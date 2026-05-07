แอลจี คว้ารางวัลด้านการออกแบบระดับโลก ในเวที Red Dot Design Award 2026
คว้า 27 รางวัล รวมถึงรางวัล “Best of the Best” สำหรับ LG OLED evo W6 Wallpaper TV
ประเด็นสำคัญ
- แอลจี อีเลคทรอนิคส์ คว้า 27 รางวัล จาก Red Dot Design Award 2026 รวมถึงรางวัลสูงสุด “Best of the Best” สำหรับ LG OLED evo W6
- LG OLED evo W6 Wallpaper TV มาพร้อมเทคโนโลยี True Wireless และดีไซน์บางเพียง 9 มม. ติดตั้งแนบผนังอย่างไร้รอยต่อ
- ผลิตภัณฑ์ของแอลจีได้รับการยอมรับด้านการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้ ครอบคลุมหลายหมวดสินค้า
- ธุรกิจแห่งอนาคตของแอลจียังคว้ารางวัล เช่น LG CLOiD หุ่นยนต์ภายในบ้าน และ LG Therma V AWHP
โซล, 4 พฤษภาคม 2569 — แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (LG) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการออกแบบระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลรวม 27 รางวัล จากเวที Red Dot Design Award 2026 ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีประกวดการออกแบบอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โดยในปีนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสูงสุด “Best of the Best” สะท้อนศักยภาพด้านดีไซน์และนวัตกรรมที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังต่อยอดจากผลงานในเวที iF Design Award 2026 ที่แอลจีคว้าไปได้ 26 รางวัล
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ LG OLED evo W6 Wallpaper TV ซึ่งได้รับรางวัล “Best of the Best” โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผสานเทคโนโลยี True Wireless¹ เข้ากับดีไซน์ Wallpaper อันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเครื่องมีความบางระดับประมาณ 9 มิลลิเมตร² รองรับการติดตั้งแนบผนังได้อย่างเรียบเนียนเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังออกแบบให้รวมองค์ประกอบหลัก อาทิ ระบบจ่ายไฟและลำโพง ไว้ภายในหน้าจอ ขณะที่ Zero Connect Box สามารถแยกติดตั้งจากตัวจอได้ไกลสูงสุด 10 เมตร ช่วยลดความยุ่งเหยิงของสายเชื่อมต่อและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดวางพื้นที่ภายในบ้าน พร้อมกันนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังได้รับการรับรอง True Wireless Lossless Vision³ จาก TÜV Rheinland ซึ่งยืนยันประสิทธิภาพการถ่ายทอดภาพที่คงความคมชัดแม้ในรูปแบบไร้สาย
นอกเหนือจาก Wallpaper TV แอลจียังได้รับรางวัลจากผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่ม ซึ่งสะท้อนแนวคิดการออกแบบที่ผสานความเรียบง่ายเข้ากับประสบการณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ตู้เย็นแบบ French Door ที่มาพร้อมบานพับ Zero Clearance™⁴ รองรับการติดตั้งชิดผนังได้อย่างยืดหยุ่น เครื่องปรับอากาศ LG Whisen Objet Collection Cool ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอลระดับพรีเมียม และ LG Sound Suite ระบบเสียงแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับการทำงานของ Dolby Atmos ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ เพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
ในส่วนของธุรกิจแห่งอนาคต แอลจียังคงแสดงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล อาทิ LG CLOiD หุ่นยนต์ภายในบ้านที่สามารถสนับสนุนการทำงานภายในบ้าน รองรับการสื่อสารด้วยเสียงและการรับรู้ท่าทาง พร้อมทั้งแสดงปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดงสีหน้าได้อย่างหลากหลาย รวมถึง LG Therma V™ AWHP ระบบปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่น้ำ ที่ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานด้านระบบทำความร้อนและน้ำร้อนภายในบ้าน โดยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสสีขนาด 6.8 นิ้ว ที่ช่วยให้การควบคุมการใช้งานทำได้อย่างสะดวกและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ โชว์รูม SKS ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังได้รับการยกย่องในด้านการออกแบบพื้นที่เชิงประสบการณ์ระดับลักชัวรี
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของแอลจีที่ได้รับรางวัลยังรวมถึง ลำโพง xboom มอนิเตอร์เกมมิ่ง UltraGear และโน้ตบุ๊ก LG gram
“เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถผสานเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ และช่วยยกระดับความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับผู้บริโภค” นายชุง วุคจุน หัวหน้าศูนย์ออกแบบองค์กร แอลจี อีเลคทรอนิคส์ กล่าว
1 ทีวี OLED แบบไร้สาย หมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างกล่อง Zero Connect กับหน้าจอ โดยคุณภาพของภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงต้นฉบับตามผลการทดสอบภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 29170-2 และผลการวัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อ
2 ความหนาจริงอยู่ที่ 9.95 มิลลิเมตร โดยค่าดังกล่าวอาจแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพการวัด
3 คุณภาพของภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงต้นฉบับ อ้างอิงตามเงื่อนไขการทดสอบเพื่อการรับรองของ TÜV Rheinland ซึ่งดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29170‑2 โดยผลการวัดและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อและสภาพแวดล้อม
4 เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด แอลจีแนะนำให้เว้นระยะห่างระหว่างด้านข้างของตู้เย็นกับผนังอย่างน้อย 0.16 นิ้ว (4 มิลลิเมตร)
