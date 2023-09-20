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จอมอนิเตอร์ 4K รุ่น 27UP600-W ขนาด 27 นิ้ว รองรับ AMD FreeSync™
จอมอนิเตอร์ 4K รุ่น 27UP600-W ขนาด 27 นิ้ว รองรับ AMD FreeSync™
จอแสดงผลขนาดใหญ่จุใจ
IPS UHD 4K ขนาด 27 นิ้ว (3840x2160)
การออกแบบไร้ขอบทั้ง 3 ด้าน
สีสดและ HDR
DCI-P3 95% (เดิม)
VESA DisplayHDR™ 400
คุณสมบัติ
AMD FreeSync™
ขาตั้งปรับเอียงได้
VESA DisplayHDR™ 400
HDR ที่สดใสและสว่าง
จอภาพรองรับ VESA DisplayHDR™ 400 ที่มีความสว่างและคอนทราสต์ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้แสดงผลการเล่นเกม ภาพยนตร์ และรูปภาพแบบ HDR ล่าสุดได้อย่างดื่มด่ำ
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
-
SDR
-
เปิดเอฟเฟกต์ HDR
เอฟเฟกต์ HDR สู่คอนเทนต์ SDR
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ประสบการณ์เล่นเกมที่จุใจ
ประสบการณ์อันดื่มด่ำในวิดีโอเกมแบบ 4K HDR
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™
-
แบบปกติ
-
DAS
ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
*โหมดปกติที่แสดงให้เห็นไม่รองรับคุณสมบัติ Dynamic Action Sync (DAS)
-
ปิด
-
เปิด
ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
สีสดใสและสมจริง
จอภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์แบบ 4K และ HDR
*รีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจ
*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control เวอร์ชันล่าสุด ให้ไปที่ LG.COM
*รูปภาพผลิตภัณฑ์และ OnScreen Control ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและ Actual OnScreen Control
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
-
27
-
Resolution
-
3840 x 2160
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
400
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
สเปคทั้งหมด
-
Product name
-
UHD
-
Year
-
2021
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
-
100 x 100
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
-
44W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)
-
Power Consumption (Typ.)
-
40W
-
Type
-
External Power(Adapter)
-
Power Consumption (Energy Star)
-
24W
-
RoHS
-
YES
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
-
Dual Controller
-
YES
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
-
320
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
400
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1.07B
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
1000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1200:1
-
Panel Type
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.1554 x 0.1554
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Resolution
-
3840 x 2160
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
-
68.4
-
Size [Inch]
-
27
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
-
712 x 436 x 154
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
-
613.5 x 363.5 x 45.4
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
-
613.5 x 454.8 x 211.5
-
Weight in Shipping [kg]
-
6.4
-
Weight without Stand [kg]
-
3.8
-
Weight with Stand [kg]
-
4.3
-
Black Stabilizer
-
YES
-
Color Weakness
-
YES
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
Reader Mode
-
YES
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Super Resolution+
-
YES
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
HDMI
-
YES
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
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