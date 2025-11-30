About Cookies on This Site

เครื่องซักผ้า

คุณลักษณะใดที่คุณต้องการ

เครื่องซักผ้า LG ที่เปิดให้เห็นด้านใน มองเห็นมอเตอร์และชิป AI DD ทรงกลมที่มีเส้นสีม่วงที่เคลื่อนไหวอยู่ ฝาครอบเครื่องปิดลง เผยให้เห็นเครื่องซักผ้าทั้งเครื่อง

คุณลักษณะและประสิทธิภาพ

สำรวจคุณลักษณะและฟังก์ชันสำคัญๆ ของเครื่องซักผ้า LG รวมถึงการตรวจจับเนื้อผ้าอัจฉริยะ โปรแกรมซักด่วน และการจ่ายสารซักฟอกอัตโนมัติ คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยทำให้กิจวัตรการซักผ้าของคุณมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกมากขึ้น

คุณลักษณะสำคัญของเครื่องซักผ้า LG

มีเลเซอร์สีแดงส่องผ่านเสื้อยืดสีขาวด้านหน้า โดยมีเครื่องซักผ้าสีดำของ LG ตั้งอยู่ด้านหลัง

AI DD™

ทำงานอย่างเงียบเชียบด้วยเซนเซอร์น้ำหนักและเนื้อผ้า

เครื่องซักผ้า LG สีขาวติดตั้งอย่างเรียบร้อยใต้เคาน์เตอร์ซักรีด ภายในถังซัก มีน้ำพุ่งออกมาจากสี่ทิศทางในระหว่างการซัก

TurboWash™ 360˚

ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกในเวลาเพียง 39 นาที

เครื่องซักผ้า LG แบบฝาบน แสดงฟังก์ชัน TurboWash3D พร้อมน้ำและลูกศรหมุน

TurboWash3D™

การซักแบบ 3D ที่รวดเร็วและทรงพลังในเวลาเพียง 30 นาที

ชุดเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า LG ติดตั้งที่ด้านล่างของตู้เสื้อผ้าไม้ที่มีเสื้อผ้าและเครื่องประดับ มือหนึ่งถือสมาร์ทโฟนที่รันแอป LG ThinQ อยู่ด้านหน้า

ThinQ App

ควบคุมโปรแกรมการซักจากระยะไกลผ่าน Wi-Fi

คุณลักษณะและประสิทธิภาพ
หน้าแรกของคู่มือการซื้อ
AI DD™

การถนอมผ้าอัจฉริยะ

AI DD™ ของ LG ตรวจจับชนิดและน้ำหนักผ้าเพื่อปรับโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับการดูแลเฉพาะผ้าแต่ละชนิด เมื่อรวมกับเทคโนโลยี DirectDrive™ และ 6-motion จะมอบการทำความสะอาดที่เงียบ ทรงพลัง และอ่อนโยน ช่วยถนอมเสื้อผ้าของคุณ

AI DD™ ในเครื่องซักผ้าฝาหน้าAI DD™ ในเครื่องซักผ้าฝาบน
ภาพมุมกว้างของแผงควบคุมเครื่องซักผ้า LG แสดงโหมด AI Wash ภายในถังซัก ชิป AI DD ตรวจจับเสื้อสเวตเชิ้ตสีชมพูเพื่อปรับการซักให้เหมาะสม

TurboWash™ 360˚

สะอาดหมดจดใน 39 นาที

ซักผ้าของคุณให้สะอาดภายในเวลาเพียง 39 นาทีด้วย TurboWash™ 360˚ ด้วยระบบ 3D Multi Spray และ Inverter Pump ช่วยในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและหมดจด โดยยังคงช่วยถนอมเนื้อผ้า

ดู TurboWash™ 360˚ ทั้งหมด
ภาพด้านหน้าของเครื่องซักผ้า LG ที่มีตัวเลข "39" แสดงอยู่บนแผงควบคุม หัวฉีดน้ำทรงพลังพ่นออกมาจากสี่ทิศทาง โดยมีใบไม้สีเขียวแสดงอยู่ทางด้านขวา

TurboWash3D™

การซักอันทรงพลังแต่ถนอมผ้า ภายในเวลาเพียง 30 นาที*

เทคโนโลยี LG TurboWash3D™ ในเครื่องซักผ้า LG แบบฝาบน ให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่ยังอ่อนโยน ช่วยให้คุณซักผ้าได้มากขึ้นด้วยเวลาที่น้อยลง

ดู TurboWash3D™ ทั้งหมด
ผู้หญิงที่โต๊ะกำลังเหลือบมองนาฬิกาข้อมือระหว่างรับประทานอาหารเบาๆ โดยมีไอคอน “30 นาที” ซ้อนทับอยู่บนหน้าจอ

ผู้หญิงที่โต๊ะกำลังเหลือบมองนาฬิกาข้อมือระหว่างรับประทานอาหารเบาๆ โดยมีไอคอน “30 นาที” ซ้อนทับอยู่บนหน้าจอ

