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แอลจีพลิกเกมธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงยุคใหม่ ชูคอนเซปต์ “One Home Endless Vibes”
ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิง
ภายในบ้านด้วยนวัตกรรม AI และทัพจออัจฉริยะหลากดีไซน์
กรุงเทพฯ, 8 มิถุนายน 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมจอภาพอัจฉริยะระดับโลกจากเกาหลี เดินหน้ายกระดับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในงาน “집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” ป๊อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟสไตล์เกาหลีครั้งแรกในไทย พร้อมอัปเดตทิศทางธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงภายใต้คอนเซปต์ Feel the Fullest Experience มุ่งถ่ายทอดวิสัยทัศน์นวัตกรรมเพื่อความบันเทิงภายในบ้านยุคใหม่ผ่านแนวคิด One Home. Endless Vibes. เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเทคโนโลยี AI และระบบนิเวศอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมปักธงเป้าหมายการเติบโตของกลุ่มทีวีจอใหญ่ไว้ที่ 20% ในปีนี้ โดยชูจุดแข็งด้านนวัตกรรม 'K-Tech' เพื่อเป็นฐานสร้างความเชื่อมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริง
นาย ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันบ้านไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย แต่คือพื้นที่ที่สะท้อนตัวตน ไลฟ์สไตล์ และวิธีการใช้ชีวิตของผู้คน แอลจีจึงมุ่งยกระดับนวัตกรรมเพื่อความบันเทิงภายในบ้านให้เป็นมากกว่าอุปกรณ์ความบันเทิงทั่วไป ด้วยการขับเคลื่อนแนวคิด ‘AI in Action’ จากวิสัยทัศน์สู่การใช้งานจริงผ่านระบบนิเวศอัจฉริยะ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สามารถเข้าใจ เรียนรู้ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด ‘One Home. Endless Vibes.’ แอลจีมุ่งหวังที่จะเติมเต็มทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายและสอดรับกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ซึ่งผู้บริโภคต่างมองหาอิสระในการเข้าถึงความบันเทิงอย่างไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นความดื่มด่ำระดับโรงภาพยนตร์จากหน้าจอขนาดใหญ่ หรือความยืดหยุ่นจากจอภาพไลฟ์สไตล์อัจฉริยะที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปในทุกพื้นที่ นวัตกรรมของแอลจีจะช่วยยกระดับความบันเทิงในบ้านให้ทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ประสบการณ์ขั้นสุดได้อย่างไร้ขีดจำกัด”
พลิกโฉม Display & Audio Ecosystem ตอบรับยุค Personal Viewing Era
แอลจีได้เผยวิสัยทัศน์โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การรับชมคอนเทนต์ แต่คือการสร้าง “Display & Audio Ecosystem” ที่ผสานทั้งภาพ เสียง และ AI เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคแห่งการรับชมคอนเทนต์เฉพาะบุคคล ซึ่งสมาชิกแต่ละคนภายในบ้านต่างมีรูปแบบการใช้งาน อุปกรณ์ และความชื่นชอบด้านคอนเทนต์ที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน พร้อมกันนี้ แอลจียังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสการเติบโตของตลาดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ในประเทศไทย โดยพบอินไซต์ว่าผู้บริโภคยุคใหม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนอุปกรณ์ความบันเทิงในบ้านเร็วขึ้น และกำลังมองหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ครบครันทั้งด้านดีไซน์ ประสิทธิภาพ และการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ไร้รอยต่อภายในอุปกรณ์เดียว
เหนือชั้นด้วย AI Voice ID และสุดยอดนวัตกรรมหน้าจอระดับอนาคต
แอลจีได้นำเสนอความล้ำสมัยภายใต้คอนเซปต์ AI in Action ที่จับต้องได้จริง ด้วยเทคโนโลยี AI Voice ID (Your Voice is the Key) ซึ่งก้าวข้ามระบบสั่งงานด้วยเสียงทั่วไป โดยตัว AI สามารถจดจำและระบุตัวตนของผู้พูดได้อย่างแม่นยำ พร้อมนำทางผู้ใช้เข้าสู่หน้า My Page ส่วนตัวที่รวบรวมคอนเทนต์และการตั้งค่าที่โปรดปรานของสมาชิกคนนั้นๆ ทันที ทั้งยังผสานการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ ผ่าน Home Hub และรีโมทอัจฉริยะ LG Magic Remote เปลี่ยนทีวีให้กลายเป็นศูนย์กลางการควบคุมบ้านอัจฉริยะ
