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จอมอนิเตอร์ 4K รุ่น 27UP600-W ขนาด 27 นิ้ว รองรับ AMD FreeSync™

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

จอมอนิเตอร์ 4K รุ่น 27UP600-W ขนาด 27 นิ้ว รองรับ AMD FreeSync™

27UP600-W

จอมอนิเตอร์ 4K รุ่น 27UP600-W ขนาด 27 นิ้ว รองรับ AMD FreeSync™

มุมมองด้านหน้า

ฉากในเกมที่มีเนื้อหาหลากหลาย และรายละเอียดภาพของ LG UHD 4K

ช่องในรายละเอียด

มอนิเตอร์ LG UHD 4K ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับเนื้อหา 4K และ HDR ที่คุณใฝ่ฝันถึง

จอแสดงผลขนาดใหญ่จุใจ

IPS UHD 4K ขนาด 27 นิ้ว (3840x2160)
การออกแบบไร้ขอบทั้ง 3 ด้าน

สีสดและ HDR

DCI-P3 95% (เดิม)
VESA DisplayHDR™ 400

คุณสมบัติ

AMD FreeSync™
ขาตั้งปรับเอียงได้

VESA DisplayHDR™ 400

HDR ที่สดใสและสว่าง

จอภาพรองรับ VESA DisplayHDR™ 400 ที่มีความสว่างและคอนทราสต์ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้แสดงผลการเล่นเกม ภาพยนตร์ และรูปภาพแบบ HDR ล่าสุดได้อย่างดื่มด่ำ

  • SDR
  • HDR

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

  • SDR
  • เปิดเอฟเฟกต์ HDR

เอฟเฟกต์ HDR สู่คอนเทนต์ SDR

จอภาพ LG UHD 4K HDR สามารถแปลงคอนเทนต์มาตรฐานไปเป็นวิดีโอคุณภาพ HDR ในหน้าจอได้อย่างสมจริง ซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดเรียงโทนสีและความสว่างของคอนเทนต์ SDR เพื่อให้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับ HDR

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

IPS ที่มี DCI-P3 95% คลอบคลุมช่วงสีกว้างขึ้นให้สีสันสมจริงและมุมมองแบบกว้าง
IPS ที่มี DCI-P3 95% (

สีที่แท้จริงและมุมมองแบบกว้าง

จองแสดงผล IPS 95% ที่ครอบคลุมสเปกตรัม DCI-P3 ช่วยให้ความแม่นยำสีที่โดดเด่นและมุมมองแบบกว้าง ซึ่งช่วยถ่ายทอดสีที่ถูกต้องที่สุดเพื่อสร้างฉากที่มีสีสันสดใสเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์คอนเทนต์ความบันเทิงอย่างเพียงพอ

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมแบบ 4K และ HDR

ประสบการณ์เล่นเกมที่จุใจ

27UP600 มอบประสบการณ์วิดีโอเกมแบบ 4K HDR ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังช่วยให้คุณชนะในสมรภูมิรบด้วยการออกแบบให้รองรับ AMD FreeSync™, Game Mode, Dynamic Action Sync และ Black Stabilizer

ประสบการณ์อันดื่มด่ำในวิดีโอเกมแบบ 4K HDR

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

AMD FreeSync ที่ให้ภาพฉากลื่นไหลไม่สะดุด
AMD FreeSync™

Fluid and Rapid Motion

ด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ นักเล่นเกมจะได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลไร้รอยต่อในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ช่วยลดการฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอ

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™

  • แบบปกติ
  • DAS

ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์

*โหมดปกติที่แสดงให้เห็นไม่รองรับคุณสมบัติ Dynamic Action Sync (DAS)

  • ปิด
  • เปิด

ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มโจมตีจากผู้ซ่อนตัวในที่มืดและหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดระเบิด

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

เพลิดเพลินไปกับเนื้อหา 4K และ HDR

สีสดใสและสมจริง

คอนเทนต์ HDR จากบริการสตรีมมิง และคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความสว่างที่สดใสและช่วงสีกว้างครอบคลุมเมื่อแสดงผลด้วยจอภาพ LG UHD 4K ที่มีเทคโนโลยี VESA DisplayHDR™ 400 ที่มีการรองรับขอบเขตสีแบบ DCI-P3

จอภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์แบบ 4K และ HDR

*รีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจ

OnScreen Control ที่ให้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบใช้งานง่าย
OnScreen Control

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายดายมากขึ้น

คุณสามารถปรับแต่งส่วนการทำงานโดยการแยกจอแสดงผลหรือตัวเลือกจอมอนิเตอร์แบบพื้นฐานด้วยการคลิกเมาส์ไม่กี่ครั้ง

*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control เวอร์ชันล่าสุด ให้ไปที่ LG.COM
*รูปภาพผลิตภัณฑ์และ OnScreen Control ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและ Actual OnScreen Control

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Size [Inch]

27

Resolution

3840 x 2160

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt

สเปคทั้งหมด

INFO

Product name

UHD

Year

2021

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt

Wall Mountable [mm]

100 x 100

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Max.)

44W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)

Power Consumption (Typ.)

40W

Type

External Power(Adapter)

Power Consumption (Energy Star)

24W

STANDARD

RoHS

YES

SW APPLICATION

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

Dual Controller

YES

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Brightness (Min.) [cd/m²]

320

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Contrast Ratio (Min.)

1000:1

Contrast Ratio (Typ.)

1200:1

Panel Type

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.1554 x 0.1554

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Resolution

3840 x 2160

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Size [cm]

68.4

Size [Inch]

27

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

DIMENSIONS/WEIGHTS

Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

712 x 436 x 154

Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

613.5 x 363.5 x 45.4

Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

613.5 x 454.8 x 211.5

Weight in Shipping [kg]

6.4

Weight without Stand [kg]

3.8

Weight with Stand [kg]

4.3

FEATURES

Black Stabilizer

YES

Color Weakness

YES

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

Reader Mode

YES

Smart Energy Saving

YES

AMD FreeSync™

FreeSync

Color Calibrated in Factory

YES

Super Resolution+

YES

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

ACCESSORY

HDMI

YES

Display Port

YES

CONNECTIVITY

HDMI

YES(2ea)

Headphone out

3-pole (Sound Only)

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4

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