Crisscrossing bold arrows at bottom of drum representing strong pulsating motion
Washer drum with large curved arrows swirling side-to-side and downward, showing TurboDrum™ water flow
Washer drum with downward water jet spraying over laundry, visualizing fast rinsing with JetSpray
ลูกศรหนาไขว้กันอยู่ที่ด้านล่างของถังซัก แสดงถึงการเคลื่อนไหวแบบสั่นสะเทือนที่ทรงพลัง
ถังซักมีลูกศรโค้งขนาดใหญ่หมุนวนจากซ้ายไปขวาและลงด้านล่าง แสดงการไหลของน้ำแบบ TurboDrum™
ถังซักมีน้ำพุ่งลงมาบนกองผ้า แสดงการซักล้างที่รวดเร็วด้วย JetSpray

WaveForce

น้ำตกที่ทรงพลังไหลมาจากบนลงล่างเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

TurboDrum™

คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านเพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

JetSpray

น้ำแรงดันสูงถูกพ่นออกมาเพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็ว

*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

*ได้รับการทดสอบโดย Intertek เมื่อพฤศจิกายน 2024 ด้วยผ้าปริมาณ 3 กก. ตามมาตรฐาน IEC รอบการซักแบบปกติกับตัวเลือก TurboWash เวลาและประสิทธิภาพการซักจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

แอป ThinQ

การซักผ้าอัจฉริยะด้วย Wi-Fi

ด้วยแอป LG ThinQ คุณสามารถจัดการเครื่องซักผ้าได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มโปรแกรมซักผ้า ตรวจสอบการใช้พลังงาน กำหนดเวลาซัก และแม้แต่ควบคุมเครื่องด้วยสมาร์ทสปีคเกอร์หรือผู้ช่วยอัจฉริยะ

ThinQ™ ในเครื่องซักผ้าฝาหน้าThinQ™ ในเครื่องซักผ้าฝาบน
ผู้หญิงกำลังพักผ่อนบนโซฟาและใช้แอป LG ThinQ บนสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมและตรวจสอบเครื่องซักผ้าจากระยะไกล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การซักรีดอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ภายในบ้าน

ผู้หญิงกำลังพักผ่อนบนโซฟาและใช้แอป LG ThinQ บนสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมและตรวจสอบเครื่องซักผ้าจากระยะไกล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การซักรีดอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ภายในบ้าน

*การรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ รวมถึงการติดตั้งสมาร์ทโฮมของคุณ

ประโยชน์ด้านการใช้งาน

คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ของเครื่องซักผ้า

ความจุขนาดใหญ่

การทำความสะอาดแผ่นกรองขุยผ้าแบบคู่

ระบบจ่ายสารซักฟอกอัตโนมัติ

ระบบประตูปิดแบบนุ่มนวล

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบคุณลักษณะหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าของ LG เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ

Table Caption
FeaturesWash TowerFront-Loading Washing MachineWasing DryerTop-Loading Washing MachineTwin tub machine
ภาพด้านหน้าของ WT1410NHEG
WT1410NHEG
ภาพด้านหน้าของ FV1413S4M
FV1413S4M
ภาพด้านหน้าของ F2520RNTG
F2520RNTG
ภาพด้านหน้าของ TX2723ST5J
TX2723ST5J
ภาพด้านหน้าของ RV10VHP4B
RV10VHP4B
nullwashing21 / dryer1613washing20 / dryer102318
AllergyCareYesNoNoYesNo
ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลย

*ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดย LG

ลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้หญิงกำลังใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า LG แบบบิลท์อิน ภายในพื้นที่ซักรีดสไตล์โมเดิร์น

คู่มือการซื้อเครื่องซักผ้า

เครื่องอบผ้า LG สีขาวติดตั้งในตู้แบบบิลท์อินในดีไซน์เรียบหรู ภายในพื้นที่ซักรีดที่สว่างสดใส

คู่มือซื้อเครื่องอบผ้า

ผู้หญิงกำลังใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า LG แบบซ้อนกันในห้องซักรีดสไตล์ร่วมสมัย

เคล็ดลับการซักผ้า: วิธีการใช้เครื่องซักผ้าของคุณ

คำถามที่พบบ่อยของเครื่องซักผ้า

Q.

วิธีลดเสียงรบกวนของเครื่องซักผ้า

A.

