ท และตรงใจได้ในเครื่องเดียว

     

    สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่เพิ่งเปิดตัวทั้งสองรุ่นนี้เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นแรกที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากแอลจี โดยนอกจากหน้าจอแสดงผลแบบใหม่แล้ว ยังเป็นรุ่นแรกที่แอลจีพัฒนาเทคโนโลยี AI ในเครื่องซักผ้า มาเป็น AI Wash 2.0 ที่นอกจากจะช่วยเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมให้อัตโนมัติโดยวิเคราะห์จากเนื้อผ้าและลักษณะของผ้าแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ระดับคราบความสกปรกของเสื้อผ้าได้ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับความสกปรกที่เพิ่มขึ้นมาใน AI Wash 2.0 นี้ พร้อมช่วยเลือกรูปแบบการปั่นให้เหมาะสมกับการซักแต่ละครั้ง ซึ่งมีให้เลือกมากถึง 6 แบบ และยังเลือกเวลาในการซักและล้างผ้าที่เหมาะสมที่สุดให้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี Turbowash 360 ที่ช่วยขจัดความสกปรกได้หมดจดภายในเวลาเพียง 39 นาทีด้วยเทคโนโลยี 4 Way 3D Multi-Spray และยังมีระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ezDispense ที่ช่วยตรวจสอบปริมาณผ้าและกำหนดปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหมาะสม ช่วยให้ใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังไม่ต้องคอยใส่น้ำยาซักผ้าเองทุกครั้งที่ซักผ้าอีกด้วย

     

    LCD-4.jpg

     

    อีกหนึ่งไฮไลต์ของเครื่องซักผ้าจอแสดงผลแบบ LCD ทั้ง 2 รุ่นนี้ คือเมนูการใช้งานแบบปุ่มหมุนและแผงควบคุมการใช้งานได้ง่ายขึ้นบนจอ LCD ที่ทำให้ควบคุมการใช้งานได้ง่ายและมองเห็นโปรแกรมการใช้งานได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีฟังก์ชัน Cycle and Option Optimization ที่เครื่องซักผ้าจะเรียนรู้วงจรการซักผ้าและการตั้งค่าที่มักมีการใช้บ่อยๆ และปรับให้วงจรการซักดังกล่าวขึ้นมาแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เป็นอันดับแรก เพื่อให้เลือกใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับการตั้งค่าให้เป็นตามรูปแบบที่มีการใช้งานบ่อยๆ โดยอัตโนมัติ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าและเลือกวงจรการซักใหม่ทุกครั้งนั่นเอง นอกจากนี้ เครื่องซักผ้าฝาหน้าจอแสดงผลแบบ LCD รุ่นนี้ ยังมีความจุของถังซักที่มากขึ้น และทำงานได้อย่างเงียบเชียบด้วยเทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือน และมอเตอร์แบบ Inverter Direct Drive อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแอลจี พร้อมทั้งยังใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ บนโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

     

    LCD-2.jpg

     

    LCD1.jpg

     

    เครื่องซักผ้าฝาหน้าจอแสดงผลแบบ LCD รุ่น F2520RNTG พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 54,900 บาท และ รุ่น F2520RNTB พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 52,900 บาท ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ www.lg.com/th ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757 พร้อมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand

