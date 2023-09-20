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LG gram 16” Ultra-Lightweight and Slim Laptop Windows 11 Home, Intel Core i7 RAM 32GB/1TB NVMe™ SSD

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

LG gram 16” Ultra-Lightweight and Slim Laptop Windows 11 Home, Intel Core i7 RAM 32GB/1TB NVMe™ SSD

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LG gram 16” Ultra-Lightweight and Slim Laptop Windows 11 Home, Intel Core i7 RAM 32GB/1TB NVMe™ SSD

มุมมองด้านหน้า
LG gram 17 Logo.
เริ่มความเบากับ LG gram

Start Light with LG gram

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

ตัวเครื่องบางและเบาของแกรมให้ความคล่องตัวและประสิทธิภาพการทำงาน

เรียบหรู บางเบา และทรงพลัง

ดีไซน์บางเบาพร้อมกับประสิทธิภาพอันทรงพลัง LG gram มอบความสามารถในการพกพาและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

MIL-STD-810H

ความทนทานที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน

LG gram ยังผ่านการทดสอบความทนทานทางทหาร MIL-STD-810H สร้างขึ้นจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน แข็งแรง พกพาได้

*LG gram : การทดสอบและรับรองมาตรฐาน MIL-STD-810 โดย KOLAS Labs ในเดือนธันวาคม 2022 ผ่านการทดสอบ MIL-STD 810H ที่แตกต่างกัน 7 รายการเพื่อความทนทานที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการอิสระที่สอดคล้องกับมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ สอดคล้องกับวิธีการต่อไปนี้สำหรับ MIL-STD-810H: วิธี 500.6 ความดันต่ำ (ความสูง) (ขั้นตอน I – การจัดเก็บและวิธีและขั้นตอน II - การทำงาน); วิธีการ 501.7 อุณหภูมิสูง (ขั้นตอน I – การจัดเก็บและขั้นตอน II – การทำงาน); วิธีการ 502.7 อุณหภูมิต่ำ (ขั้นตอน I – การจัดเก็บและขั้นตอน II – การทำงาน); วิธี 509.7 – การทดสอบหมอกเกลือ วิธี 510.7 - ฝุ่น; วิธี 514.8 – การสั่นสะเทือน; วิธีการ 516.8 การกระแทก (ขั้นตอนที่ II) – การกระแทกในการขนส่ง อุปกรณ์อาจไม่ทำงานตามที่ทดสอบในทุกสภาวะ การทดสอบดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม อย่าทำการทดลอง

จอแสดงผลขนาดใหญ่ความละเอียดสูง

มาตรฐานของจอแสดงผลระดับพรีเมียม

ตื่นตาตื่นใจกับสีสันที่เข้มข้นและสดใสด้วยจอแสดงผลอัตราส่วนกว้างยาว 16:10 ความละเอียดสูง WQXGA ที่รองรับช่วงสีกว้าง, DCI-P3 99%(Typ.) ซึ่งช่วยให้คุณดูเนื้อหาได้มากขึ้นโดยเลื่อนน้อยลง

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
**DCI-P3 ปกติ 99% ขั้นต่ำ 95%
DCI-P3 : มาตรฐานสีที่กำหนดโดย Digital Cinema Initiatives (DCI)

สบายตาแม้ในที่มีแสงจ้า

แผงป้องกันแสงสะท้อนช่วยลดแสงสะท้อน และปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ คุณจึงมองเห็นได้ดีในที่ที่มีแสงน้อย

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ความสว่างอยู่ที่ 350nits(Typ.)

แสดงว่าเสียงจากลำโพงแกรมล้อมรอบพื้นที่รอบตัวแกรม
Dolby Atmos

พลังเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง

สัมผัสได้ถึงเสียงเพลงและภาพยนตร์ผ่าน Dolby Atmos ตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่ชวนดื่มด่ำ

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

หน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุด

Intel 13th Gen CPU

Windows 11

Memory & Storage

13th Generation Intel® Core™ Processors

ประสิทธิภาพอันทรงพลังของ Intel ที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Gen 13 แข็งแกร่งกว่ารุ่นก่อน ตอบสนองความต้องการที่เข้มข้นของคุณตั้งแต่การเล่นเกมจนถึงการสร้างสรรค์

Adopted Latest Windows OS

ออกแบบใหม่โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งานเป็นหลัก ปรับพื้นที่หน้าจอให้เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการอัปเกรดความปลอดภัย การช่วยสำหรับการเข้าถึง และฟีเจอร์โซเชียล

Ready for Speedy Multi-tasking

หน่วยความจำ LPDDR5 และ NVME SSD เจนเนอเรชั่น 4 ช่วยให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

