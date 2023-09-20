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LG Magna - สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยมุมเซลฟี่ที่กว้างกว่า

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

LG Magna - สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยมุมเซลฟี่ที่กว้างกว่า

H502F

LG Magna - สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยมุมเซลฟี่ที่กว้างกว่า

สมาร์ทโฟน LG Magna

หน้าจอ HD แบบ In-Cell Touch ขนาด 5.0 นิ้ว

แอลจี แมกนา ผสานเซ็นเซอร์จับสัมผัสเข้ากับหน้าจอแบบ HD ขนาด 5.0 นิ้ว พร้อมขจัดเลเยอร์แสดงผลที่ไม่จำเป็นออกทำให้สามารถแสดงภาพที่สีสันสดใสและคมชัดยิ่งขึ้น

หน้าจอ HD แบบ In-Cell Touch ขนาด 5.0 นิ้ว

ดีไซน์โค้งมน จับถนัดกระชับมือ

โดดเด่นเหนือใครด้วยดีไซน์โค้งมนสุดเรียบง่ายแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้อย่างเต็มเปี่ยม

ดีไซน์โค้งมน จับถนัดกระชับมือ

แบตเตอรี่ความจุ 2,540 mAh

แบตเตอรี่ความจุ 2,540 mAh ช่วยมอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ลำโพงแบบ 1W

เล่นเพลงด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยมโดยไม่ต้องอาศัยลำโพงเสริม

กล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล

ภาพถ่ายเซลฟี่ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีแค่คุณเพียงคนเดียวในภาพ ด้วยกล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซลและมุมกล้องที่กว้างขึ้นช่วยให้คุณสามารถถ่ายรูปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ได้ภายในช็อตเดียว พร้อมมอบความคมชัดแม้ใช้งานร่วมกับไม้เซลฟี่

กล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล

ฟังก์ชั่น Gesture Shot

1.ยกมือขึ้น (เตรียมพร้อม)
2.กำมือ (สั่งถ่ายรูป)
3.ถ่ายรูปเซลฟี่ง่ายๆ ในเวลาเพียง 3 วินาที
ใช้งานกล้องถ่ายรูปง่ายและรวดเร็วยิ่งกว่า เพียงแค่แบและกำมือเพื่อเริ่มคำสั่งนับถอยหลัง

ฟังก์ชั่น Gesture Shot

ฟังก์ชั่น Touch & Shoot

แตะส่วนใดก็ได้ของหน้าจอเพื่อถ่ายรูปคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วทันใจ พร้อมระบบ Auto-Focus ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล

ฟังก์ชั่น Selfie Light Camera

ถ่ายรูปเซลฟี่ให้คมชัดอย่างง่ายดายแม้อยู่ในที่มืดโดยใช้แสงจากหน้าจอแทนแฟลช

ฟังก์ชั่น Glance View

เพียงแค่ลากนิ้วลงบนหน้าจอก็สามารถตรวจเช็คเวลาและการแจ้งเตือนอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแบตเตอรี่

ฟังก์ชั่น Knock Code

ปลดล็อคหน้าจอได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยรูปแบบที่คุณสามารถออกแบบได้เอง มากกว่า 86,000 แบบ เพียงเคาะเบาๆ บนตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอตามแพทเทิร์นที่ตั้งค่าไว้

ปุ่ม Rear Key

ปุ่ม Rear Key ได้รับการออกแบบให้อยู่ตรงกับตำแหน่งของนิ้วชี้เวลาจับสมาร์ทโฟน ช่วยให้ง่ายต่อการเพิ่ม-ลดเสียงและสะดวกสำหรับใช้เป็นปุ่ม shortcut เข้าสู่ฟังก์ชั่นต่างๆ

เคส QuickCircle

เมื่อใส่เคส QuickCircleTM หน้าจอจะแสดงแอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้งานมากที่สุด 6 รายการ ช่วยให้สามารถเข้าถึงได้แอพที่ใช้เป็นประจำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยไฟ ambient glow มอบความรู้สึกหรูหราและมีสไตล์
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สเปคทั้งหมด

SPECIFICATIONS

RF Band

GSM Band 850/900/1800/1900 MHz
UMTS 850/900/2100 MHz

Network

GSM, WCDMA

Browser

Webkit (Android native)

Dimension

139.56x69.85x10.15mm 137.2g

Display

5” HD (1280x720)

Input

Capacitive multi touch input method (Virtual keyboard)

Camera

8MP AF, LED Flash, 5MP Front camera

Video

Play : 3GP, MP4, Record : MP4

Sound

MP3,AAC,AMR,WMA,MID,WAV

Media

Music Player / Video Player

Connectivity

Bluetooth , USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n,

Memory

Internal memory : 8GB eMMC, RAM 1GB (LPDDR3)
External memory : Micro SD Card up to 32GB

Message

SMS, MMS, E-mail (Preloaded App)

Other Feature

OS Android

Battery

Li-Ion 2460 mAh

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

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