เครื่องซักผ้า
คุณลักษณะใดที่คุณต้องการ
คุณลักษณะสำคัญของเครื่องซักผ้า LG
AI DD™
ทำงานอย่างเงียบเชียบด้วยเซนเซอร์น้ำหนักและเนื้อผ้า
TurboWash™ 360˚
ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกในเวลาเพียง 39 นาที
TurboWash3D™
การซักแบบ 3D ที่รวดเร็วและทรงพลังในเวลาเพียง 30 นาที
ThinQ App
ควบคุมโปรแกรมการซักจากระยะไกลผ่าน Wi-Fi
AI DD™
การถนอมผ้าอัจฉริยะ
AI DD™ ของ LG ตรวจจับชนิดและน้ำหนักผ้าเพื่อปรับโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับการดูแลเฉพาะผ้าแต่ละชนิด เมื่อรวมกับเทคโนโลยี DirectDrive™ และ 6-motion จะมอบการทำความสะอาดที่เงียบ ทรงพลัง และอ่อนโยน ช่วยถนอมเสื้อผ้าของคุณ
TurboWash™ 360˚
สะอาดหมดจดใน 39 นาที
ซักผ้าของคุณให้สะอาดภายในเวลาเพียง 39 นาทีด้วย TurboWash™ 360˚ ด้วยระบบ 3D Multi Spray และ Inverter Pump ช่วยในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและหมดจด โดยยังคงช่วยถนอมเนื้อผ้า
TurboWash3D™
การซักอันทรงพลังแต่ถนอมผ้า ภายในเวลาเพียง 30 นาที*
เทคโนโลยี LG TurboWash3D™ ในเครื่องซักผ้า LG แบบฝาบน ให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่ยังอ่อนโยน ช่วยให้คุณซักผ้าได้มากขึ้นด้วยเวลาที่น้อยลง
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ได้รับการทดสอบโดย Intertek เมื่อพฤศจิกายน 2024 ด้วยผ้าปริมาณ 3 กก. ตามมาตรฐาน IEC รอบการซักแบบปกติกับตัวเลือก TurboWash เวลาและประสิทธิภาพการซักจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
แอป ThinQ
การซักผ้าอัจฉริยะด้วย Wi-Fi
ด้วยแอป LG ThinQ คุณสามารถจัดการเครื่องซักผ้าได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มโปรแกรมซักผ้า ตรวจสอบการใช้พลังงาน กำหนดเวลาซัก และแม้แต่ควบคุมเครื่องด้วยสมาร์ทสปีคเกอร์หรือผู้ช่วยอัจฉริยะ
*การรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ รวมถึงการติดตั้งสมาร์ทโฮมของคุณ
ประโยชน์ด้านการใช้งาน
คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ของเครื่องซักผ้า
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบคุณลักษณะหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าของ LG เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ
*ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดย LG
ลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อยของเครื่องซักผ้า
Q.
วิธีลดเสียงรบกวนของเครื่องซักผ้า
A.
เลือกเครื่องซักผ้า LG ที่เงียบและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับคะแนน Triple A* และเทคโนโลยี DirectDrive™ Motor ที่ลดจำนวนชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ทำให้เครื่องทำงานได้เงียบและทนทานยาวนาน
การติดตั้งที่ถูกต้องก็สำคัญเช่นกัน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางอยู่บนพื้นที่ได้ระดับ เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่มากเกินไป
2. ใช้แผ่นรองกันสะเทือนใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง
3. ตรวจสอบเป็นประจำว่าเครื่องไม่ได้ขยับเขยื้อน โดยเฉพาะในระหว่างรอบการปั่นความเร็วสูง
เมื่อรวมเทคโนโลยีขั้นสูงของ LG เข้ากับการติดตั้งอย่างระมัดระวัง คุณจะได้พบกับประสบการณ์ซักผ้าที่เงียบขึ้นมาก
*การทดสอบในห้องปฏิบัติการภายในของ LG โดยอิงตามมาตรฐาน EN 60456:2016/A11:2020 ด้วยรุ่น F6V7RWP1WE.
*คะแนนด้านระดับพลังงาน การปั่น และเสียงรบกวน เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป EU 2019/2014
*ผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
Q.
