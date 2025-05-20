We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีส่ง Smart Monitor Swing จอสัมผัส 4K เคลื่อนที่ได้รุ่นแรก พร้อม webOS
แอลจีส่ง Smart Monitor Swing จอสัมผัส 4K เคลื่อนที่ได้รุ่นแรก พร้อม webOS ในตัว ให้ดูหนัง-ทำงานได้ทุกที่ในบ้าน
พิเศษ! รับส่วนลดเพิ่มถึง 4,300 บาท เมื่อจองล่วงหน้า 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. นี้ ผ่าน lg.com
กรุงเทพฯ, 20 พฤษภาคม 2568 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จอมอนิเตอร์ LG Smart Monitor Swing จอมอนิเตอร์อัจฉริยะรุ่นล่าสุด ที่พัฒนาต่อยอดจากจอ Smart Monitor แบบตั้งโต๊ะ ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้งานที่ชื่นชอบในการทำงานพร้อมกับเพลินเพลินไปกับสตรีมมิ่งคอนเทนต์ สู่จอมอนิเตอร์แบบเคลื่อนที่ เพิ่มความยืดหยุ่นและความพิเศษ ด้วยดีไซน์ที่รองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว จนได้รับการยอมรับด้วยรางวัล CES Innovation Awards ปี 2025 โดย Smart Monitor Swing ได้ยกระดับประสบการณ์การใช้งานด้วยความละเอียดระดับ 4K UHD บนหน้าจอขนาด 31.5 นิ้ว พร้อมฟีเจอร์การปรับหมุนได้รอบทิศทาง และระบบปฏิบัติการ webOS ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การใช้งานทั้งด้านความบันเทิงและการทำงานอย่างลงตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Swing แบบโปร โฟลว์ทั้งงานและบันเทิง’
LG Smart Monitor Swing โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและความบันเทิง ด้วยจุดเด่นหลักดังนี้
จอภาพระดับพรีเมียมด้วยความละเอียด 4K UHD
ด้วยหน้าจอ IPS ขนาด 31.5 นิ้ว ความละเอียด 4K UHD (3840x2160) พิกเซล ให้ภาพคมชัดสมจริงในทุกรายละเอียด สีสันสดใส และมุมมองภาพกว้างถึง 178 องศา พร้อมเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองแม่นยำ ทำให้การทำงานและความบันเทิงเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ดีไซน์ยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ขาตั้งอัจฉริยะพร้อมระบบ OneClick™ ที่ช่วยให้ถอดประกอบหน้าจอได้ง่าย สามารถปรับความสูง (Height Adjustment) เอียง (Tilt) หมุนซ้ายขวา (Swivel) และหมุนจอแนวตั้ง (Pivot) ได้อย่างอิสระ พร้อมล้อเลื่อนที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก รองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในบ้าน ออฟฟิศ ร้านค้า หรือคาเฟ่
ระบบปฏิบัติการ webOS เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ง่ายและครบครัน
ความโดดเด่นของ LG Smart Monitor Swing คือระบบปฏิบัติการ webOS ในตัวที่ใช้งานง่าย รองรับแอปพลิเคชันความบันเทิงยอดนิยม ทั้งสตรีมมิ่งคอนเทนต์และเกม พร้อมฟีเจอร์ Auto-Pivot ที่ปรับการแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนจอแนวตั้งหรือแนวนอน สามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมได้ตามต้องการ และมีฟีเจอร์การแบ่งหน้าจอที่ช่วยให้ทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน
เชื่อมต่อได้หลากหลาย พร้อมจัดการสายอย่างเป็นระเบียบ
รองรับการเชื่อมต่อครบครันทั้งแบบไร้สายผ่าน AirPlay 2 สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Screen Share สำหรับการแชร์หน้าจอจากสมาร์ทโฟน มี Bluetooth สำหรับอุปกรณ์เสริม พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อทั้ง USB-C 3 พอร์ตที่รองรับการส่งสัญญาณภาพและชาร์จไฟ และ HDMI 2 พอร์ต โดยสามารถจัดการสายต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบด้วยช่องซ่อนอะแดปเตอร์ภายในขาตั้งแบบ Rolling Stand
LG Smart Monitor Swing วางจำหน่ายในราคา 36,900 บาท พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองล่วงหน้าผ่าน lg.com ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2568 รับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 4,300 บาท และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท ยิ่งไปกว่านั้น LG Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/preorder/swing_u889/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
