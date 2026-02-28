ความยินยอมเพื่อการตลาด (Marketing Consent)

1. บทนำ
1.1 ยินดีต้อนรับสู่ LG Line Points ภายใต้บัญชี Line OA: LG Thailand เป็นระบบที่ดำเนินการโดย บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Buzzebees”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Buzzebees มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้(“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ระบบ”) (เราเรียกระบบและบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในระบบของเราโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้ระบบ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราและ/หรือข้อมูลของท่านที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
1.3 ในการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมระบบ และ/หรือเข้าถึงบริการ ท่านได้รับทราบและตกลงว่าท่านยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงระบบ หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบซึ่งรวมถึงการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนระบบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในการเข้าใช้บริการหรือระบบ รวมถึงการทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าท่านรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
หากท่านเป็นผู้เยาว์หรือเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกำหนด ("ผู้เยาว์" หรือ "เด็ก") โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับท่านให้เรา รวมถึงชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของท่าน
ในด้านการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เรามีหน้าที่พิเศษในการคุ้มครองเด็ก ไม่ว่าปัจจุบันหรือในอนาคต เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก เราขอแจ้งเตือนพ่อแม่และผู้ปกครองให้ชี้แนะบุตรหลานของท่าน ว่าอย่าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่/ผู้ปกครองก่อน หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เราจะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากท่านคิดว่าเราอาจมีข้อมูลใด ๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับเด็ก โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลของ DPO
1.4 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าวข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
2. BUZZEBEES จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด
2.1 เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ:
(ก) เมื่อท่านได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือระบบของเรา หรือลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
(ข) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
(ค) เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับเราหรือเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา
(ง) เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน ระบบสื่อทางสังคม หรืออีเมล รวมถึงเมื่อท่านได้ติดต่อกับตัวแทนให้บริการลูกค้า (customer service agents)
(จ) เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านระบบหรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์
(ฉ) เมื่อท่านได้อนุญาตโดยผ่านอุปกรณ์ของท่าน ให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่ระบบของเรา
(ช) เมื่อท่านเชื่อมโยงบัญชี Buzzebees กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account) หรือบัญชีผู้ใช้งานอื่นของท่าน หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการฟีเจอร์นั้นๆ
(ซ) เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
(ฌ) เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
(ญ) เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
(ฎ) เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม
นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน
3. BUZZEBEES จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Buzzebees อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(1) ข้อมูลสมาชิก
- LINE UUID
- ชื่อ
- นามสกุล
- วันเดือนปี เกิด
- เพศ
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- อีเมล
- PDPA Consent
- Terms & Condition
- Privacy Policy
- Cookies
- Marketing consent
- ที่อยู่
(2) ข้อมูลธุรกรรม
- ประวัติการซื้อ
- Shopee Order
- Lazada Order
- TikTok Order
- Point transaction
- Upload receipt history
3.2 เก็บไว้ที่ไหน ?
-Buzzebees's Database
-Azure storage
3.2 ท่านตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่เรา และท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่เราตามที่เราเห็นสมควร
3.3 ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้บริการของระบบเราผ่านทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (“Social Media Account”) หรือเชื่อมโยงบัญชี Buzzebees กับ Social Media Account ของท่าน เราอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ Social Media Account ของท่านโดยสมัครใจภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น โดยเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้เสมอ
3.4 หากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น ท่านอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางระบบหรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ส่วนด้านล่างในหัวข้อ “วิธีที่ท่านสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา” อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานท่านลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น
4.1 ในการเข้าถึงเว็บระบบ อุปกรณ์ของท่านจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลของท่านซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อท่านเรียกดูระบบของเรา ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของท่าน (Internet Protocol/IP address) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ท่านลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ (unique device identifier/UDID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านที่อยู่เว็บเพจที่อ้างอิง (ถ้ามี) หน้าที่ท่านเข้าชมผ่านบนเว็บระบบ และเวลาที่เข้าชม และบางครั้งอาจรวมถึง "คุกกี้" (ซึ่งท่านสามารถปิดการใช้งานได้โดยการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน) เพื่อช่วยให้ระบบจดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของท่าน เมื่อท่านเข้าสู่ระบบข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานระบบของเราโดยผู้เยี่ยมชม
4.3 เช่นเดียวกันกับเมื่อท่านดูเพจต่างๆ บนเว็บระบบของเรา เมื่อท่านเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนระบบของเราหรือผ่านบริการของเรา ข้อมูลเดียวกันเกือบทั้งหมดจะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP (IP Address) และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆ ของท่าน อุปกรณ์ของท่านจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาที่เข้าชม และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งผ่านบริการ และระบบและเวลาที่เข้าชม ให้แก่เรา
5. คุกกี้
คุกกี้คืออะไร ?
