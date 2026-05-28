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แอลจี พลิกโฉมวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดตัวแฟลกชิปอีเว้นต์ “집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” ครั้งแรกในไทย
ชูประสบการณ์ K-Lifestyle ผสาน Affectionate Intelligence ยกระดับสู่บ้านที่เข้าใจคุณ
ประเด็นสำคัญ
- แอลจีเปิดแคมเปญใหญ่ “집들이 by LG” ชูกลยุทธ์ Experiential Marketing ยกระดับภาพลักษณ์จาก Smart Home สู่บ้านที่เข้าใจผู้ใช้งาน
- โชว์ศักยภาพ LG ThinQ AI Ecosystem ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเรือธง เนรมิตวิสัยทัศน์ Zero Labor Home ที่พร้อมปรับตัวเข้าหาทุกคาแรคเตอร์และทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
- พบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินระดับโลกจากเกาหลี 'ชิน เยอึน' ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระและใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์และ 'มินโฮ (SHINee)' ตัวแทนสายแอคทีฟ พร้อมทัพเซเลบริตี้ไทยตลอด 6 วัน
- มอบความพิเศษเหนือระดับต้อนรับเดือนมิถุนายน ด้วยแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ LG.com เท่านั้น มอบส่วนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 พร้อมส่วนลดสุดคุ้มอีกมากมายผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแอลจีทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งห้างสรรพสินค้าและดีลเลอร์ชั้นนำ พร้อมเปิดให้ร่วมสนุกกับการเฟ้นหาผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน
กรุงเทพฯ, 28 พฤษภาคม 2569 –บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกจากเกาหลี พร้อมขับเคลื่อนภาพลักษณ์แบรนด์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม AI อย่างเต็มรูปแบบ ประกาศจัดแคมเปญใหญ่แห่งปี กับงาน “집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” พร้อมปักหมุดเปิดประสบการณ์บ้านสไตล์ K-Lifestyle สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในการเปลี่ยนผ่านจาก Smart Home สู่บ้านอัจฉริยะที่เข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2569
การเปิดตัวแคมเปญนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเชิงกลยุทธ์การตลาดระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ประเทศยุทธศาสตร์หลัก ร่วมกับเวียดนาม และอินโดนีเซีย ในการเจาะอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งแอลจีมุ่งสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่าน Experiential Marketing โดยชูวัฒนธรรม 집들이 หรือ Jipdeuri การขึ้นบ้านใหม่ของเกาหลี มาผสานกับเทรนด์บุคลิกภาพแบบ MBTI พื่อใช้เป็นแกนหลักในการออกแบบกิจกรรม สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีของแอลจี ที่เข้าใจและตอบรับทุกความต่าง ไม่ว่าจะเป็นชาวอินโทรเวิร์ต (Introvert) ที่ต้องการบ้านเป็นมุมพักผ่อนอันสงบ เป็นส่วนตัว หรือชาวเอ็กซ์โทรเวิร์ต (Extrovert) ที่รักการเข้าสังคมและต้องการพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังงาน เทคโนโลยีอัจฉริยะของแอลจีก็พร้อมเนรมิตบ้านให้สอดรับกับทุกตัวตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โชว์ศักยภาพ “AI in Action” เปลี่ยนนวัตกรรมบนกระดาษสู่ประสบการณ์จริง
จุดเด่นสำคัญของงานนี้คือการการโชว์ศักยภาพ "AI in Action" ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงของการทำงานจริง เหนือระดับ ผ่านระบบนิเวศอัจฉริยะ LG ThinQ AI Ecosystem ซึ่งช่วยเนรมิตวิสัยทัศน์ 'Zero Labor Home' ให้เกิดขึ้นจริง ผ่านทัพนวัตกรรมเรือธง อาทิ LG InstaView ตู้เย็นอัจฉริยะที่รู้ใจทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน เครื่องซักผ้า LG WashTower และตู้ถนอมผ้า LG Styler โซลูชันดูแลเสื้อผ้าที่เปลี่ยนงานบ้านให้เป็นเรื่องง่าย หรือแม้แต่เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroTower ที่มอบอากาศสะอาดเหนือระดับ และ LG DUALCOOL AI Air แอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งมอบความเย็นควบคู่กับดีไซน์ที่ยกระดับทุกมุมบ้าน รวมถึงทีวี LG OLED evo AI และจอไลฟ์สไตล์ไร้สายอัจฉริยะ LG StanbyME 2 ขีดสุดแห่งความบันเทิงเคลื่อนที่และปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้งาน
ด้านนายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “สำหรับแอลจี เราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดคือเทคโนโลยีที่พร้อมอำนวยความสะดวกและกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน วันนี้เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยการยกระดับสู่การเป็นบ้านอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI Ecosystem ที่สามารถรับรู้และตอบรับความต้องการในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงจุด แคมเปญ 집들이 by LG จึงไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้า แต่เป็นบทพิสูจน์ที่จับต้องได้ของแนวคิด 'AI in Action' โดยเราได้ผสานกลยุทธ์ Experiential Marketing เพื่อจำลองประสบการณ์ K-Lifestyle อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศอัจฉริยะของเราพร้อมตอบรับทุกความเป็นตัวตนของผู้บริโภค เพื่อเนรมิต 'Zero Labor Home' ที่ช่วยปลดล็อกภาระงานบ้าน และคืนเวลาอันมีค่าให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างแท้จริง”