การตรวจจับเนื้อผ้าด้วย AI ในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร
A.
การตรวจจับเนื้อผ้าด้วย AI ของ LG ซึ่งเรียกว่า AI DD™ ใช้เทคโนโลยีดีปเลิร์นนิงและ 6 Motion Direct Drive วิเคราะห์ชนิดและน้ำหนักของผ้าแต่ละรอบการซัก จากนั้นปรับการหมุนของถังซักและเวลาในการซักเพื่อมอบการซักที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิด
ระบบขั้นสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ AI Core-Tech ของ LG ซึ่งรวมเอาการควบคุมอัจฉริยะเข้ากับประสิทธิภาพที่ทนทาน เงียบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ซักผ้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
Q.
ข้อดีของคุณลักษณะ Quick Wash ในเครื่องซักผ้า LG มีอะไรบ้าง?
A.
เทคโนโลยี TurboWash™ 360˚ ของ LG ช่วยให้การซักด่วนที่ทรงพลัง ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดในเพียง 39 นาที เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีเวลาจำกัด
ด้วยการผสานหัวฉีดน้ำ 3D Multi Spray เข้ากับระบบ Inverter Pump อัจฉริยะ เครื่องจึงทำการปรับการไหลของน้ำ การกระจายสารซักฟอก และการหมุนของถังได้อย่างเหมาะสม เพื่อการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อการถนอมเนื้อผ้าหรือคุณภาพในการซัก
นี่คือโซลูชันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา โดยที่ยังคงถนอมเสื้อผ้าของคุณ
Q.
Quick Wash บนเครื่องซักผ้า LG คืออะไร
A.
Quick Wash ของ LG ใช้เทคโนโลยี TurboWash™ 360˚ ซึ่งมอบการซักที่สะอาดล้ำลึกภายในเวลาเพียง 39 นาที ช่วยประหยัดเวลา โดยที่ยังคงถนอมเนื้อผ้า
เทคโนโลยีนี้ผสานหัวฉีดน้ำแรงดันสูงแบบ 3D Multi Spray เข้ากับระบบ Inverter Pump อัจฉริยะ เพื่อปรับการไหลของน้ำ การใช้สารซักฟอกและการหมุนของถังซักให้เหมาะสม
โปรแกรมการซักที่รวดเร็วนี้ช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหรือถนอมเนื้อผ้า ทำให้เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีภารกิจยุ่งวุ่นวาย
Q.
จะเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับเนื้อผ้าต่างๆ ได้อย่างไร
A.
ในการเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสม ให้เริ่มจากการตรวจสอบป้ายดูแลรักษาบนเสื้อผ้าของคุณ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเครื่องซักผ้า LG ของคุณ
รุ่นของ LG ที่มี AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) ก้าวไปอีกขั้นด้วยการชั่งน้ำหนักผ้าและตรวจจับความนุ่มของเนื้อผ้าโดยอัตโนมัติ ปรับการหมุนของถังซักเพื่อการดูแลและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
โดยการเชื่อมเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าของคุณผ่านแอป ThinQ เครื่องซักและเครื่องอบจะสื่อสารกันอย่างราบรื่น ทำให้เครื่องอบผ้าเลือกโปรแกรมการอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าของเครื่องซักผ้า ช่วยประหยัดเวลาและลดการคาดเดาในการอบผ้า
Q.
วิธีเลือกเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงาน
A.
เมื่อต้องเลือกเครื่องซักผ้าที่ประหยัดพลังงาน ให้เริ่มจากตรวจสอบป้ายพลังงาน ซึ่งจัดอันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก A (ประหยัดพลังงานที่สุด) จนถึง G (ประหยัดพลังงานน้อยที่สุด)
เครื่องซักผ้า LG หลายรุ่นได้รับการจัดอันดับเป็น A ทั้งด้านประสิทธิภาพพลังงาน การปั่น และระดับเสียง นอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยี AI ที่ปรับการหมุนของถังซักให้เหมาะกับผ้าในแต่ละรอบการซัก ช่วยลดการใช้พลังงานและน้ำโดยไม่ลดประสิทธิภาพในการซัก