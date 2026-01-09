xboom Grab นิยามของลําโพงบลูทูธเสียงดี

LG xboom Grab และ xboom Bounce คือลำโพงจากซีรีส์ xboom ได้รับการปรับแต่งเสียงโดย will.i.am ศิลปินแร็ปเปอร์ นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ชื่อดัง เจ้าของรางวัลแกรมมี 9 สมัย หนึ่งในสมาชิกวง Black Eyed Peas ผู้สรรค์สร้างเพลงดังมากมาย ทั้ง Scream & Shout, #thatPOWER และ Where is the Love ฯลฯ
- ทาง LG แต่งตั้ง will.i.am ให้เป็นสถาปนิกด้านประสบการณ์การรับฟังให้กับลำโพงบลูทูธ xboom
- มั่นใจได้ว่าเสียงที่ได้รับการปรับแต่งโดยศิลปินมากประสบการณ์ จะให้เสียงที่ครบเครื่อง ฟังสนุก ตอบโจทย์การฟังเพลงหลากหลายแนว
- เสียงประกอบการทำงานของตัวลำโพง เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง หรือ การเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้รับการออกแบบอย่างประณีตโดย will.i.am เช่นกัน
LG xboom Grab เสียงย่านแหลมที่ขับเคลื่อนโดย Peerless
ลำโพง xboom Grab ใช้ส่วนประกอบคุณภาพสูงจากแบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เพื่อขับเคลื่อนเสียงคุณภาพสูง
- ลำโพงบลูทูธ xboom Grab ใช้ลำโพงทวีตเตอร์แบบโดมของ Peerless Audio แบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จากเดนมาร์กที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 ปี
- การันตีในคุณภาพเสียงย่านแหลมที่ผู้ฟังจะสัมผัสได้ถึงเสียงที่ใส มีมิติ ได้รายละเอียดเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง ไวโอลิน เปียโน และเครื่องดนตรีแบบเครื่องกระทบอื่น ๆ ที่ชัดเจน
- ลำโพง LG xboom Grab เป็นลำโพงระบบเสียงโมโน 1.1 ให้เสียงที่ฟังสนุก พอดี ๆ ผ่านดอกลำโพงวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์
ลำโพง LG xboom Grab เข้าถึงทุกแนวเพลงด้วย AI
ลำโพงบลูทูธ LG xboom Grab ขับเคลื่อนด้วย AI ที่พร้อมปรับสไตล์เสียงและแสงสีให้เข้ากับแนวเพลงที่ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์เพลงแบบขั้นสุด
- AI Sound พร้อมปรับเสียงตามแนวเพลงที่ฟังที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เน้นจังหวะ (Rhythm), ทำนอง (Melody) หรือเสียงร้อง (Voice)
- ผู้ใช้สามารถให้ AI เลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ผ่านการวิเคราะห์เสียงและปรับคุณภาพเสียงให้เข้ากับแนวเพลงที่คุณฟังอย่างลงตัว
- ลำโพง Bluetooth LG xboom Grab ยังมี AI Calibration รับรู้ถึงขนาดและลักษณะของพื้นที่ที่คุณฟัง และจะปรับแต่งเสียงให้เติมเต็มพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็ได้เสียงที่คมชัด ไม่แตกพร่า หรือผิดเพี้ยน
- เพิ่มศักยภาพการเป็นลำโพง Party อย่างแท้จริงด้วย AI Lighting แถบแสงไฟแสดงผลได้ 3 รูปแบบ Ambient, Party และ Voice ที่พร้อมปรับให้กับเข้าอารมณ์เพลงที่แตกต่างและหลากหลาย
LG xboom Grab ทนทาน ด้วยมาตรฐาน Military Standard
ลำโพงบลูทูธ LG xboom Grab ให้อะไรได้มากกว่าแค่เสียงดี เพราะผ่านการทดสอบมาตรฐานที่ทำให้ตัวลำโพงแข็งแกร่งเกินขนาด ทำให้ xboom Grab เป็นลำโพงบลูทูธที่คุณควรหยิบไปเติมความสนุกได้ในทุก ๆ ที่
