ทำไม LG xboom Grab ถึงเป็นลำโพงบลูทูธเสียงดี

ทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนที่รักในเสียงเพลงมีความสะดวกมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อไร้สายที่ดีขึ้น ทำให้การฟังเพลงผ่านลำโพงบลูทูธเสียงดี ๆ ทำได้ง่าย พกไปฟังได้ทุกที่ ไม่ว่าจะฟังเล่น ๆ ในสวนสาธารณะ พกไปฟังที่บ้านเพื่อน หรือจะพกไปฟังริมชายหาด หรือ ริมสระก็ทำได้ ด้วยคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุ่น

 

ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของลำโพงบลูทูธพกพา LG xboom Grab แล้วเหตุผลอื่น ๆ ที่คุณควรต้องมีลำโพงบลูทูธเสียงดีอย่าง LG xboom Grab สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้

 

LG xboom Grab ลำโพงจากวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของ will.i.am




will.i.am ถือลำโพงบลูทูธ xboom Grab

xboom Grab นิยามของลําโพงบลูทูธเสียงดี

2026-01-09

LG xboom Grab และ xboom Bounce คือลำโพงจากซีรีส์ xboom ได้รับการปรับแต่งเสียงโดย will.i.am ศิลปินแร็ปเปอร์ นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ชื่อดัง เจ้าของรางวัลแกรมมี 9 สมัย หนึ่งในสมาชิกวง Black Eyed Peas ผู้สรรค์สร้างเพลงดังมากมาย ทั้ง Scream & Shout, #thatPOWER และ Where is the Love ฯลฯ

 

  • ทาง LG แต่งตั้ง will.i.am ให้เป็นสถาปนิกด้านประสบการณ์การรับฟังให้กับลำโพงบลูทูธ xboom
  • มั่นใจได้ว่าเสียงที่ได้รับการปรับแต่งโดยศิลปินมากประสบการณ์ จะให้เสียงที่ครบเครื่อง ฟังสนุก ตอบโจทย์การฟังเพลงหลากหลายแนว
  • เสียงประกอบการทำงานของตัวลำโพง เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง หรือ การเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้รับการออกแบบอย่างประณีตโดย will.i.am เช่นกัน

 

LG xboom Grab เสียงย่านแหลมที่ขับเคลื่อนโดย Peerless

 

ลำโพง xboom Grab ใช้ส่วนประกอบคุณภาพสูงจากแบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เพื่อขับเคลื่อนเสียงคุณภาพสูง

 

  • ลำโพงบลูทูธ xboom Grab ใช้ลำโพงทวีตเตอร์แบบโดมของ Peerless Audio แบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จากเดนมาร์กที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 ปี
  • การันตีในคุณภาพเสียงย่านแหลมที่ผู้ฟังจะสัมผัสได้ถึงเสียงที่ใส มีมิติ ได้รายละเอียดเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง ไวโอลิน เปียโน และเครื่องดนตรีแบบเครื่องกระทบอื่น ๆ ที่ชัดเจน
  • ลำโพง LG xboom Grab เป็นลำโพงระบบเสียงโมโน 1.1 ให้เสียงที่ฟังสนุก พอดี ๆ ผ่านดอกลำโพงวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์

 

ลำโพง LG xboom Grab เข้าถึงทุกแนวเพลงด้วย AI

 

ลำโพงบลูทูธ LG xboom Grab ขับเคลื่อนด้วย AI ที่พร้อมปรับสไตล์เสียงและแสงสีให้เข้ากับแนวเพลงที่ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์เพลงแบบขั้นสุด

 

  • AI Sound พร้อมปรับเสียงตามแนวเพลงที่ฟังที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เน้นจังหวะ (Rhythm), ทำนอง (Melody) หรือเสียงร้อง (Voice)
  • ผู้ใช้สามารถให้ AI เลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ผ่านการวิเคราะห์เสียงและปรับคุณภาพเสียงให้เข้ากับแนวเพลงที่คุณฟังอย่างลงตัว
  • ลำโพง Bluetooth LG xboom Grab ยังมี AI Calibration รับรู้ถึงขนาดและลักษณะของพื้นที่ที่คุณฟัง และจะปรับแต่งเสียงให้เติมเต็มพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็ได้เสียงที่คมชัด ไม่แตกพร่า หรือผิดเพี้ยน
  • เพิ่มศักยภาพการเป็นลำโพง Party อย่างแท้จริงด้วย AI Lighting แถบแสงไฟแสดงผลได้ 3 รูปแบบ Ambient, Party และ Voice ที่พร้อมปรับให้กับเข้าอารมณ์เพลงที่แตกต่างและหลากหลาย

 

LG xboom Grab ทนทาน ด้วยมาตรฐาน Military Standard

 

 