เลือกเครื่องซักผ้า LG ที่เงียบและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับคะแนน Triple A* และเทคโนโลยี DirectDrive™ Motor ที่ลดจำนวนชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ทำให้เครื่องทำงานได้เงียบและทนทานยาวนาน

 

การติดตั้งที่ถูกต้องก็สำคัญเช่นกัน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางอยู่บนพื้นที่ได้ระดับ เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่มากเกินไป

2. ใช้แผ่นรองกันสะเทือนใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง

3. ตรวจสอบเป็นประจำว่าเครื่องไม่ได้ขยับเขยื้อน โดยเฉพาะในระหว่างรอบการปั่นความเร็วสูง

 

เมื่อรวมเทคโนโลยีขั้นสูงของ LG เข้ากับการติดตั้งอย่างระมัดระวัง คุณจะได้พบกับประสบการณ์ซักผ้าที่เงียบขึ้นมาก

*การทดสอบในห้องปฏิบัติการภายในของ LG โดยอิงตามมาตรฐาน EN 60456:2016/A11:2020 ด้วยรุ่น F6V7RWP1WE.

*คะแนนด้านระดับพลังงาน การปั่น และเสียงรบกวน เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป EU 2019/2014

*ผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

Q.

การตรวจจับเนื้อผ้าด้วย AI ในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร

A.

การตรวจจับเนื้อผ้าด้วย AI ของ LG ซึ่งเรียกว่า AI DD™ ใช้เทคโนโลยีดีปเลิร์นนิงและ 6 Motion Direct Drive วิเคราะห์ชนิดและน้ำหนักของผ้าแต่ละรอบการซัก จากนั้นปรับการหมุนของถังซักและเวลาในการซักเพื่อมอบการซักที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิด

 

ระบบขั้นสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ AI Core-Tech ของ LG ซึ่งรวมเอาการควบคุมอัจฉริยะเข้ากับประสิทธิภาพที่ทนทาน เงียบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ซักผ้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Q.

ข้อดีของคุณลักษณะ Quick Wash ในเครื่องซักผ้า LG มีอะไรบ้าง?

A.

เทคโนโลยี TurboWash™ 360˚ ของ LG ช่วยให้การซักด่วนที่ทรงพลัง ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดในเพียง 39 นาที เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีเวลาจำกัด

ด้วยการผสานหัวฉีดน้ำ 3D Multi Spray เข้ากับระบบ Inverter Pump อัจฉริยะ เครื่องจึงทำการปรับการไหลของน้ำ การกระจายสารซักฟอก และการหมุนของถังได้อย่างเหมาะสม เพื่อการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อการถนอมเนื้อผ้าหรือคุณภาพในการซัก

นี่คือโซลูชันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา โดยที่ยังคงถนอมเสื้อผ้าของคุณ

Q.

Quick Wash บนเครื่องซักผ้า LG คืออะไร

A.

Quick Wash ของ LG ใช้เทคโนโลยี TurboWash™ 360˚ ซึ่งมอบการซักที่สะอาดล้ำลึกภายในเวลาเพียง 39 นาที ช่วยประหยัดเวลา โดยที่ยังคงถนอมเนื้อผ้า

เทคโนโลยีนี้ผสานหัวฉีดน้ำแรงดันสูงแบบ 3D Multi Spray เข้ากับระบบ Inverter Pump อัจฉริยะ เพื่อปรับการไหลของน้ำ การใช้สารซักฟอกและการหมุนของถังซักให้เหมาะสม

โปรแกรมการซักที่รวดเร็วนี้ช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหรือถนอมเนื้อผ้า ทำให้เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีภารกิจยุ่งวุ่นวาย

Q.

จะเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับเนื้อผ้าต่างๆ ได้อย่างไร

A.

ในการเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสม ให้เริ่มจากการตรวจสอบป้ายดูแลรักษาบนเสื้อผ้าของคุณ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเครื่องซักผ้า LG ของคุณ

รุ่นของ LG ที่มี AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) ก้าวไปอีกขั้นด้วยการชั่งน้ำหนักผ้าและตรวจจับความนุ่มของเนื้อผ้าโดยอัตโนมัติ ปรับการหมุนของถังซักเพื่อการดูแลและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด

โดยการเชื่อมเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าของคุณผ่านแอป ThinQ เครื่องซักและเครื่องอบจะสื่อสารกันอย่างราบรื่น ทำให้เครื่องอบผ้าเลือกโปรแกรมการอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าของเครื่องซักผ้า ช่วยประหยัดเวลาและลดการคาดเดาในการอบผ้า

Q.

วิธีเลือกเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงาน

A.

เมื่อต้องเลือกเครื่องซักผ้าที่ประหยัดพลังงาน ให้เริ่มจากตรวจสอบป้ายพลังงาน ซึ่งจัดอันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก A (ประหยัดพลังงานที่สุด) จนถึง G (ประหยัดพลังงานน้อยที่สุด)

เครื่องซักผ้า LG หลายรุ่นได้รับการจัดอันดับเป็น A ทั้งด้านประสิทธิภาพพลังงาน การปั่น และระดับเสียง นอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยี AI ที่ปรับการหมุนของถังซักให้เหมาะกับผ้าในแต่ละรอบการซัก ช่วยลดการใช้พลังงานและน้ำโดยไม่ลดประสิทธิภาพในการซัก