- ลำโพง xboom Grab เป็นลำโพงบลูทูธที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810H กันการกระแทก กันสะเทือนได้ และยังทนทานต่อละอองน้ำเกลือ สนุกไปกับเพลงได้แบบไร้กังวล
- ลำโพงบลูทูธ xboom Grab ยังเป็นลำโพงพกพากันน้ำ กันฝุ่น มาตรฐาน IP67 อีกด้วย ฟังเพลงโปรดได้ทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะพกพาออกไปฟังเพลงเป็นลำโพง Outdoor กับเพื่อน พกไปฟังริมหาด ริมสระว่ายน้ำ หรือตอนเที่ยวน้ำตก การันตีความทนทานในการใช้งานนอกสถานที่อย่างแท้จริง
LG xboom Grab ให้คุณสนุกได้แบบต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน
ลำโพง LG xboom Grab ให้คุณฟังเพลงต่อเนื่องสนุก ๆ ได้ยาวนาน ใช้แบตเตอรี่ที่รองรับการใช้งานได้ยาว ๆ ถึง 20 ชั่วโมง* ** ปาร์ตี้จะยาวนานแค่ไหน LG xboom Grab ก็เอาอยู่ สนุกได้จนจบงาน
*ระยะเวลาใช้งานที่ระบุอ้างอิงจากการทดสอบภายใน โดยใช้ระดับเสียง 50% เปิด Bluetooth และโหมด Voice Enhance โดยไม่มีแสงไฟ
**ระยะเวลาการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป
LG xboom Grab ออกแบบมาเพื่อสนุกได้ทุกที่ แบบมีสไตล์
ลำโพงพกพาอย่าง LG xboom Grab มีการออกแบบที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ภายใต้ขนาดที่กะทัดรัดใกล้และรูปทรงกระบอกใกล้เคียงแก้ว Tumbler เสริมความเด่น พกพาไปที่ไหนก็ดึงดูดทุกสายตา เป็นลำโพงพกพาเสียงดีที่ดูดีทั้งภายใน (คุณภาพเสียง) และภายนอก (การออกแบบ)
- ตัวบอดี้ลำโพงมาพร้อมสายคาดสองจุดทำให้ การฟังเพลงผ่าน xboom Grab เหมาะกับกิจกรรมอื่น ๆ มากขึ้น จะเสียบที่ใส่ขวดน้ำของจักรยานพร้อมใช้สายคาดเฟรมเพื่อปั่นไป ฟังเพลงไปอย่างปลอดภัยก็ได้
เมื่อลำโพงบลูทูธเสียงดี ให้อะไรได้มากกว่าแค่เสียง
ในอดีตลำโพงอาจเป็นเครื่องเสียงที่คนซื้อคำนึงถึงแค่คุณภาพเสียงเป็นหลัก แต่ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อในปัจจุบันทำให้ลำโพงบลูทูธพกพาเป็นที่นิยมมากขึ้น ทำให้ลำโพงบลูทูธจำเป็นต้องให้อะไรกับผู้ฟังได้มากกว่าแค่เสียง เพราะการพกพาไปนอกบ้านก็เสี่ยงต่อการโดนฝุ่น โดนน้ำมากขึ้น รวมถึงอาจต้องใช้งานโดยที่ชาร์จไม่ได้เป็นเวลา และยังต้องเจอกระแทก แรงสะเทือนเป็นระยะ ๆ ลำโพงบลูทูธพกพาจึงต้องให้อะไรมากกว่าแค่เสียงดี
ทำความรู้จักหรือสั่งซื้อ ลำโพงบลูทูธเสียงดี LG xboom Grab ได้เลย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.LG.com และพิเศษสุด ๆ คุ้มยิ่งขึ้นกับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก LG Member ที่ยกขบวนทั้งส่วนลดและบริการสุดพิเศษมาให้คุณ เพียงแค่สมัครสมาชิก LG Member
-
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
-
Special Offer ผ่อน 0% สูงสุดถึง 18 เดือน *เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ
-
แอลจีบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ : 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line : @lgthailand
อีเมล : supportlgeth@lge.com
* ตรวจสอบเงื่อนไขส่วนลดและสิทธิพิเศษ LG Member ได้ที่ https://www.lg.com/th/membership/