ลำโพงบลูทูธ LG xboom Grab ให้อะไรได้มากกว่าแค่เสียงดี เพราะผ่านการทดสอบมาตรฐานที่ทำให้ตัวลำโพงแข็งแกร่งเกินขนาด ทำให้ xboom Grab เป็นลำโพงบลูทูธที่คุณควรหยิบไปเติมความสนุกได้ในทุก ๆ ที่

 

  • ลำโพง xboom Grab เป็นลำโพงบลูทูธที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810H กันการกระแทก กันสะเทือนได้ และยังทนทานต่อละอองน้ำเกลือ สนุกไปกับเพลงได้แบบไร้กังวล
  • ลำโพงบลูทูธ xboom Grab ยังเป็นลำโพงพกพากันน้ำ กันฝุ่น มาตรฐาน IP67 อีกด้วย ฟังเพลงโปรดได้ทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะพกพาออกไปฟังเพลงเป็นลำโพง Outdoor กับเพื่อน พกไปฟังริมหาด ริมสระว่ายน้ำ หรือตอนเที่ยวน้ำตก การันตีความทนทานในการใช้งานนอกสถานที่อย่างแท้จริง



LG xboom Grab ให้คุณสนุกได้แบบต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน

 

ลำโพง LG xboom Grab ให้คุณฟังเพลงต่อเนื่องสนุก ๆ ได้ยาวนาน ใช้แบตเตอรี่ที่รองรับการใช้งานได้ยาว ๆ ถึง 20 ชั่วโมง* ** ปาร์ตี้จะยาวนานแค่ไหน LG xboom Grab ก็เอาอยู่ สนุกได้จนจบงาน

 

*ระยะเวลาใช้งานที่ระบุอ้างอิงจากการทดสอบภายใน โดยใช้ระดับเสียง 50% เปิด Bluetooth และโหมด Voice Enhance โดยไม่มีแสงไฟ

 

**ระยะเวลาการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป

 

LG xboom Grab ออกแบบมาเพื่อสนุกได้ทุกที่ แบบมีสไตล์

 

ลำโพงพกพาอย่าง LG xboom Grab มีการออกแบบที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

  • ภายใต้ขนาดที่กะทัดรัดใกล้และรูปทรงกระบอกใกล้เคียงแก้ว Tumbler เสริมความเด่น พกพาไปที่ไหนก็ดึงดูดทุกสายตา เป็นลำโพงพกพาเสียงดีที่ดูดีทั้งภายใน (คุณภาพเสียง) และภายนอก (การออกแบบ)
  • ตัวบอดี้ลำโพงมาพร้อมสายคาดสองจุดทำให้ การฟังเพลงผ่าน xboom Grab เหมาะกับกิจกรรมอื่น ๆ มากขึ้น จะเสียบที่ใส่ขวดน้ำของจักรยานพร้อมใช้สายคาดเฟรมเพื่อปั่นไป ฟังเพลงไปอย่างปลอดภัยก็ได้

 

เมื่อลำโพงบลูทูธเสียงดี ให้อะไรได้มากกว่าแค่เสียง

 

ในอดีตลำโพงอาจเป็นเครื่องเสียงที่คนซื้อคำนึงถึงแค่คุณภาพเสียงเป็นหลัก แต่ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อในปัจจุบันทำให้ลำโพงบลูทูธพกพาเป็นที่นิยมมากขึ้น ทำให้ลำโพงบลูทูธจำเป็นต้องให้อะไรกับผู้ฟังได้มากกว่าแค่เสียง เพราะการพกพาไปนอกบ้านก็เสี่ยงต่อการโดนฝุ่น โดนน้ำมากขึ้น รวมถึงอาจต้องใช้งานโดยที่ชาร์จไม่ได้เป็นเวลา และยังต้องเจอกระแทก แรงสะเทือนเป็นระยะ ๆ ลำโพงบลูทูธพกพาจึงต้องให้อะไรมากกว่าแค่เสียงดี

 

ทำความรู้จักหรือสั่งซื้อ ลำโพงบลูทูธเสียงดี LG xboom Grab ได้เลย

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.LG.com และพิเศษสุด ๆ คุ้มยิ่งขึ้นกับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก LG Member ที่ยกขบวนทั้งส่วนลดและบริการสุดพิเศษมาให้คุณ เพียงแค่สมัครสมาชิก LG Member

 

  • รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)

  • Special Offer ผ่อน 0% สูงสุดถึง 18 เดือน *เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ

  • แอลจีบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ

 

ติดต่อ LG

โทรศัพท์ : 02 057 5757

ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.

Line : @lgthailand

อีเมล : supportlgeth@lge.com

 

* ตรวจสอบเงื่อนไขส่วนลดและสิทธิพิเศษ LG Member ได้ที่ https://www.lg.com/th/membership/

 

 