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LG Magna - สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยมุมเซลฟี่ที่กว้างกว่า
LG Magna - สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยมุมเซลฟี่ที่กว้างกว่า
หน้าจอ HD แบบ In-Cell Touch ขนาด 5.0 นิ้ว
หน้าจอ HD แบบ In-Cell Touch ขนาด 5.0 นิ้ว
ดีไซน์โค้งมน จับถนัดกระชับมือ
ดีไซน์โค้งมน จับถนัดกระชับมือ
กล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
กล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
ฟังก์ชั่น Gesture Shot
2.กำมือ (สั่งถ่ายรูป)
3.ถ่ายรูปเซลฟี่ง่ายๆ ในเวลาเพียง 3 วินาที
ใช้งานกล้องถ่ายรูปง่ายและรวดเร็วยิ่งกว่า เพียงแค่แบและกำมือเพื่อเริ่มคำสั่งนับถอยหลัง
ฟังก์ชั่น Gesture Shot
สเปคทั้งหมด
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RF Band
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GSM Band 850/900/1800/1900 MHz
UMTS 850/900/2100 MHz
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Network
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GSM, WCDMA
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Browser
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Webkit (Android native)
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Dimension
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139.56x69.85x10.15mm 137.2g
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Display
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5” HD (1280x720)
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Input
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Capacitive multi touch input method (Virtual keyboard)
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Camera
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8MP AF, LED Flash, 5MP Front camera
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Video
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Play : 3GP, MP4, Record : MP4
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Sound
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MP3,AAC,AMR,WMA,MID,WAV
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Media
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Music Player / Video Player
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Connectivity
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Bluetooth , USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n,
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Memory
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Internal memory : 8GB eMMC, RAM 1GB (LPDDR3)
External memory : Micro SD Card up to 32GB
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Message
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SMS, MMS, E-mail (Preloaded App)
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Other Feature
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OS Android
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Battery
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Li-Ion 2460 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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คู่มือและซอฟแวร์
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