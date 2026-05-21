แอลจีเตรียมจัดใหญ่! เนรมิต “집들이 by LG” บ้านสไตล์เกาหลีครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมต้อนรับ ‘ชิน เยอึน–มินโฮ (SHINee)’ สู่ประเทศไทย นำเสนอสองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์
ชูคอนเซปต์ MBTI Dream Space ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ห้ามพลาด! 4–9 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ, 21 พฤษภาคม 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกจากเกาหลี เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดประสบการณ์บ้านสไตล์เกาหลีอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “집들이 by LG” (Jipdeuri by LG) หรือ Housewarming by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับ LG ป็อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะมาเนรมิตบ้านในฝันให้กลายเป็นจริง สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยผ่านคาแรคเตอร์สุดยูนีคของแต่ละ MBTI ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว ตั้งแต่สายเอ็กซ์โทรเวิร์ตที่รักการเข้าสังคม ไปจนถึงสายอินโทรเวิร์ตที่หลงใหลในพื้นที่ส่วนตัว
สำหรับไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดของงานในครั้งนี้ ต้องยกให้กับการเปิดตัวสองดารา-ศิลปิน K-Pop ชั้นนำระดับเอเชีย ‘ชิน เยอึน’ (Shin Ye-eun) และ ‘มินโฮ’ (MINHO (SHINee)) ที่บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย เพื่อร่วมถ่ายทอดสองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างมีเอกลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิตจริงของผู้คนที่ใช้ชีวิต พักผ่อน และเติมพลังที่บ้านในแบบของตัวเอง ตอกย้ำให้เห็นว่า LG Affectionate Intelligence นั้นช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ทุกวัน
นอกจากนี้ ภายในงาน “집들이 by LG” ยังขนทัพความอลังการ ด้วยการจำลองบรรยากาศบ้านสไตล์เกาหลีฉบับเต็มรูปแบบ มาตั้งใจกลางกรุงเทพฯ ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและทดลองใช้สุดยอดนวัตกรรมจริงด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด พร้อมยกขบวนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาให้ร่วมสนุกแบบจัดเต็มตลอดทั้งงาน ยิ่งไปกว่านั้น แอลจียังเตรียมเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้ผู้โชคดีได้ร่วมลุ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะพาแฟนคลับไปสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับสองศิลปิน K-Pop ชั้นนำระดับเอเชีย แบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน พร้อมเก็บทุกโมเมนต์สุดประทับใจตลอดทั้งงาน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้เร็วๆ นี้ ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของแอลจี
เตรียมเปิดประตูสู่ “집들이 by LG” สัมผัสบ้านในฝันที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณ ได้ที่ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 4–9 มิถุนายน 2569 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ก่อนใคร ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