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์
คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านปิดบราวเซอร์
คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ
คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม
คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์
เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่นๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์
เราใช้คุกกี้อย่างไร ?
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยเราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
เพื่อให้การเข้าบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของท่านบนเว็บไซต์ของเรา
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา
ประเภทคุกกี้ที่เราใช้
ประเภทคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของท่าน รองรับโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่มีการแสดงผล รวมถึงมอบประสบการณ์ใช้งานที่มีเสถียรภาพในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์คุกกี้ประเภทนี้จะอยู่เพียงชั่วคราวจนกระทั่งการเยี่ยมชม หรือใช้งานของท่านสิ้นสุดลงเท่านั้น และจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น
คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไป ข้อมูลที่เก็บในลักษณะนี้จึงทำให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการของท่านได้ รวมถึงมอบท่านสมบัติที่มีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้โดยปกติแล้วจะเป็นการปกปิดตัวตน ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์รวมถึง ช่วยให้เราสามารถติดตามผลการทำงานของเว็บไซต์ โดยวัดจากจำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และเราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หรือค้นหาว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่อาจต้องมีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนั้นไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล จึงไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ และจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านสถิติ เท่านั้น
คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookie)
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อการกำหนดโฆษณา หรือเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการใช้งาน โดยจะได้รับการติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ และลิงก์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานและติดตาม โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณา หรือรายการส่งเสริมการขายของเรา และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนำเสนอสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ ประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้ตรงกับความสนใจของท่าน
ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่านหรือตั้งค่าเมื่อมีการเข้าชม website และ/หรือ Applications เพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับท่าน หากท่านปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการบราวเซอร์ของท่านได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
6. เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราอย่างไรบ้าง
6.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของท่านกับเรา หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของท่านกับบุคคลภายนอกผ่านบริการ
(ข) เพื่อจัดการดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของท่านและ/หรือเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บระบบของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของท่านกับเรา
(ค) เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
(ง) เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
(จ) เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
(ฉ) เพื่อการระบุตัวตน (identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) หรือการตรวจสอบ (due diligence) หรือการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your customer-KYC)
(ช) เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น
(ซ) เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากท่านหรือในนามของท่าน
(ฌ) เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราหรือการใช้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเรากับท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสารเพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับท่าน หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของท่านบนระบบ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัว โพสต์ความคิดเห็นให้ท่านบนระบบ หรือเชื่อมต่อกับท่านด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) บนระบบรือการแจ้งประกาศแก่ท่าน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว
(ญ) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับท่าน หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของท่านบนระบบ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัว โพสต์ความคิดเห็นให้ท่านบนระบบ หรือเชื่อมต่อกับท่านด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) บนระบบ
(ฎ) เพื่อการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของท่าน) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการตามความสนใจของท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้า
(ฏ) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของ Buzzebees
(ฐ) เพื่อการตลาดและโฆษณา สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การดังกล่าวนี้เราจะแจ้งบอกกล่าวสื่อสารในวิธีการและรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการทำการตลาด และ ข้อมูลและสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลอื่นใดที่ Buzzebees อาจทำร่วมกันหรือมีข้อตกลงระหว่างกัน) ซึ่ง Buzzebees (และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจจำหน่าย ทำการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหลัง ซึ่งท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยการเลือกฟังก์ชั่นเลิกติดตาม (unsubscribe function) ที่จัดให้มีในสื่อการตลอดอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมาย หรือสื่อการตลาดจากเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ฑ) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของท่านนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ Buzzebees หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และชื่อบริษัท ของท่าน หากใช้บังคับ)
(ฒ) เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก
(ณ) เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบประวัติความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบประวัติความเป็นมา) ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามกฎข้อบังคับ หรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเราซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้หรือที่เราได้เป็นผู้นำมาใช้
(ด) เพื่อตรวจสอบบริการของเราหรือ ธุรกิจของ Buzzebees
(ต) เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับเรา
(ถ) เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือการเรียกร้องโดยข่มขู่ที่กระทำต่อ Buzzebees หรือการเรียกร้องอื่นที่อ้างว่า “เนื้อหา” ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
(ธ) เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา
(ท) เพื่อจัดการและ/หรือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Buzzebees ในฐานะผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของ Buzzebees ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น หรือเกี่ยวข้องกับ Buzzebees และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ Buzzebees อย่างน้อยหนึ่งแห่งในฐานะผู้มีส่วนร่วม และอาจมีองค์กรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว "ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมายถึง การซื้อ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซื้อกิจการอื่นใด การจำหน่ายจ่ายโอนหรือการให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร และ/หรือ