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ดึงซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ‘ชิน เยอึน–มินโฮ (SHINee)’ พร้อมขบวนเซเลบไทย สร้างประสบการณ์ K-Lifestyle ตลอด 6 วัน
ยกระดับความพิเศษไปอีกขั้น แอลจีเตรียมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อเติมเต็มภาพ K-Lifestyle ด้วยไฮไลต์การปรากฏตัวของสองซูเปอร์สตาร์เกาหลี ตัวแทนไลฟ์สไตล์สองขั้ว เริ่มต้นในวันที่ 4 มิถุนายน พบกับนักแสดงสาว ‘ชิน เยอึน’ ไอคอนคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระและเปี่ยมไปด้วยสไตล์เฉพาะตัว ที่จะมาชวนผู้ร่วมงานเข้าครัวรังสรรค์เมนูสไตล์เกาหลีอย่างใกล้ชิด ร่วมกับศิลปินสุดฮอตชาวไทย SVRN หรือ ปอร์เช่ ศิวกร ก่อนส่งท้ายแคมเปญอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 9 มิถุนายน กับซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง ‘มินโฮ (SHINee)’ ตัวแทนชาว Extrovert ผู้หลงใหลกิจกรรมแอคทีฟ ที่จะมาเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยกิจกรรมวิ่งรับอรุณใจกลางกรุงเทพฯ ก่อนจะมาร่วมแชร์โมเมนต์ความสนุกและไลฟ์สไตล์สุดไดนามิกบนเวทีร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่สุดฮอต ‘เจ้านาย-จินเจษฎ์ วรรธนะสิน
นอกจากนี้ แอลจียังจัดเต็มด้วยทัพเซเลบริตี้ชื่อดังของไทย ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความสนใจ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- 5 มิ.ย. (K-Style): Find Your Personal Color – ค้นหาสไตล์และโทนสีที่สะท้อนตัวตนกับกิจกรรม Personal color Workshop และคลาส K-Makeup Workshop สอนแต่งหน้าสไตล์เกาหลี พร้อมเซอร์ไพรส์สุดฟิน! เตรียมกระทบไหล่ ท็อป-ทศพล หมายสุข ที่จะมาร่วมแจกความสดใสและสร้างโมเมนต์สุดประทับใจกับเหล่าผู้ติดตาม แบบใกล้ชิดติดขอบเวที
- พิเศษสุด! คืนกำไรให้ลูกค้า รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฟรีทันที เมื่อช้อปสินค้า LG ตามเงื่อนไขดังนี้
- ช้อปปั๊บ รับสิทธิ์เช็ก Personal Color ฟรี! (จำกัด 55 สิทธิ์) เพียงซื้อสินค้า LG มูลค่าสุทธิ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ราคาสุทธิท้ายใบเสร็จหลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) สำหรับ 25 ท่านแรกเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน LG.com (ยกเว้นอะไหล่และอุปกรณ์เสริม) และอีก 30 ท่านแรกที่ซื้อผ่านร้านค้าทางการของ LG บน Lazada, Shopee และ TikTok (จำกัดแพลตฟอร์มละ 10 ท่าน)
- ช้อปไอเทมฮิต รับสิทธิ์เข้าคลาสสอนแต่งหน้า K-Makeup ฟรี! (รวม 55 สิทธิ์) รับสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟทันที สำหรับ 25 ท่านแรกที่ช้อปสินค้าผ่าน LG.com (ยกเว้นอะไหล่และอุปกรณ์เสริม) มูลค่าสุทธิ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ราคาสุทธิท้ายใบเสร็จหลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) และอีก 30 ท่านแรกที่ซื้อเครื่องลดความชื้น รุ่น DD23GMWE1 (ราคา 14,490 บาท) ผ่านร้านค้าทางการของ LG บน Lazada, Shopee และ TikTok (จำกัดแพลตฟอร์มละ 10 ท่านเท่านั้น)
- พิเศษสุด! คืนกำไรให้ลูกค้า รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฟรีทันที เมื่อช้อปสินค้า LG ตามเงื่อนไขดังนี้
- 6 มิ.ย. (K-Pet Playdate): Smart Home for Furry Friend – สัมผัสประสบการณ์ที่คนรักสัตว์ต้องว้าว! เปิดโลกบ้านอัจฉริยะเพื่อเพื่อนขนฟู พร้อมความน่ารักแบบตะโกนจากมาร์ค ภาคิน - โอม ฐิภากร ที่จะมาเสิร์ฟความสนุกแบบใกล้ชิด แท็กทีมมากับน้องแมว น้องหมาเซเลบขวัญใจโซเชียล iam.calorie และ น้องเตี้ย ที่เหล่าทาสไม่ควรพลาด
- 7 มิ.ย. (K-Inspired Living): Inspire Your Life, Redefine Your Living - ปักหมุดรอ! พบกับ ‘เฌอปราง อารีย์กุล’ ที่จะมาร่วมแชร์ไอเดียสุดอินสไปร์ในการจัดสรรสเปซรอบตัว พร้อมสนุกไปกับการสัมผัสเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวด้วยแอป LG ThinQ
- 8 มิ.ย. (K-Pop & K-Drama): Feel the Fullest Experience – เต็มอิ่มความฟินทะลุจอ! ปล่อยจอยอารมณ์ไปกับความบันเทิงสุดล้ำผ่านจอทีวีอัจฉริยะ พร้อมรีเฟรชมู้ดและกรี๊ดให้สุดเสียงใกล้ชิดติดขอบเวทีไปกับ ‘แจม - รชตะ หัมพานนท์’
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ K-Lifestyle ระดับพรีเมียมได้ที่งาน “집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2569 พิเศษ! สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในแต่ละวัน ติดตามกติกาการร่วมสนุกและรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand หรือเว็บไซต์ https://www.lg.com/th/housewarming/
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/activity-lg-housewarmingisCopied
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