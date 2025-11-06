About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monthly LG | Nov

LG ในมุมมองใหม่: ผ่านสายตาของรีวิวเวอร์ตัวจริง

ค้นพบมุมมองใหม่ของ LG อีกครั้งในช่วง Black Friday ผ่านเรื่องราวจากผู้ใช้จริง

Black Friday คือวันที่คุณจะได้เพิ่มของชิ้นพิเศษที่คุณเล็งไว้มานานลงในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณในที่สุด ในช่วงโปรโมชั่น Black Friday ปีนี้ ลองมุ่งไปที่เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นดูไหม?
ในฉบับเดือนนี้ของ Monthly LG เราได้รวบรวมรีวิวจริงจากผู้ใช้ ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า LG เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างไร เพื่อทำให้ทุกสิ่งง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และสนุกมากยิ่งขึ้น

*ภาพในเนื้อหานี้สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องเชิงภาพประกอบเท่านั้น
*รีวิวที่ปรากฏในเนื้อหานี้อ้างอิงจากความคิดเห็นของลูกค้าจริงที่ได้รับการยืนยันบนเว็บไซต์ LG.com/uk, LG.com/de และ LG.com/es โดยบางส่วนอาจมีการตัดทอนหรือปรับถ้อยคำเล็กน้อยโดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมาย เนื้อหารีวิวสะท้อนความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้บริโภคแต่ละราย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน สภาพแวดล้อม และรุ่นของผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

โปรพิเศษ

06/11/2025 ~30/11/2025

  • Front view of LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.
  • มุมมองด้านหน้า {45GX950A.ATM}
  • Front view
  • มุมมองด้านหน้าของสินค้า WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก.ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control(WT2116SHBB)

10%

Discount

Coupon Code

LGMLN10

LG OLED TV

แสงจ้า หรือค่ำมืด — มองเห็นได้ชัดเจนเสมอ

"

★★★★★

การดูซีรีส์หลังเลิกงานคือกิจวัตรของฉัน และภาพบนทีวีเครื่องนี้ทั้งคมชัดและมีมิติ จนทำให้ความรู้สึกที่ฉันมีต่อเรื่องราวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

"

"

★★★★★

ห้องนั่งเล่นของเรามีแสงแดดเข้ามามาก แต่ระบบปรับความสว่างอัตโนมัติช่วยให้ภาพยังคงคมชัดแม้ในเวลากลางวัน

"

"

★★★★★

เมื่อก่อนฉันมักจะมองไม่เห็นใบหน้านักแสดงในฉากมืดๆ แต่ตั้งแต่ใช้ OLED ก็ยังสามารถเห็นทุกอารมณ์และสีหน้าของพวกเขาได้ชัดเจน

"

พื้นหลังโปร่งใส

“ทุกฉากให้ความรู้สึกที่แตกต่างและสมจริงมาก ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องความสว่างหรือสมดุลของสีเลย”

เมื่อคุณมีเวลานั่งพักผ่อนและดูซีรีส์สักเรื่อง เปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ส่วนตัวได้ด้วย LG OLED TV
โปรเซสเซอร์ AI ของทีวีจะปรับความสว่างและสีแบบฉากต่อฉาก ทำให้แม้แต่ฉากมืดก็ยังเห็นรายละเอียดครบถ้วน และยังช่วยให้การตัดต่อรวดเร็วดูราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถอัปสเกลคลิปเก่าหรือวิดีโอความละเอียดต่ำให้ดูคมชัดสดใหม่อีกครั้ง

LG Tip!
เปิดโหมด AI Picture เพื่อให้ทีวีปรับความสว่างและสีโดยอัตโนมัติ ทั้งกลางวันและกลางคืน

 

 

 

 

LG UltraGear™ Gaming Monitor

เล่นได้ใหญ่กว่า ตอบสนองได้เร็วกว่่า

"

★★★★★

ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าคำว่า “ดื่มด่ำ” หมายถึงอะไร และภาพก็ยังสบายตาอยู่เสมอ

"

"

★★★★★

หน้าจอขนาดใหญ่และสีสันสดใสทำให้การเล่นเกมรู้สึกเหมือนกำลังดูภาพยนตร์

"

"

★★★★★

การเปลี่ยนฉากลื่นไหลและรวดเร็ว ทำให้การตอบสนองของฉันเฉียบคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด!

"

พื้นหลังโปร่งใส

“ความเร็วคือสิ่งที่ตัดสินผู้ชนะ และมอนิเตอร์เครื่องนี้ให้ความได้เปรียบกับฉัน!”

