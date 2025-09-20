We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ลำโพงบลูทูธเบสหนัก เคล็ดลับจัดปาร์ตี้ในบ้าน
ในยุคที่คนชอบใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องออกไปผับหรือบาร์เพื่อหาความสนุกอีกต่อไป แค่จัดปาร์ตี้ในบ้านกับเพื่อน ๆ ก็สามารถมันส์ได้เหมือนกัน ยิ่งมี Gadget มากมายที่พร้อมรองรับทุกความสนุก ไม่ว่าจะเป็น ลำโพงบลูทูธเบสหนัก หรือจะเป็นลำโพงกันน้ำสำหรับการจัดปาร์ตี้ริมสระ เรียกได้ว่าลำโพงสำหรับปาร์ตี้ หรือลำโพงไร้สายเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรมีติดบ้าน เพราะหัวใจของปาร์ตี้อยู่ที่เสียงเพลง ที่จะเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศให้ปาร์ตี้ในบ้านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สารบัญบทความ
ลำโพงบลูทูธเบสหนัก เคล็ดลับจัดปาร์ตี้ในบ้าน
ลำโพงบลูทูธเบสหนัก เลือกยังไงให้ปาร์ตี้มันส์สะใจ
1. เลือกลำโพงแบบไหนให้เหมาะกับปาร์ตี้ในบ้าน
เคล็ดลับวางลำโพงบลูทูธเบสหนักให้ได้เสียงดังกระหึ่มทั่วห้อง
เลือกเพลงยังไงให้ปาร์ตี้ในบ้านไม่หน้าเบื่อ
ลำโพงบลูทูธเบสหนัก LG XBOOM Bounce ตัวจริงเรื่องพลังเสียง
ลำโพงบลูทูธเบสหนัก เลือกยังไงให้ปาร์ตี้มันส์สะใจ
ทำไมต้องเป็นลำโพงบลูทูธเบสหนัก เพราะเสียงเบสไม่ใช่แค่เสียงต่ำ แต่เป็นเสียงที่ทำให้บรรยากาศในปาร์ตี้คึกคัก เสียงเบสเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดกรูฟของเพลง สร้างจังหวะให้ขยับตาม นอกจากนั้นยังทำให้คนรู้สึกตื่นเต้น ช่วยสร้างบรรยากาศมันส์ ๆ และเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของปาร์ตี้ หลาย ๆ ปาร์ตี้จึงเลือกใช้แนวเพลง EDM, Hip-Hop, Funk หรือ จะเป็นแนว Pop Dance หรือ K-Pop ที่เน้นเบสหนัก ๆ ลึก ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มบรรยากาศความสนุก
1. เลือกลำโพงแบบไหนให้เหมาะกับปาร์ตี้ในบ้าน
- หากบ้านของคุณมีพื้นที่จำกัด ไม่อยากให้เสียงไปรบกวนเพื่อนบ้านแต่ยังคงอยากได้พลังเสียงที่หนักแน่น แนะนำลำโพงพกพาเบสหนัก พลังเสียง 30 - 80 W ก็เพียงพอ เพื่อให้ได้เสียงคุณภาพที่ไม่ดังจนเกินไป
- เลือกลำโพงที่มี Subwoofer ที่ช่วยให้เสียงเบสต่ำ ลึก หนักและ Passive Radiator ที่ช่วยดันเสียงเบสให้แน่นขึ้นก็จะได้ลำโพงบลูทูธเบสหนักตามต้องการ
- เลือกลำโพงบลูทูธ หรือลำโพงไร้สาย เพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย ยกไปฟังเพลงกับเพื่อน ๆ ได้สะดวก จัดวางได้อิสระ ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องสายไฟ
- ถ้าบ้านมีสระน้ำ หรือต้องการจัดปาร์ตี้กลางแจ้งบริเวณสวนควรเลือกลำโพงกันน้ำจะได้หมดห่วงเรื่องน้ำกระเด็น หรือฝนตก
เคล็ดลับวางลำโพงบลูทูธเบสหนักให้ได้เสียงดังกระหึ่มทั่วห้อง
การจัดวางลำโพงมีผลอย่างมากต่อคุณภาพเสียงในปาร์ตี้ แม้จะมีลำโพงบลูทูธเบสหนักแล้วแต่หากตำแหน่งไม่ดีอาจส่งผลกับความดัง, เบส และบรรยากาศโดยรวมของงานได้
- ไม่วางลำโพงต่ำจนเกินไปเพราะจะทำให้เสียงกลาง-แหลมหายไป แนะนำให้วางสูงกว่าระดับเอวเล็กน้อย หรือวางบนโต๊ะเพื่อกระจายเสียง เพื่อให้เสียงสมดุล
- วางลำโพงเว้นระยะห่างจากกำแพง ให้ลำโพงอยู่ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 20 - 50 เซนติเมตร เพื่อให้ได้เสียงเบสที่พอดีและเสียงกระจายได้อย่างสมดุล
- หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ควรให้ด้านหน้าลำโพงเปิดโล่ง ไม่วางลำโพงหลังเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ เพราะอาจขัดขวางการเดินทางของคลื่นเสียง
เลือกเพลงยังไงให้ปาร์ตี้ในบ้านไม่น่าเบื่อ
นอกจากลำโพงบลูทูธเบสหนักแล้ว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการจัดปาร์ตี้นั้นก็คือ Playlist ที่เราเลือกมาเปิดสร้างบรรยากาศภายในปาร์ตี้ โดยมีเคล็ดลับการเลือกเพลงและลำดับการเปิดเพลงดังนี้
1. เริ่มต้นปาร์ตี้ด้วยเพลงจังหวะกลาง ๆ ชิล ๆ ชวนให้โยกหัวหรือขยับตัวเบา ๆ อย่างเพลง R&B หรือเพลง Pop
2. เริ่มเพิ่มความสนุกด้วยเพลงเบสแน่น จังหวะชัดอย่างเพลงแนว EDM, Pop Dance หรือ Hip-Hop ยิ่งถ้าเปิดด้วยลำโพงบลูทูธเบสหนักแล้วรับรองว่าคนในงานลุกขึ้นเต้นแน่นอน
3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของคนในปาร์ตี้ด้วยเพลงฮิตที่ทุกคนรู้จักเปิดสลับกับเพลงมันส์ เพื่อให้คนในปาร์ตี้ร้องตามหรือเต้นตามเพลงดังเหล่านั้นได้
4. ส่งท้ายปาร์ตี้ด้วยเพลงฟิลกู้ด ฟังง่ายสบาย ๆ เพื่อให้แขกผ่อนคลายเตรียมตัวกลับบ้านด้วยความรู้สึกดี
ลำโพงบลูทูธเบสหนัก LG xboom Bounce ตัวจริงเรื่องพลังเสียง
หากกำลังมองหาลำโพงบลูทูธเบสหนัก สำหรับจัดงานปาร์ตี้ในบ้าน ดีไซน์กะทัดรัด แต่ยังคงพลังเสียงกระหึ่มสะใจ LG xboom Bounce คือตัวเลือกที่สนใจ เบสแน่น ทรงพลัง พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่เติมเต็มบรรยากาศให้ปาร์ตี้ไม่เงียบเหงา
- ลำโพงบลูทูธเบสหนัก เสียงแน่น สะใจ
- ลำโพงกันน้ำ ระดับ IP67 มาตรฐานทางทหาร จะวางท่ามกลางอาหารหรือเครื่องดื่มก็หายห่วง
- ลำโพงแบตอึด ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า 30 ชั่วโมง* ให้บรรยากาศในปาร์ตี้สนุกได้ไม่มีสะดุด
- ลำโพงปาร์ตี้มาพร้อมพรีเซ็ตแสงไฟแบบไดนามิก และ AI Lighting ไฟ AI ที่จะตรวจจับแนวเพลงเพื่อให้ไฟที่ได้ซิงค์ไปกับเสียงเพลง ช่วยเพิ่มสีสันให้กับปาร์ตี้ของคุณสนุกยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะจัดปาร์ตี้ในบ้าน ปาร์ตี้ริมสระ หรือปาร์ตี้กลางแจ้งที่สวน ลำโพงบลูทูธเบสหนัก LG xboom Bounce ก็พร้อมเป็นตัวช่วยให้ทุกโมเมนต์ในปาร์ตี้สนุกยิ่งขึ้น หรือสายชอบพกไปเที่ยว ทำกิจกรรมนอกบ้าน LG xboom Grab ลำโพงเสียงดีขนาดกะทัดรัดก็ตอบโจทย์
สนใจลำโพง LG XBOOM Bounce สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.LG.com และพิเศษสุด ๆ คุ้มยิ่งขึ้นกับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก LG Member ที่ยกขบวนทั้งส่วนลดและบริการสุดพิเศษมาให้คุณ เพียงแค่สมัครสมาชิก LG Member
- รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
- Special Offer ผ่อน 0% สูงสุดถึง 18 เดือน *เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ
- แอลจีบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
สมัคร สมัคร LG Member เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ 02 057 5757
ทุกวัน 8:00-18:00 น.
อีเมล supportlgeth@lge.com
*ระยะเวลาการเล่นที่ระบุไว้เป็นการทดสอบภายในที่ระดับเสียง 50% โดยเปิดบลูทูธและโหมดปรังปรุงเสียง และไม่มีแสงไฟ