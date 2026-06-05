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“ชิน เยอึน” บินลัดฟ้าชวนชาวไทย ‘ขึ้นบ้านใหม่’ สุดอบอุ่น ในงานเปิดตัวแคมเปญ ‘집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี’
พร้อมปักหมุดรับความสนุกกับกิจกรรมตลอดวันที่ 4–9 มิถุนายนนี้ ชั้น 1 โซน Central Court, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกจากเกาหลี สตาร์ทความฟินวันแรกอย่างยิ่งใหญ่! เปิดตัว “집들이by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” เนรมิตพื้นที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นบ้านสไตล์เกาหลีสุดล้ำที่ผสมผสานนวัตกรรมอัจฉริยะให้กลายเป็นประสบการณ์จริงแบบจับต้องได้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมาร์ทยิ่งกว่าที่เคย
แคมเปญนี้ชูความโดดเด่นด้านกลยุทธ์ Experiential Marketing ที่ยกระดับจากการจัดแสดงสินค้า สู่การมอบประสบการณ์จริงให้ผู้บริโภคชาวไทยได้มาสัมผัสนวัตกรรม Affectionate Intelligence หรือ ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์ อย่างใกล้ชิด งานนี้แอลจีคว้าตัวศิลปิน K-Pop ระดับเอเชีย ‘ชิน เยอึน’ บินตรงมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับชาวไทย พร้อมควงคู่มากับศิลปินหนุ่มไทยสายแฟชั่นผู้มีสไตล์เฉพาะตัว ‘SVRN หรือ ปอร์เช่ ศิวกร’ ที่มาร่วมสร้างสีสัน ถ่ายทอดมุมมองการใช้ชีวิต และโชว์ฝีมือรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มสุดเฮลตีผ่านนวัตกรรมสุดล้ำของแอลจี ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่น
โดย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงทิศทางและกลยุทธ์ในแคมเปญนี้ว่า "การจัดงาน ‘집들이 by LG’ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสื่อสารกับผู้บริโภคชาวไทยอย่างใกล้ชิด ผ่านการจำลองวัฒนธรรมการขึ้นบ้านใหม่ของเกาหลี เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในการนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้ชีวิต กลยุทธ์หลักของเราคือการขับเคลื่อนนวัตกรรม LG Affectionate Intelligence ที่ไม่ได้ตีกรอบอยู่แค่ความอัจฉริยะ แต่ต้องเข้าใจและเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้ใช้ โดยอาศัยระบบนิเวศ LG ThinQ AI ที่ถูกพัฒนามาให้ยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับบุคลิกและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวของเราในการสร้าง ‘Zero Labor Home’ หรือบ้านที่ปราศจากภาระงานบ้าน แอลจีมุ่งหวังที่จะให้ AI เข้ามาทำหน้าที่จัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบอิสระให้ผู้บริโภคมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่"
“ชิน เยอึน” เผยเสน่ห์สุดละมุน ร่วมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษกับชาวไทย
การปรากฏตัวของ ชิน เยอึน ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ แต่เธอคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์รักความสงบและชอบบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลาย ผู้ที่ใส่ใจในด้านสุขภาพและให้ความสำคัญกับการมีเวลาส่วนตัวอย่างแท้จริง การจัดสรรพื้นที่บ้านของเธอสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะของแอลจีไม่ได้มีดีแค่ความฉลาด แต่ยังถูกออกแบบมาให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้านได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์วิสัยทัศน์การสร้างบ้านที่ปราศจากภาระงาน ซึ่งช่วยจัดการงานบ้านที่น่าเบื่อหน่าย มอบอิสระให้ผู้อยู่อาศัยได้มีเวลาคุณภาพในการดูแลตัวเองและพักผ่อนอย่างเต็มที่
เจาะลึก ‘집들이 by LG’ ถอดรหัสห้องโปรดของ 2 ซุปตาร์ระดับเอเชีย
ภายในงาน แอลจีได้เนรมิตพื้นที่จำลองบ้านในฝัน 2 สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของสองซูเปอร์สตาร์เกาหลี เพื่อตอกย้ำแนวคิดที่ว่า "ไม่มีไลฟ์สไตล์ใดที่เหมาะกับทุกคน" โดยนำเสนอพื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างแท้จริง
เริ่มต้นด้วยพื้นที่แอกทีฟสไตล์ ‘มินโฮ’ (SHINee) ตัวแทนของคนเปี่ยมพลังและรักการออกกำลังกาย พื้นที่นี้ถูกออกแบบให้เป็นคลังบันทึกชีวิต ที่ทุกโซนเชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหล ตั้งแต่ โซนทางเข้า ที่เมื่อก้าวเข้ามาเสียงเพลงจะดังขึ้นเพื่อปรับอารมณ์ก่อนเริ่มกิจกรรม ต่อเนื่องถึง ห้องฟิตเนส พื้นที่แห่งพลังเพื่อการจดจ่อกับเป้าหมายของตัวเอง ถัดมาคือ ห้องนั่งเล่นและห้องครัว ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสังสรรค์ และปิดท้ายด้วย ห้องแต่งตัว พื้นที่ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับวันใหม่
