We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram 16” Ultra-Lightweight and Slim Laptop Windows 11 Home, Intel Core i7 RAM 32GB/1TB NVMe™ SSD
LG gram 16” Ultra-Lightweight and Slim Laptop Windows 11 Home, Intel Core i7 RAM 32GB/1TB NVMe™ SSD
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*LG gram : การทดสอบและรับรองมาตรฐาน MIL-STD-810 โดย KOLAS Labs ในเดือนธันวาคม 2022 ผ่านการทดสอบ MIL-STD 810H ที่แตกต่างกัน 7 รายการเพื่อความทนทานที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการอิสระที่สอดคล้องกับมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ สอดคล้องกับวิธีการต่อไปนี้สำหรับ MIL-STD-810H: วิธี 500.6 ความดันต่ำ (ความสูง) (ขั้นตอน I – การจัดเก็บและวิธีและขั้นตอน II - การทำงาน); วิธีการ 501.7 อุณหภูมิสูง (ขั้นตอน I – การจัดเก็บและขั้นตอน II – การทำงาน); วิธีการ 502.7 อุณหภูมิต่ำ (ขั้นตอน I – การจัดเก็บและขั้นตอน II – การทำงาน); วิธี 509.7 – การทดสอบหมอกเกลือ วิธี 510.7 - ฝุ่น; วิธี 514.8 – การสั่นสะเทือน; วิธีการ 516.8 การกระแทก (ขั้นตอนที่ II) – การกระแทกในการขนส่ง อุปกรณ์อาจไม่ทำงานตามที่ทดสอบในทุกสภาวะ การทดสอบดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม อย่าทำการทดลอง
จอแสดงผลขนาดใหญ่ความละเอียดสูง
มาตรฐานของจอแสดงผลระดับพรีเมียม
ตื่นตาตื่นใจกับสีสันที่เข้มข้นและสดใสด้วยจอแสดงผลอัตราส่วนกว้างยาว 16:10 ความละเอียดสูง WQXGA ที่รองรับช่วงสีกว้าง, DCI-P3 99%(Typ.) ซึ่งช่วยให้คุณดูเนื้อหาได้มากขึ้นโดยเลื่อนน้อยลง
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
**DCI-P3 ปกติ 99% ขั้นต่ำ 95%
DCI-P3 : มาตรฐานสีที่กำหนดโดย Digital Cinema Initiatives (DCI)
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ความสว่างอยู่ที่ 350nits(Typ.)
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
หน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุด
13th Generation Intel® Core™ Processors
Adopted Latest Windows OS
Ready for Speedy Multi-tasking
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์และโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้สแกนรหัส QR ที่สร้างขึ้นโดยแอปพีซีด้วยโทรศัพท์ของคุณ ในกรณีที่ไม่สามารถสแกน QR ได้ ให้ป้อนรหัส PIN 6 หลักเพื่อเชื่อมต่อ
LG Security Guard
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การแจ้งเตือนทางอีเมลจะทำงานเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเสียบอะแดปเตอร์แล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำงานไม่ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
LG Glance by Mirametrix®
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
ตรวจจับใบหน้า ดวงตา และการจ้องมองขั้นสูงของ LG ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย
ป้องกันความเป็นส่วนตัว พร้อมแจ้งเตือน
ตัวชี้อัจฉริยะแบบแฮนด์ฟรี
สุขภาวะดิจิทัล
ป้องกันความเป็นส่วนตัว & แจ้งเตือน
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการล็อคแกรมของคุณโดยอัตโนมัติหรือทำให้หน้าจอเบลอเมื่อคุณปล่อยให้แล็ปท็อปหรือคนอื่นเห็นหน้าจอของคุณ
ควบคุมหน้าจอโดยการติดตามการจ้องมอง
ติดตามการจ้องมองของคุณและเลื่อนพอยเตอร์เมาส์ตามนั้น หรือถ่ายโอนเนื้อหาที่ใช้งานไปยังหน้าจอที่คุณกำลังทำงานอยู่
LG gram ห่วงใยสุขภาพ
แจ้งเตือนคุณเมื่อคุณทำท่าทางไม่ถูกต้องและเมื่อคุณทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ภาพนางแบบในวิดีโอและการ์ดฟีเจอร์อาจแตกต่างจากนางแบบจริง
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ตลอดวัน
สัมผัสสุดยอดการพกพาแบบไร้สายด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 80Wh
*อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลจำเพาะ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น การตั้งค่า แอปพลิเคชันที่ใช้ คุณลักษณะที่ใช้ และการตั้งค่าการจัดการพลังงาน
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจฟีเจอร์ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
**แก้ไขตำแหน่งแป้นพิมพ์เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ พัดลมขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมใบพัดที่มากขึ้น ใช้แผ่นกราไฟท์ใต้แป้นพิมพ์ คุณลักษณะการระบายความร้อนขั้นสูงนั้นเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
แสดงพอร์ทต่างๆ ของ LG gram
Alt text
*ไม่รวมสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับจอแสดงผลที่ 2 จำหน่ายแยกต่างหาก
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