แสดงว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่และแกรมเชื่อมต่อกันเพื่อถ่ายโอนไฟล์ ส่งข้อความทดสอบ และโทรออกด้วยแกรมได้อย่างง่ายดาย
Intel® Unison™

รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย

หยุดการใช้อุปกรณ์เพื่อถ่ายโอนไฟล์ โทรออก หรือส่งข้อความ นำงานทั้งหมดจากอุปกรณ์ Android หรือ iOS มาไว้บนแกรมของคุณ

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์และโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้สแกนรหัส QR ที่สร้างขึ้นโดยแอปพีซีด้วยโทรศัพท์ของคุณ ในกรณีที่ไม่สามารถสแกน QR ได้ ให้ป้อนรหัส PIN 6 หลักเพื่อเชื่อมต่อ

LG Security Guard

ปลอดภัยแม้อยู่ข้างนอก แกรมของคุณจะล็อคตัวเองและส่งการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบสถานการณ์ที่ผิดปกติ

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การแจ้งเตือนทางอีเมลจะทำงานเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเสียบอะแดปเตอร์แล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำงานไม่ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม

LG Glance by Mirametrix®

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

ตรวจจับใบหน้า ดวงตา และการจ้องมองขั้นสูงของ LG ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย

ป้องกันความเป็นส่วนตัว พร้อมแจ้งเตือน

ตัวชี้อัจฉริยะแบบแฮนด์ฟรี

สุขภาวะดิจิทัล

ป้องกันความเป็นส่วนตัว & แจ้งเตือน

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการล็อคแกรมของคุณโดยอัตโนมัติหรือทำให้หน้าจอเบลอเมื่อคุณปล่อยให้แล็ปท็อปหรือคนอื่นเห็นหน้าจอของคุณ

ควบคุมหน้าจอโดยการติดตามการจ้องมอง

ติดตามการจ้องมองของคุณและเลื่อนพอยเตอร์เมาส์ตามนั้น หรือถ่ายโอนเนื้อหาที่ใช้งานไปยังหน้าจอที่คุณกำลังทำงานอยู่

LG gram ห่วงใยสุขภาพ

แจ้งเตือนคุณเมื่อคุณทำท่าทางไม่ถูกต้องและเมื่อคุณทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

สำหรับการประชุมทางวิดีโอ

ไม่เพียงทำให้ผู้ชมสามารถดูงานนำเสนอและเนื้อหาของคุณได้ในเวลาเดียวกัน แต่ยังมีฟังก์ชันที่สะดวก เช่น ปิดเสียงอัตโนมัติ เตือนปิดเสียง และกล้องเสมือนจริง

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ภาพนางแบบในวิดีโอและการ์ดฟีเจอร์อาจแตกต่างจากนางแบบจริง

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ตลอดวัน

สัมผัสสุดยอดการพกพาแบบไร้สายด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 80Wh

*อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลจำเพาะ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น การตั้งค่า แอปพลิเคชันที่ใช้ คุณลักษณะที่ใช้ และการตั้งค่าการจัดการพลังงาน
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

ภาพเคลื่อนไหวแสดงพัดลมระบายความร้อนกำลังทำงาน
ระบายความร้อนขั้นสูง**

อยู่ในความเย็น

ทำงานและเล่นด้วยความหลงใหล แต่ยังคงเย็นสบายด้วยระบบระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมากมาย

*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
**แก้ไขตำแหน่งแป้นพิมพ์เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ พัดลมขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมใบพัดที่มากขึ้น ใช้แผ่นกราไฟท์ใต้แป้นพิมพ์ คุณลักษณะการระบายความร้อนขั้นสูงนั้นเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย

LG gram ไม่เพียงแต่นำเสนอพอร์ตที่หลากหลายเท่านั้น แต่ยังมี Thunderbolt™ 4 ถึงสองตัวเพื่อความสามารถในการปรับขยายสูงสุด สัมผัสประสบการณ์การแสดงผล 5k ที่ความเร็วการถ่ายโอน 40 GB ในขณะที่ชาร์จอุปกรณ์ภายนอกพร้อมกัน

แสดงพอร์ทต่างๆ ของ LG gram

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

ขยายมุมมองด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

LG Display Extension ให้คุณเพียงแค่คลิกที่ทิศทางของจอแสดงผลที่ 2 และใช้งานได้

เข้าถึงได้เร็วขึ้นด้วยปุ่มลัด

กดปุ่ม Fn หรือ Windows ค้างไว้เพื่อเปิดแผนที่ปุ่มลัด LG gram มาพร้อมกับปุ่มลัดที่ใช้งานง่ายที่สุดที่โหลดไว้ล่วงหน้า

*ไม่รวมสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับจอแสดงผลที่ 2 จำหน่ายแยกต่างหาก
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