ในขณะที่พื้นที่ผ่อนคลายสไตล์ ‘ชิน เยอึน’ นำเสนอแนวคิดที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง โดยพื้นที่ของเธอเปรียบเสมือนรังนกแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติ เป็นพื้นที่หลีกหนีจากความวุ่นวายและกลับมาใช้ชีวิตที่เน้นความเรียบง่ายและสงบ เริ่มตั้งแต่ โซนทางเข้า ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนผ่านจากโลกภายนอกสู่พื้นที่พักผ่อน ซึ่งอากาศบริสุทธิ์จะช่วยปรับความรู้สึกให้ผ่อนคลายในทันที ห้องนั่งเล่น ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง ส่วน ห้องครัว สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่าย ผ่านการปลูกต้นไม้และทำอาหารมื้อสบายๆ ขณะที่ ห้องแต่งตัว เป็นพื้นที่จัดระเบียบชีวิตและปล่อยวางความเหนื่อยล้า สะท้อนภาพชีวิตที่เน้นการเยียวยาจิตใจและสร้างความสมดุลภายใน
แม้ทั้งสองพื้นที่จะแตกต่างกันสุดขั้ว แต่กลับเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วย LG Affectionate Intelligence เทคโนโลยีอัจฉริยะที่พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกจังหวะชีวิต ผ่านระบบนิเวศ LG ThinQ AI ที่ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดได้ครบจบในแอปเดียว แคมเปญนี้จึงเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่า บ้านคือพื้นที่ที่ต้องออกแบบมาให้เข้ากับชีวิตของแต่ละคน โดยแอลจีพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่มอบอิสระ ทางเลือก และความสุขที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
จัดเต็มความสนุกตลอด 6 วัน! ปักหมุดไฮไลต์กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณไม่ควรพลาด
แอลจีพร้อมเสิร์ฟความสุขและประสบการณ์สุดพิเศษส่งตรงจากเกาหลี พร้อมกิจกรรมฟรีแบบจัดเต็มตลอด 6 วัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ ชั้น 1 โซน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีไฮไลต์ในแต่ละวัน ดังนี้:
- 5 มิถุนายน (K-Style): Find Your Personal Color ค้นหาเฉดสีที่ใช่เพื่ออัปลุคให้ปังกว่าเดิม เตรียมกระทบไหล่ดาราหนุ่มอารมณ์ดี ‘ท็อป-ทศพล หมายสุข’ ที่จะมาร่วมแจกความสดใสและสร้างโมเมนต์สุดประทับใจกับแฟนๆ แบบใกล้ชิดติดขอบเวที
- 6 มิ.ย. (K-Pet Playdate): Smart Home for Furry Friend สัมผัสประสบการณ์ที่คนรักสัตว์ต้องว้าว! เปิดโลกบ้านอัจฉริยะเพื่อเพื่อนขนฟู พร้อมความน่ารักแบบตะโกนจากมาร์ค ภาคิน - โอม ฐิภากร ที่จะมาเสิร์ฟความสนุกแบบใกล้ชิด แท็กทีมมากับน้องแมว น้องหมาเซเลบขวัญใจโซเชียล iam.calorie และ น้องเตี้ย ที่เหล่าทาสไม่ควรพลาด พิเศษกับกิจกรรมเวิร์กชอปตกแต่งปลอกคอสุดคิวต์ชิ้นเดียวในโลก เพื่อนำกลับไปฝากสัตว์เลี้ยงแสนรัก
- 7 มิ.ย. (K-inspired Living): Inspire Your Life, Redefine Your Living ปักหมุดรอ! พบกับ ‘เฌอปราง อารีย์กุล’ ที่จะมาร่วมแชร์ไอเดียสุดอินสไปร์ในการจัดสรรสเปซรอบตัวพร้อมสนุกไปกับการสัมผัสเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวด้วย LG ThinQ
- 8 มิ.ย. (K-Pop & K-Drama): Feel the Fullest Experience – เต็มอิ่มความฟินทะลุจอ! ปล่อยจอยอารมณ์ไปกับความบันเทิงสุดล้ำผ่านจอทีวีอัจฉริยะพร้อมรีเฟรชมูดและกรี๊ดให้สุดเสียงใกล้ชิดติดขอบเวทีไปกับ ‘แจม - รชตะ หัมพานนท์’
ก่อนส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่กับซูเปอร์สตาร์เกาหลีระดับตำนานในวันที่ 9 มิถุนายน พบกับ ‘มินโฮ (SHINee)’ ผู้หลงใหลในกิจกรรมแอคทีฟ ที่จะมาร่วมเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยกิจกรรมวิ่งรับอรุณ ณ สวนลุมพินี ก่อนจะขึ้นเวทีมาร่วมแชร์โมเมนต์ความสนุกและไลฟ์สไตล์สุดไดนามิก ร่วมกับศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่สุดฮอตของเมืองไทย ‘เจ้านาย-จินเจษฎ์ วรรธนะสิน’
อย่าพลาดโอกาสที่จะมาร่วมสนุกและเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้! สามารถติดตามกติกาการร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของแคมเปญเพิ่มเติมได้ง่ายๆ ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global, อินสตาแกรม lg_thailand หรือทางเว็บไซต์ https://www.lg.com/th/housewarming/
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