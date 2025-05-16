We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
กลับมาอีกครั้ง! LG Streaming Week ส่งความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส ผ่าน webOS พร้อมแพ็กเกจสุดคุ้ม
จับมือ 10 พันธมิตรสตรีมมิ่งชั้นนำ ครอบคลุมทั้งหนัง ซีรีส์ เพลง คาราโอเกะ เกม และคอนเทนต์สำหรับเด็ก พร้อมส่วนลดและสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 4,300 บาท ตั้งแต่ 19 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68
กรุงเทพฯ, 19 พฤษภาคม 2568 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำแคมเปญสุดยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ชื่นชอบความบันเทิง 'LG Streaming Week' กลับมาอีกครั้ง หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานทีวีแอลจีทั่วโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความบันเทิงระดับโลกผ่านแพลตฟอร์ม webOS พร้อมมอบประสบการณ์รับชมคอนเทนต์ระดับพรีเมียมแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรสตรีมมิ่งชั้นนำ 10 ราย มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 4,300 บาท ให้ผู้ใช้งานทีวีแอลจีได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบในราคาสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2568
ลูกค้าที่เป็นเจ้าของ LG Smart TV (รุ่น 4K, 8K), LG StanbyME และ Smart Monitor (UHD & WQHD) รุ่นปี 2019 - 2025 (webOS 4.5 – webOS 25) สามารถเข้าถึงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ทั้งซีรีส์ระดับรางวัล ภาพยนตร์คุณภาพ ดนตรีคลาสสิก คาราโอเกะ และคอนเทนต์สำหรับเด็ก โดยมีข้อเสนอพิเศษรวมมูลค่าส่วนลดและสิทธิพิเศษทั้งสิ้นกว่า 4,300 บาท จากพันธมิตรชั้นนำถึง 10 ราย ดังนี้
· Apple TV+ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับพรีเมียมที่รวบรวมซีรีส์รางวัลระดับโลก ภาพยนตร์ และสารคดีคุณภาพ พบกับปรากฏการณ์ซีรีส์อย่าง Severance, ซีรีส์ไซไฟสุดฮิต Silo, ซีรีส์คอมเมดี้ The Studio และดราม่าสุดประทับใจ The Morning Show พร้อมภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Gorge และ The Family Plan พิเศษเพียง 49 บาทต่อเดือน จากปกติเดือนละ 249 บาท นาน 3 เดือน
· Viu ผู้นำด้านคอนเทนต์เอเชีย รวบรวมซีรีส์และภาพยนตร์ยอดนิยมจากเกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไทย พร้อมอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ทุกวัน รับสิทธิ์ดู Viu Premium ฟรี 30 วัน มูลค่า 149 บาท
· oneD แพลตฟอร์มความบันเทิงสัญชาติไทย อัดแน่นด้วยละครไทย และรายการวาไรตี้ยอดนิยม ให้คุณเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ไทยคุณภาพ พิเศษรับโค้ดดู oneD PREMIUM ฟรี 1 เดือน มูลค่า 99 บาท
· iQIYI แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำจากประเทศจีน นำเสนอซีรีส์และภาพยนตร์เอเชียคุณภาพ พร้อมคอนเทนต์พิเศษเฉพาะ iQIYI รับส่วนลด 30% สำหรับแพ็กรายปีพรีเมียม เหลือเพียง 1,400 บาท จากปกติ 2,000 บาท
· MUBI สตรีมมิ่งระดับโลกที่รวบรวมภาพยนตร์คุณภาพจากผู้กำกับชั้นนำ พบกับภาพยนตร์รางวัลอย่าง The Substance นำแสดงโดย Demi Moore ผลงานพิเศษเฉพาะ MUBI ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดแห่งทศวรรษ รับชมฟรี 3 เดือน มูลค่า 564 บาท
· STAGE+ บริการสตรีมมิ่งจาก Deutsche Grammophon นำเสนอคอนเสิร์ต โอเปร่า และสารคดีคุณภาพที่คัดสรรจากทั่วโลก สำหรับผู้ชื่นชอบดนตรีคลาสสิก รับสิทธิ์ฟรี 3 เดือน มูลค่า 1,520 บาท
· STINGRAY KARAOKE แอปพลิเคชันคาราโอเกะที่รวบรวมเพลงฮิตหลากหลายแนว ให้คุณร้องเพลงได้อย่างสนุกไม่มีเบื่อ รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน มูลค่า 243 บาท
· PLAY.WORKS แพลตฟอร์มเกมสำหรับทีวี รวบรวมเกมสนุกๆ ให้เล่นได้ทั้งครอบครัว รับสิทธิ์เล่นฟรี 1 เดือน พร้อมเกมพิเศษ
· Sun NXT แพลตฟอร์มความบันเทิงจากอินเดียใต้ อัดแน่นด้วยภาพยนตร์ โปรแกรมถ่ายทอดสด รายการข่าว และมิวสิควิดีโอ รับสิทธิ์ฟรี 2 เดือนเมื่อสมัครแพ็กรายปี มูลค่า 328 บาท
Baby Shark World พัฒนาโดย The Pinkfong Company มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกและปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านคลังเพลงและนิทานที่หลากหลาย รับบัตรผ่านฟรี 1 เดือน มูลค่า 275 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงจาก LG Streaming Week มากยิ่งขึ้น แอลจีได้จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับทีวีรุ่นต่างๆ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์ม webOS ที่ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน พร้อมมอบประสบการณ์รับชมที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัว นับตั้งแต่เปิดตัว แพลตฟอร์ม webOS ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมแอลจี โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกว่า 4,000 รายใน 180 ประเทศ พร้อมผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษใน LG Streaming Week ได้ที่ https://www.lg.com/th/lg-streaming-week-2025/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