เจาะลึกไลน์อัป Premium Lifestyle Ecosystem ภาพ เสียง และดีไซน์ระดับไฮเอนด์
เพื่อตอบรับแนวคิด One Home. Endless Vibes. แอลจีจัดเต็มไลน์อัปผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงยุคใหม่ ที่ผสานเทคโนโลยี AI นวัตกรรมภาพ-เสียง และดีไซน์ที่งดงามเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในบ้านอย่างลงตัว ดังนี้
· ในกลุ่มทีวีระดับพรีเมียม แอลจีเปิดตัว LG OLED evo AI W6 รุ่น OLED77W6 ทีวี OLED รุ่นใหม่ล่าสุดดีไซน์ Wallpaper TV ที่โดดเด่นด้วยความบางเฉียบระดับ 9 มม. พร้อมการเชื่อมต่อแบบ Wireless ถ่ายทอดภาพระดับ 4K OLED ด้วยสีดำที่ลึก คมชัด และสีสันสมจริง ผสานเทคโนโลยี AI Picture Pro และ AI Sound Pro เพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านอย่างเหนือระดับ ขณะที่ LG Micro RGB evo AI รุ่น 100MRGB96BS ทีวีเรือธงขนาด 100 นิ้ว มาพร้อมเทคโนโลยี Micro RGB ที่มอบสีสันคมชัดและแม่นยำ รองรับ Dolby Vision และ Dolby Atmos เพื่อสร้างประสบการณ์ภาพและเสียงระดับโรงภาพยนตร์ พร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะและการสั่งงานด้วยเสียง
· ด้านจอไลฟ์สไตล์แอลจีนำเสนอ LG StanbyME 2 จอไร้สายอัจฉริยะ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูง แบตเตอรี่ในตัว และดีไซน์แบบพกพาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก รองรับการใช้งานทั้งการรับชมคอนเทนต์ และการใช้งานภายในบ้านได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมด้วย Smart Monitor Swing รุ่น 32U889SA-W มาพร้อมหน้าจอขนาด 32 นิ้ว ความละเอียด 4K รองรับการปรับองศา และปรับระดับหน้าจอได้อย่างอิสระ พร้อมฟีเจอร์สมาร์ททีวีและการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งการทำงานและความบันเทิงในเครื่องเดียว
· แอลจีเอาใจสายเกมเมอร์ด้วย LG UltraGear™ OLED GX9 รุ่น 45GX950A จอเกมมิ่ง OLED ระดับพรีเมียม ภายใต้เทคโนโลยี OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้ว รุ่นแรกและใหญ่ที่สุดในโลก ที่มอบทั้งภาพคมชัด สีสันแม่นยำ และอัตรารีเฟรชระดับสูง เพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ผสานดีไซน์โค้งและเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม พร้อมเผยไลน์อัป LG UltraGear evo AI Monitor 39GX950B-B ขนาด 39 นิ้ว รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อขยายประสบการณ์เกมมิ่ง OLED ระดับพรีเมียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
· นอกจากนี้ แอลจียังเสริมทัพกลุ่มเครื่องเสียงด้วย LG xboom AI Stage 501 และ LG Home Theater Soundbar S95TR ที่ออกแบบมาเพื่อมอบพลังเสียงคุณภาพสูง ทั้งลำโพงไลฟ์สไตล์และซาวด์บาร์ที่รองรับ Dolby Atmos เพื่อสร้างประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์ภายในบ้าน
การเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ สะท้อนทิศทางของธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงยุคใหม่จากแอลจี ที่ไม่ได้มุ่งตอบโจทย์เพียงการรับชมคอนเทนต์อีกต่อไป แต่คือการสร้างประสบการณ์ภายในบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ความชื่นชอบ และรูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคลได้อย่างเฉพาะตัว (Optimized for Every Me) ผ่านการผสานเทคโนโลยี AI จอภาพ และเครื่องเสียงอัจฉริยะเข้าไว้ในระบบนิเวศเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นพื้นที่ที่พร้อมรองรับทั้งความบันเทิง การทำงาน และการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ในทุกมิติอย่างแท้จริง
โอกาสสุดพิเศษสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ ต้อนรับมหกรรมเชียร์ฟุตบอลระดับโลกกับข้อเสนอจากแอลจีเพื่อให้ผู้บริโภคเป็นเจ้าของนวัตกรรมภาพและเสียงระดับโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชันส่วนลดทีวีสูงสุด 50% และซื้อชิ้นที่ 2 ลด Soundbar สูงสุด 40% ผ่าน LG.com ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2569 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/ms-football หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
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