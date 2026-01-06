ของขวัญตรุษจีน ไอเดียเลือกของขวัญความหมายดี ถูกใจผู้ใหญ่

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
รวมไอเดียของขวัญตรุษจีน มอบของขวัญที่ผู้ใหญ่ถูกใจ
วันตรุษจีน หรือวันปีใหม่จีนเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่หลายคนตั้งตารอคอย เพราะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนจากการทำงาน และเป็นช่วงที่มีโอกาสได้พบญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอกันนาน เมื่อเดินทางไปพบญาติผู้ใหญ่ หลายคนมักเตรียม “ของขวัญตรุษจีน” ติดมือไปด้วย เพื่อแสดงถึงความเคารพรัก สานสัมพันธ์อันดี และสร้างบรรยากาศความสุขตลอดช่วงเทศกาล ในบทความนี้จะมาแนะนำของขวัญตรุษจีนให้ผู้ใหญ่ที่น่าสนใจ รวมถึงของขวัญที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อมอบของขวัญดี ๆ ที่ผู้ใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
สารบัญบทความ
10 ไอเดียซื้อของขวัญตรุษจีนคุ้มค่า ถูกใจผู้ใหญ่
หากยังไม่รู้ว่าจะให้อะไรเป็นของฝากวันตรุษจีนกับผู้ใหญ่ดี ในที่นี้เราได้รวบรวมไอเดียซื้อของขวัญตรุษจีนที่สามารถใช้งานได้จริงและถูกใจผู้ใหญ่มาให้เลือกถึง 10 อย่างด้วยกัน ดังนี้
1. เครื่องนวดเท้า
เมื่อแกะกล่องของขวัญตรุษจีนแล้วพบว่าเป็นเครื่องนวดเท้า เชื่อว่าผู้ที่ได้รับของขวัญชิ้นนี้ไปก็คงเผยรอยยิ้มออกมา เพราะเมื่ออายุเพิ่มขึ้น อาการปวดเท้าระหว่างเดินก็จะเพิ่มขึ้นตาม การให้เครื่องนวดเท้าจึงเป็นการแสดงความห่วงใยด้านสุขภาพ ให้ผู้ใหญ่ได้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้งานเสมอ
2. โทรทัศน์
โทรทัศน์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ใหญ่มักใช้ดูหนัง ดูข่าว เพื่อแก้เหงาเวลาลูกหลานทำงานหรือเรียนหนังสือ ซึ่งในยุคนี้ที่เทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาขึ้นมาก ก็มี Smart TV ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wifi เพื่อดูคลิปวิดีโอต่าง ๆ ได้ ถ้ามอบโทรทัศน์เป็นของขวัญวันตรุษจีนให้ผู้ใหญ่ รับรองว่าผู้ใหญ่ใช้งานคุ้มแน่นอน
3. หยก
หยกเป็นของขวัญวันตรุษจีนที่ช่วยเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิต โดยเชื่อกันว่าหยกเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง และช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่จากสิ่งชั่วร้าย ถ้าต้องการให้หยกเป็นของขวัญ สามารถให้เป็นกำไลหยก หรือจี้หยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่พกติดตัวได้สะดวก
4. เครื่องฟอกอากาศ
ในยุคสมัยที่มีฝุ่น PM2.5 ลอยปกคลุมในอากาศจำนวนมาก การซื้อเครื่องฟอกอากาศเป็นของขวัญตรุษจีน ก็นับว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเครื่องฟอกอากาศจะช่วยกรองอากาศภายในบ้านให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้ใหญ่สามารถใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย
5. แอร์
แอร์ เป็นตัวเลือกของขวัญตรุษจีนที่เหมาะกับบ้านที่ยังไม่มีแอร์อย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยมีอากาศร้อน เมื่ออยู่ในบ้านช่วงอากาศร้อนอบอ้าวก็อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวได้ การติดแอร์จึงช่วยปรับอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นสบาย ผู้ใหญ่สามารถนั่งพักผ่อนรับลมแอร์เย็น ๆ ในห้องได้อย่างผ่อนคลายตลอดปี
6. ผลไม้มงคล
ผลไม้มงคลเป็นของที่มักถูกนำมาใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพราะมีความหมายดี และสามารถมอบให้ผู้ใหญ่ในวันตรุษจีนเพื่อแสดงความกตัญญูได้ด้วย โดยอาจจัดใส่ผลไม้มงคลต่าง ๆ เช่น ส้ม องุ่น แอปเปิล ทับทิม แก้วมังกร แล้วจัดใส่กระเช้าของขวัญตรุษจีนให้สวยงาม ก่อนมอบให้กับผู้ใหญ่
7. ทองคำ
ทองคำ เป็นสิ่งที่นิยมให้เป็นของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะทองคำเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย และยังเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะให้ทองคำเป็นของขวัญวันตรุษจีน เพื่ออวยพรให้ร่ำรวยเงินทองตลอดปี
8. ลำโพง
ลำโพง เป็นของขวัญที่สามารถมอบได้หลากหลายเทศกาล ไม่ว่าจะซื้อเป็นของขวัญตรุษจีน หรือเลือกซื้อเป็นของขวัญวันเกิด ของขวัญจับฉลากกับเพื่อน ๆ เพราะลำโพงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินระหว่างดูหนัง ฟังเพลง ให้สามารถรับชมสิ่งบันเทิงได้อย่างเต็มอรรถรสมากขึ้น
9. อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของขวัญตรุษจีนที่แสดงถึงความห่วงใยด้านสุขภาพ แฝงความหมายที่ปรารถนาให้ผู้ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงระยะยาว โดยอาจซื้อเป็นชุดธัญพืช ซุปไก่สกัด เห็ดหอมอบแห้ง รังนกแบบไม่ใส่น้ำตาล หรืออาหารเพื่อสุขภาพอื่น ๆ
10. เครื่องดูดฝุ่น
แม้ว่าจะมีความเชื่อห้ามทำความสะอาดในวันตรุษจีน แต่เครื่องดูดฝุ่นก็ยังเป็นไอเดียของขวัญตรุษจีนที่ผู้ใหญ่ถูกใจแน่นอน โดยอาจซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่สามารถทำความสะอาดบ้านได้เองให้ หรือซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายสำหรับใช้งานเองได้ เพียงแต่ควรเลี่ยงใช้งานในวันเที่ยวของตรุษจีน เพราะอาจทำให้โชคลาภหายไป
รวมลิสต์ของที่ไม่ควรซื้อให้ผู้ใหญ่เป็นของขวัญตรุษจีน
หลังจากดูของขวัญตรุษจีนที่ควรให้แล้ว ก็มาดูสิ่งของที่ควรหลีกเลี่ยงให้ผู้ใหญ่หรือคนอื่น ๆ ในวันตรุษจีนกันต่อ เพราะสิ่งของบางมีความหมายไม่ดี อาจทำให้ผู้รับรู้สึกไม่สบายใจแทนได้ ดังนี้
1. ของมีคม
ของมีคมต่าง ๆ เช่น มีด กรรไกร หรือกรรไกรตัดเล็บ เป็นสิ่งของต้องห้ามในวันตรุษจีน เพราะมีความเชื่อว่าของมีคมจะเป็นตัวตัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ และยังเป็นสิ่งของที่กันโชคลาภและความโชคดีออกไปจากชีวิต ทำให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ ทำอะไรก็ติดขัด ไม่ราบรื่น
2. นาฬิกา
ไม่ว่านาฬิกาแขวน หรือนาฬิกาข้อมือก็ล้วนเป็นสิ่งของที่ห้ามให้ผู้ใหญ่หรือแฟนในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาด เพราะคำว่านาฬิกาในภาษาจีนมีเสียงพ้องกับคำที่มีความหมายว่า “สิ้นสุด” หรือ “ตาย” หากให้นาฬิกาเป็นของขวัญวันตรุษจีนก็เหมือนกับการมอบสิ่งที่ไม่ดี หรือมอบความตายให้กับผู้รับ
3. ร่ม
ร่มเป็นหนึ่งในสิ่งของที่ควรตัดออกจากลิสต์ของขวัญวันตรุษจีนที่จะให้กับผู้ใหญ่หรือแฟน เพราะคำว่าร่มในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า “แตกแยก” หรือ “สูญเสีย” ถ้าให้กับผู้ใหญ่หรือแฟนก็เหมือนกับการบอกลา หรือแยกจากกัน
4. กระจก
สิ่งของอีกอย่างที่ไม่ควรให้ในวันตรุษจีน คือ กระจก เพราะถึงแม้จะมีความเชื่อว่ากระจกจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านได้ แต่กระจกก็เป็นสิ่งของที่แตกหักง่าย และถ้าวางกระจกผิดตำแหน่ง ก็อาจจะนำพาภูตผีปีศาจเข้าบ้านแทนได้
5. รองเท้า
แม้ว่าจะให้เครื่องนวดเท้าเป็นของขวัญวันตรุษจีนได้ แต่ก็ไม่ควรมอบรองเท้าใหม่เป็นของขวัญกับผู้ใหญ่ในวันตรุษจีน เพราะคำว่ารองเท้าในภาษาจีนมีเสียงพ้องกับการถอนหายใจ ถ้ามอบรองเท้าให้ก็เปรียบเหมือนกับการมอบเรื่องกลุ้มใจ หรือความหนักใจให้กับผู้รับ
เลือกของขวัญตรุษจีนแทนคำขอบคุณให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพรัก
การมอบของขวัญตรุษจีนให้กับผู้ใหญ่แสดงถึงความกตัญญู ความรัก พร้อมทั้งมอบความปรารถนาให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดปี ดังนั้นจึงควรมอบของที่มีความหมายดี ๆ และตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ใหญ่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
หากคุณกำลังมองหาของขวัญตรุษจีนให้กับผู้ใหญ่ ได้ใช้งานสินค้าที่มีมาตรฐาน ทนทาน และปลอดภัย หรือมองหาของขวัญปีใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟจาก LG เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ ด้วยคุณภาพที่ดี เหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ใช้งานทนทาน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ จาก LG เพิ่มเติมได้ที่ www.LG.com และพิเศษสุด ๆ คุ้มยิ่งขึ้นกับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก LG Member ที่ยกขบวนทั้งส่วนลดและบริการสุดพิเศษมาให้คุณ เพียงแค่สมัครสมาชิก LG Member
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
Special Offer ผ่อน 0% สูงสุดถึง 18 เดือน *เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ
แอลจีบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
สมัคร สมัคร LG Member เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ : 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line : @lgthailand
อีเมล : supportlgeth@lge.com
** ตรวจสอบเงื่อนไขส่วนลดและสิทธิพิเศษ LG Member ได้ที่ https://www.lg.com/th/membership/