-
Size (Inch)
-
16
-
Processor
-
i7-1360P
-
Memory
-
32GB LPDDR5 (Dual Channel, 6000MHz)
-
SSD
-
1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
weight(kg)
-
1.199 (iGPU) / 1.299 (dGPU)
-
Resolution
-
WQXGA 2560 x 1600
-
Graphic
-
Intel Iris Xe Graphics
-
Color gamut
-
DCI-P3 99% (Typical, min 95%)
-
Operating System
-
Windows 11 Home
-
Dimension(inch)
-
13.98 x 9.54 x 0.66"
สเปคทั้งหมด
-
Operating System
-
Windows 11 Home
-
Processor
-
i7-1360P
-
Memory
-
32GB LPDDR5 (Dual Channel, 6000MHz)
-
Graphic
-
Intel Iris Xe Graphics
-
eMMC
-
N/A
-
HDD
-
N/A
-
MMC Slot
-
Micro SD
-
SSD
-
1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
Accessory
-
USB-C to RJ45 adapter (B2B option)
-
Battery
-
80Wh
-
Button
-
Power button without Fingerprint
-
Thermal
-
Mega cooling 4.0
-
Certified
-
N/A
-
Product Category
-
gram
-
Year
-
Y23
-
Keyboard
-
Full Size Backlit Keyboard (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)
-
Pointing Device
-
Precision Touch Pad w/ Scroll and Gesture Function (size: 131.5 x 82.6mm)
-
LED
-
Power, DC-In, Caps Lock, webcam
-
AC Adapter
-
65W
-
AC Adapter type
-
Desktop type
-
Audio
-
HD Audio with Dolby Atmos
-
Speaker
-
Stereo Speaker 2.0W x 2, Max 5W(Smart Amp)
-
Chassis Materials
-
Magnesium, PC-ABS
-
Color
-
Obsidian Black
-
Dimension(inch)
-
13.98 x 9.54 x 0.66"
-
Dimension(mm)
-
355.1 x 242.3 x 16.8"
-
Shipping Dimension(inch)
-
18.8 x 11.5 x 2.4"
-
Shipping Dimension(mm)
-
475 x 290 x 60"
-
Shipping weight(kg)
-
2.2
-
Shipping weight(lb)
-
4.9
-
weight(kg)
-
1.199 (iGPU) / 1.299 (dGPU)
-
weight(lb)
-
2.64 (iGPU) / 2.86 (dGPU)
-
BT
-
BT 5.1
-
Interface
-
N/A
-
LAN
-
10/100 with RJ45 adapter (Option)
-
TV Tuner
-
N/A
-
Webcam
-
FHD IR Webcam with Dual Mic (Face recognition)
-
Wireless
-
Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)
-
DC-in
-
N/A
-
Etc.
-
N/A
-
HDMI
-
YES
-
HP-Out
-
4Pole Headset, US type
-
RJ45
-
N/A
-
USB Type A
-
USB 3.2 Gen 2x1 (x1)
-
USB Type C
-
USB 4 Gen3x2 Type C (x2, with Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)
-
finger print
-
NO
-
fTPM/HW TPM
-
Option
-
HDD Security
-
NO
-
Secure mode
-
NO
-
Slim Kensington lock
-
YES
-
SSD Security
-
YES
-
Brightness
-
350nit
-
Color gamut
-
DCI-P3 99% (Typical, min 95%)
-
Contrast
-
1200:1 (Typical)
-
Panel Multi
-
LGD
-
Panel Type
-
IPS Non Touch
-
Pol
-
Anti-Glare
-
Ratio
-
16:10
-
Refresh Rate
-
60Hz
-
Resolution
-
WQXGA 2560 x 1600
-
Response Time
-
N/A
-
Size (cm)
-
40.6
-
Size (Inch)
-
16
-
Alexa for PC (US, UK, Canada, Japan)
-
YES
-
Bamboo Paper
-
NO
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
-
NO
-
Dolby Atmos
-
YES
-
DTS X:Ultra
-
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
-
YES
-
Intel® Unision
-
YES
-
LG Control Center
-
NO
-
LG Display Extension
-
YES
-
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
-
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
-
YES
-
LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)
-
YES
-
LG On Screen Display 3
-
YES
-
LG PC Manuals
-
YES
-
LG Pen Settings
-
NO
-
LG Power Manager
-
NO
-
LG Reader Mode
-
NO
-
LG Security Guard
-
YES
-
LG Smart Assistant 1.0
-
NO
-
LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)
-
YES
-
LG UltraGear Studio
-
NO
-
LG Update Center
-
NO
-
LG Update & Recovery
-
YES
-
McAfee Live Safe (30 Days Trial)
-
YES
-
Microsoft 365 (30 Days Trial)
-
YES
-
Nebo for LG
-
NO
-
New Wall paper
-
YES
-
OLED Care SW
-
NO
-
PCmover Professional
-
YES
-
Sync on Mobile
-
YES
-
Tips (TBD)
-
NO
-
Virtoo by LG (Selected countries)
-
NO
-
Wacom notes
-
NO
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
-
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
-
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
-
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
-
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
-
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
-
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
-
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์