Unbox และ Upcycle

เปลี่ยนกล่องพัสดุเป็นกรอบรูปแรดแทนการโยนทิ้ง รักษาช่วงเวลาอันมีค่าของคุณ และรักษาโลกให้เป็นสีเขียว

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Size (Inch)

16

Processor

i7-1360P

Memory

32GB LPDDR5 (Dual Channel, 6000MHz)

SSD

1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

weight(kg)

1.199 (iGPU) / 1.299 (dGPU)

Resolution

WQXGA 2560 x 1600

Graphic

Intel Iris Xe Graphics

Color gamut

DCI-P3 99% (Typical, min 95%)

Operating System

Windows 11 Home

Dimension(inch)

13.98 x 9.54 x 0.66"

สเปคทั้งหมด

SYSTEM

Operating System

Windows 11 Home

Processor

i7-1360P

Memory

32GB LPDDR5 (Dual Channel, 6000MHz)

Graphic

Intel Iris Xe Graphics

STORAGE

eMMC

N/A

HDD

N/A

MMC Slot

Micro SD

SSD

1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

ACCESSORY

Accessory

USB-C to RJ45 adapter (B2B option)

BATTERY

Battery

80Wh

BUTTON

Button

Power button without Fingerprint

THERMAL

Thermal

Mega cooling 4.0

CERTIFIED

Certified

N/A

INFO

Product Category

gram

Year

Y23

INPUT DEVICE

Keyboard

Full Size Backlit Keyboard (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)

Pointing Device

Precision Touch Pad w/ Scroll and Gesture Function (size: 131.5 x 82.6mm)

LED

LED

Power, DC-In, Caps Lock, webcam

POWER

AC Adapter

65W

AC Adapter type

Desktop type

SOUND

Audio

HD Audio with Dolby Atmos

Speaker

Stereo Speaker 2.0W x 2, Max 5W(Smart Amp)

DESIGN

Chassis Materials

Magnesium, PC-ABS

Color

Obsidian Black

DIMENSION / WEIGHT

Dimension(inch)

13.98 x 9.54 x 0.66"

Dimension(mm)

355.1 x 242.3 x 16.8"

Shipping Dimension(inch)

18.8 x 11.5 x 2.4"

Shipping Dimension(mm)

475 x 290 x 60"

Shipping weight(kg)

2.2

Shipping weight(lb)

4.9

weight(kg)

1.199 (iGPU) / 1.299 (dGPU)

weight(lb)

2.64 (iGPU) / 2.86 (dGPU)

CONNECTIVITY

BT

BT 5.1

Interface

N/A

LAN

10/100 with RJ45 adapter (Option)

TV Tuner

N/A

Webcam

FHD IR Webcam with Dual Mic (Face recognition)

Wireless

Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)

INPUT/OUTPUT PORT

DC-in

N/A

Etc.

N/A

HDMI

YES

HP-Out

4Pole Headset, US type

RJ45

N/A

USB Type A

USB 3.2 Gen 2x1 (x1)

USB Type C

USB 4 Gen3x2 Type C (x2, with Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

SECURITY

finger print

NO

fTPM/HW TPM

Option

HDD Security

NO

Secure mode

NO

Slim Kensington lock

YES

SSD Security

YES

DISPLAY

Brightness

350nit

Color gamut

DCI-P3 99% (Typical, min 95%)

Contrast

1200:1 (Typical)

Panel Multi

LGD

Panel Type

IPS Non Touch

Pol

Anti-Glare

Ratio

16:10

Refresh Rate

60Hz

Resolution

WQXGA 2560 x 1600

Response Time

N/A

Size (cm)

40.6

Size (Inch)

16

PRE-INSTALLED SW

Alexa for PC (US, UK, Canada, Japan)

YES

Bamboo Paper

NO

Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

NO

Dolby Atmos

YES

DTS X:Ultra

NO

Intel® Connectivity Performance Suite

YES

Intel® Unision

YES

LG Control Center

NO

LG Display Extension

YES

LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

NO

LG Glance by Mirametrix®

YES

LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)

YES

LG On Screen Display 3

YES

LG PC Manuals

YES

LG Pen Settings

NO

LG Power Manager

NO

LG Reader Mode

NO

LG Security Guard

YES

LG Smart Assistant 1.0

NO

LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)

YES

LG UltraGear Studio

NO

LG Update Center

NO

LG Update & Recovery

YES

McAfee Live Safe (30 Days Trial)

YES

Microsoft 365 (30 Days Trial)

YES

Nebo for LG

NO

New Wall paper

YES

OLED Care SW

NO

PCmover Professional

YES

Sync on Mobile

YES

Tips (TBD)

NO

Virtoo by LG (Selected countries)

NO

Wacom notes

NO

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