ในการเล่นเกม เศษเสี้ยววินาทีก็มีความหมาย และ LG UltraGear™ ถูกออกแบบมาเพื่อชัยชนะ ด้วยอัตรารีเฟรชสูงถึง 240Hz, การตอบสนองความเร็วสูงเพียง 0.03ms, และความคมชัดสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของ OLED
จอเกมมิ่งนี้โค้งรับเข้ากับมุมมองสายตา ดึงคุณเข้าสู่ทุกจังหวะแห่งการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มเกมจนถึงชัยชนะครั้งสุดท้าย ถูกออกแบบมาเพื่อสมาธิสูงสุด การตัดสินใจที่รวดเร็ว และความเหนือชั้นในทุกเกม — ให้คุณได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงอย่างเต็มที่

LG Tip!
ใช้ โหมด Dual-Mode เพื่อสลับระหว่างโหมดเกมและโหมดทำงานได้ในคลิกเดียว

 

 

เครื่องปรับอากาศ LG

เพลิดเพลินกับอากาศเย็นสบายตลอดวันโดยไม่รู้สึกผิด

"

★★★★★

ฉันไม่กังวลเลยแม้จะเปิดเครื่องทั้งวัน เพราะประหยัดพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยม

"

"

★★★★★

ฉันสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานผ่านแอป ซึ่งช่วยให้จัดการค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

"

"

★★★★★

เครื่องทำงานเงียบมากจนไม่รบกวนเราเลย แม้ในตอนกลางคืนขณะที่ลูกๆ กำลังหลับ

"

พื้นหลังโปร่งใส

“เมื่อก่อนฉันมักลังเลที่จะเปิดแอร์ทิ้งไว้ แต่ตอนนี้สามารถเปิดได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเลย”

ไม่ต้องคอยเปิด–ปิดแอร์เพื่อประหยัดพลังงานอีกต่อไป เพราะเครื่องปรับอากาศ LG มาพร้อมเทคโนโลยี Dual Inverter ที่ปรับการทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและควบคุมค่าไฟให้ต่ำลง เครื่องยังทำงานเงียบมากจนสามารถเปิดได้แม้ในเวลาทำการบ้านหรือช่วงพักกลางวัน

LG Tip!
เพียงการปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขึ้นลง 1–2 องศา ด้วยระบบ Dual Inverter ก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและค่าไฟได้อย่างมาก

 

 

เครื่องซักผ้า LG

อ่อนโยนต่อผ้า และเงียบสบายต่อหู

"

★★★★★

แรงสั่นสะเทือนน้อยมากแม้ในรอบการซักที่แรง จึงสามารถใช้งานได้ทุกที่ในบ้านโดยไม่รบกวนใคร

"

"

★★★★★

เมื่อก่อนเสียงดังรบกวนตอนกลางคืน แต่ตอนนี้เงียบลงอย่างเห็นได้ชัด

"

"

★★★★★

ฉันเคยต้องวางแผนซักผ้าตอนลูกหลับ แต่ตอนนี้สามารถซักได้โดยไม่ต้องกังวลเลย

"

พื้นหลังโปร่งใส

“ไม่ต้องกังวลเรื่องการซักผ้าในตอนดึกอีกต่อไป”

เบื่อไหมกับเสียงกระแทกหนักๆ ระหว่างการซัก? หรือหลีกเลี่ยงการซักผ้าในเวลาที่ลูกหลับเพราะแรงสั่นสะเทือน?
ด้วยดีไซน์เงียบพิเศษของ LG คุณสามารถซักผ้าได้อย่างสบายใจทุกช่วงเวลา ผ้ายังได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนด้วยเทคโนโลยี AI DD™ โดยไม่ลดทอนพลังการทำความสะอาด.

LG Tip!
ใช้แอป LG ThinQ เพื่อติดตามความคืบหน้าการซักและรับการแจ้งเตือน ช่วยให้คุณนำผ้าออกได้ทันทีเมื่อซักเสร็จพอดี

 

 

 

ในช่วง Black Friday นี้ ท่ามกลางตัวเลือกมากมาย ลองหันมาดูรีวิวจากผู้ใช้จริง เพื่อค้นหาคุณค่าและความสะดวกที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ LG

 

ค้นพบอีกครั้งว่าทำไมชีวิตถึงง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และสนุกมากขึ้นได้ด้วย LG

โปรพิเศษ

06/11/2025 ~30/11/2025

  • Front view of LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.
  • มุมมองด้านหน้า {45GX950A.ATM}
  • Front view
  • มุมมองด้านหน้าของสินค้า WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก.ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control(WT2116SHBB)

10%

Discount

Coupon Code

LGMLN10

ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและชาญฉลาดขึ้นด้วย LG

อ่านบทความ Monthly LG เพิ่มเติม

ภาพที่มีการนำเสนอ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของ LG

เบื้องหลังรีวิว: ค้นหาสมาธิและความต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพที่มีการนำเสนอ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของ LG

ครัวลอนดอนที่รังสรรค์ด้วยหัวใจเกาหลี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพที่มีบุคคลและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ LG

ภารกิจเซอร์ไพรส์ให้แม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม