แอลจีเปิดตัวแคมเปญ "Radio Optimism" ส่งต่อความสุขฉบับ "Life's Good" ผ่านพลังแห่งเสียงดนตรี
มุ่งเชื่อมโยงผู้คนสานสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมส่งต่อคำมั่นสัญญาแห่งความสุขสู่โลกดิจิทัล
ผ่านเสียงดนตรีอันเป็นภาษาสากล
25 มิถุนายน 2568 — บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าตอกย้ำปรัชญา "Life's Good" เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด "Radio Optimism" ที่จะเปลี่ยนโลกดิจิทัลให้เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ด้วยการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหัวใจให้ใกล้กันยิ่งขึ้น พร้อมกระชับความสัมพันธ์ให้มีความหมายกว่าเดิมในโลกยุคดิจิทัล
ในโลกที่เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อแบบผิวเผินบนโซเชียลมีเดีย แอลจีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแท้จริง ก่อกำเนิดเป็นแคมเปญ "Radio Optimism" เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้ โดยนำเสนอแนวคิดการส่งต่อ "การมองโลกเชิงบวก" ผ่านประสบการณ์ทางดนตรีร่วมกัน
โดย มร.คิม ฮโย-อึน หัวหน้าฝ่ายบริหารแบรนด์ของแอลจี กล่าวถึงการสร้างสรรค์แคมเปญนี้ไว้ว่า "ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่แท้จริงกลับยิ่งมีความสำคัญต่อการเติมเต็มชีวิตของเรา แอลจีจึงมุ่งมั่นที่จะนำการมองโลกในแง่ดีมาสู่ชีวิตประจำวันของลูกค้า สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา 'Life's Good' ของเราเสมอมา"
แคมเปญนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของ "Optimism your feed" เมื่อปีที่แล้ว ที่ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมบนโซเชียลเพื่อสร้างสรรค์พลังบวก โดยแคมเปญ "Radio Optimism" นี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการขาดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมที่สวนทางกับยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อที่เพิ่มสูงขึ้น
ด้าน ศาสตราจารย์ ฌอง เอ็ม ทเวนจ์ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตท ชี้ว่า "ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายคือหนึ่งในตัวบ่งชี้ความสุขที่น่าเชื่อถือที่สุด" แต่ในยุคปัจจุบัน ผู้คนกลับใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น ลดการเชื่อมความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ยิ่งไปกว่านั้นโซเชียลมีเดียมักสร้างความสัมพันธ์ที่ตื้นเขิน ทำให้หลายคนมีผู้ติดตามมากมายแต่ขาดคนสนิทที่พึ่งพาได้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ฌอง เอ็ม ทเวนจ์ ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย เพื่อพลิกฟื้นภาวะความสุขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ผลสำรวจทั่วโลกของแอลจี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมเผยว่า 68% ของผู้คนพบว่าการหาเพื่อนแท้นั่นทำได้ยากมากขึ้น และหนึ่งในสาม มีคนสนิทที่มีความหมายไม่เกินหนึ่งคนในเดือนที่ผ่านมา ยิ่งไปว่านั้นพบว่า 8% ไม่มีเลย* ด้วยแรงบันดาลใจจากวิทยุแบบดั้งเดิมที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านเสียงเพลงและเรื่องราว แคมเปญ "Radio Optimism" จึงได้ถูกพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มแบบอินเทอร์แอคทีฟ ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งเพลงส่วนตัวให้คนที่รักได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ซึ่งสามารถตีความคำสั่งของผู้ใช้เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานดนตรีที่ไม่เหมือนใคร พร้อมปกอัลบั้มที่เข้ากัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นส่วนตัว ซึ่งเพลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ แต่ยังสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นค้นพบได้ทั่วโลกอีกด้วย ผลสำรวจยังเผยอีกว่า เกือบ 9 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่มีความหมายนำไปสู่มุมมองชีวิตที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้น แคมเปญนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้คนได้แสดงความรู้สึก เติมเต็มชีวิต และส่งต่อพลังบวกในแบบของตนเอง
แคมเปญ Radio Optimism เปิดให้ร่วมกิจกรรมแล้วที่ RadioOptimism.lg.com โดยรองรับภาษาอังกฤษและสเปน พร้อมเตรียมเพิ่มภาษาอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดีๆ นี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/lifesgood/