(น) วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งแก่ท่าน ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากท่าน (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)
6.2 ท่านรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า Buzzebees อาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านและรวมถึง “เนื้อหา” ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ Buzzebees หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ Buzzebees (ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อ Buzzebees หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านในส่วนการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของ Buzzebees ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ
6.3 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
7. BUZZEBEES คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง
7.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างสมบูรณ์
7.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (ก) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (ข) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (ค) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากท่านหยุดการใช้งานระบบ หรือสิทธิการใช้งานระบบและ/หรือบริการของท่านถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. BUZZEBEES เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เยี่ยมชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่
8.1 ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจำเป็นต้องใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลและ/หรือโอนส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้น สำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้นสำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลโดยมิชอบ หรือจากความเสี่ยงใดในลักษณะเดียวกัน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้นเท่านั้น บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(ก) บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา
(ข) ผู้ให้บริการ ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ท่านได้ทำธุรกรรมหรือได้ติดต่อด้วยผ่านทางระบบ หรือเกี่ยวกับการใช้บริการของเราเพื่อ วัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
(ค) ผู้ใช้อื่นของเว็บระบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้นสำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์
(ง) ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริษัทรับส่งจดหมาย บริษัทที่ให้บริการขนส่ง (logistics service) บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน (financial services) บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและการตลาด บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล
(จ) หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเหนือ Buzzebees หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
(ฉ) ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ Buzzebees ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราที่ Buzzebees ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป
(ซ) บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้นสำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้นสำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์
8.2 เราอาจแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและบุคคลอื่นผู้ซึ่งจัดหาโฆษณา ผู้ทำโฆษณาแบบติดตามลูกค้า และ/หรือการเขียนโปรแกรม [SS(1] [SS(2]
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :
-
- บริษัทแอลจี อิเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด
- End-user
- Buzzebees
- Support team
- CRM&E-Commerce Team
- Operation team
- Logistic team
- CS team
- Accounting team
8.3 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของเราให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากท่าน ให้การอนุญาตตามกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป โดยเป็นไปภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจอ้างอิงฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันตามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้น ซึ่งรวมถึง ฐานทางกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานสัญญาเพื่อการปฏิบัติทางสัญญากับท่าน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลซึ่งเราจะคำนึงถึงการกระทบต่อสิทธิของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมซึ่งจะได้ขอจากท่านเป็นครั้งคราวไปเมื่อจำเป็น หรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมายใดๆ
8.4 บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในระบบอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนั้นก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา
8.5 ตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของ Buzzebees ผู้ใช้ใด (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือ บุคคลอื่นใดที่กระทำการสำหรับผู้ใช้นั้นหรือในนามผู้ใช้นั้น) ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้ใช้” อื่นผ่านการใช้บริการของเรา (“ผู้ได้รับข้อมูล”) รับรู้และตกลงว่า ผู้ใช้งานเหล่านั้น (ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวม การประมวลผล การเก็บรักษา หรือการโอนข้อมูลนั้น (ข) อนุญาตให้ Buzzebees หรือ“ผู้ใช้” อื่นซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวมรวมไว้โดยผู้ได้รับข้อมูล (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ได้ถูกรวบรวมไว้ออกจากฐานเก็บข้อมูล (database) ของผู้ได้รับข้อมูล และ (ค) อนุญาตให้ Buzzebees หรือผู้เปิดเผยข้อมูลตรวจดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตนที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยผู้ได้รับข้อมูล ตามกรณี (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามและเมื่อต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
8.6 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ผู้ให้บริการหรือผู้ขาย (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือ บุคคลอื่นใดที่กระทำการสำหรับผู้ให้บริการหรือผู้ขาย นั้นหรือในนามผู้ให้บริการหรือผู้ขาย นั้น) จะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บังคับใช้ และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้ที่ได้รับจาก Buzzebees นั้น (ก) ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นของผู้ใช้ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอันสมควร เพื่อจะตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ และเพื่อดำเนินการตอบสนอง ดำเนินการ จัดการ หรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งธุรกรรมใดๆ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้และBuzzebees (ข) ต้องไม่ดำเนินการติดต่อผู้ใช้โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นของผู้ใช้นอกระบบของ Buzzebees (ค) ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้และ Buzzebees ก่อน (ง) จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละคนของ Buzzebees ที่อยู่ในความครอบครองของตน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพียงตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อนี้เท่านั้นและจะต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ รวมถึงจะต้องลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่ Buzzebees เมื่อมีการร้องขอจาก Buzzebees หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลง และ (จ) จะต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer) ของ Buzzebees ที่ dpo@buzzebees.com ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้น
9. ข้อมูลของเด็ก
บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 หรือ 20 ปี ขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการตามความเหมาะสม เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 หรือ 20 ปี โดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ Buzzebees แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 หรือ 20 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่ Buzzebees หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในระบบที่ท่านได้ใช้บริการ ซึ่ง Buzzebees มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ อยู่ ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น [SS(3] [SS(4] และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 หรือ 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
10. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก
เราและบุคคลภายนอก อาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในบางคราวเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่ท่านอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่แอปพลิเคชันหรือเว็บระบบของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่ท่าน นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Buzzebees หรือ Buzzebees ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนเว็บระบบเหล่านั้นหรือเว็บระบบอื่นๆ
11. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบบของบุคคลภายนอก
11.1 เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่ระบบของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ท่านให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น
11.2 ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ท่าน เราอาจเลือกเว็บระบบของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในระบบ เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชม ระบบที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมระบบที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละระบบจะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากหุ้นส่วนที่มีแบรนด์ร่วมกับเราหรือเว็บระบบของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านเว็บระบบของเรา) อาจไม่ได้รับมาจากเรา
11.3 ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของระบบที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ระบบที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของท่าน และให้ท่านเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบและลิงก์ที่อยู่ในแต่ละระบบของเรา และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบที่เชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากลิงก์เฉพาะไม่ทำงาน)
12. BUZZEBEES จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปต่างประเทศหรือไม่
ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลภายในประเทศไทยเท่านั้น
13. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
13.1 การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราร้องขอ และยินยอมให้เรา จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่เราร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของเรา หรือส่งผลให้เรา ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อเรา ในการให้บริการแก่ท่าน
13.2 การเข้าถึงข้อมูล หากท่านมีบัญชีกับเรา ท่านอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในระบบ หากท่านไม่มีบัญชีกับเรา ท่านอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราโดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา ทั้งนี้ เราต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอจากท่านเพื่อการพิจารณาข้อมูลตัวตนของท่านและลักษณะคำขอของท่านเพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับคำขอของท่านได้ ดังนั้น โปรดยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยการเข้าไปแก้ไขยังเว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการของเรา
สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีข้อมูลของท่านอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ท่านภายใน 30 (สามสิบ) วัน หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของท่านภายใน 30 (สามสิบ) วันดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เราสามารถให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอได้ โปรดทราบว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอการเข้าใช้งานของท่าน
13.3 การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นเราจัดเก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือการเพื่อการศึกษาวิจัย
13.4 การลบ หรือ ทำลาย ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ หรือให้เราดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรือคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือเมื่อเรา ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.5 การระงับใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หากเราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบคำคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านมีสิทธิขอให้เรา ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้เรา ระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวแทนการลบหรือทำลายก็ได้
13.6 การแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้เรา ดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรา จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเมื่อเรามีข้อมูลของท่านเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะ:
(ก) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 30 (สามสิบ) วัน หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด โปรดจำไว้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากเราในสถานการณ์ต่างๆ แม้ว่าจะท่านจะร้องขอมาก็ตาม
(ข) เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กรซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ และ
(ค) โดยไม่ต้องพิจารณาถึง 13.6 (ข) ข้างต้น หากท่านร้องขอ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขไปให้แก่องค์หนึ่งองค์กรใดโดยเฉพาะซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข
เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้
13.7 การถอนความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการเข้าไปถอนยังเว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการของเรา ผ่านเมนู "ยกเลิกสมาชิก" ในหน้าโปรไฟล์ของเว็บไซต์ เราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของท่าน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่ท่านมีกับเรา
13.8 การร้องเรียน ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา ลูกจ้าง หรือ ผู้รับจ้างของเรา ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านรับทราบว่าสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 13.1. ถึง 13.8. ข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านหากเรามีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว
ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการดำเนินการและจัดการคำร้องของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเลือกที่จะคิดค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ท่าน โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ต่อคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของท่านเว้นแต่ท่านตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
นอกเหนือจากกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของเราได้โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากเราไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการท่านสามารถส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมล dpo@buzzebees.com
14. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานระบบและบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
15. ติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อแต่ละบริษัทซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายต่างๆ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการของเรา
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ Buzzebees ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ Buzzebees จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล: pmo@buzzebees.com
ที่อยู่ 100/81-84 และ 100/86-87 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้นที่ 25 และชั้นที่ 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-645-1212
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล: dpo@buzzebees.com