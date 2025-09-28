Skip to ContentSkip to Accessibility Help
ห้องนั่งเล่นสุดหรูในอพาร์ตเมนต์เพนต์เฮาส์ มองเห็นวิวเมืองที่สวยงามนอกหน้าต่าง มีผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาและกำลังดูเนื้อหาบนทีวีแบบติดตั้งบนผนัง

ทีวีสำหรับไลฟ์สไตล์แบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด

ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ก็จะมี LG TV ที่เหมาะกับคุณ ตั้งแต่การเพลิดเพลินกับเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างภาพยนตร์ เกม และกีฬา ไปจนถึงทีวีที่เป็นผลงานดีไซน์อันสมบูรณ์แบบ ค้นพบทีวี LG ที่เหมาะกับคุณ

อะไรทำให้ LG TV เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกแบบ

เป็นมากกว่าแค่หน้าจอ LG TV ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบการออกแบบที่เข้ากันกับพื้นที่ของคุณได้อย่างลงตัวและสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ และรสนิยมของคุณด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายและคุณลักษณะอัจฉริยะอื่นๆ สำหรับการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบและปรับแต่งพื้นที่ให้เป็นไปตามรสนิยมของตนเอง

คัดสรร แสดงผล และสะท้อนรสนิยมของคุณด้วย LG Gallery+ โดยเลือกประเภทเนื้อหาที่จะแสดงบนทีวีของคุณ และเพิ่มลูกเล่นส่วนตัวของคุณอย่างแท้จริงให้กับทุกพื้นที่

LG OLED evo AI G5
ภายในบ้านที่ดูมีรสนิยม มีงานศิลปะแสดงอยู่มากมาย ตรงกลางบนผนังมี LG TV ที่แสดงงานศิลปะยอดนิยมอยู่บนหน้าจอ ทำให้ทีวีดูเหมือนภาพวาดในพิพิธภัณฑ์

LG Gallery+ ช่วยให้คุณรังสรรค์พื้นที่ได้ในแบบที่คุณโปรดปราน

เปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็นแคนวาสที่มีชีวิตชีวา ด้วยผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้น ทิวทัศน์สมจริงสุดตระการตา และวิดีโอที่ช่วยสร้างบรรยากาศ มีการอัปเดตคลังเนื้อหาเป็นประจำ ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้บ้านให้มีชีวิตชีวา แม้ในเวลาที่ไม่ได้ดูทีวี⁸

LG TV แบบติดตั้งบนผนังแสดงเนื้อหาหมุนเวียนที่หลากหลายบนหน้าจอ ตั้งแต่ศิลปะคลาสสิก ศิลปะสมัยใหม่ งาน 3 มิติ และอื่นๆ พร้อมโลโก้ของพันธมิตรเนื้อหาต่างๆ โดยมุมจอมีป้ายระบุว่า “เนื้อหาฟรี 1 เดือน” แสดงอยู่

ปรับเปลี่ยนแกลเลอรี่ของคุณในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด

ปรับแต่งแกลเลอรีในบ้านให้ตรงใจ ด้วยเพลง ภาพ และสิ่งอื่นๆ ที่คุณเลือกเอง เลือกสิ่งที่ต้องการแสดงบนทีวี ตามความชอบในขณะนั้น

ซิงก์เพลงและภาพเข้ากับอารมณ์ของคุณ

จับคู่เสียงเพลงกับภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศในแบบที่คุณต้องการ เลือกเพลงที่ตั้งเอาไว้ล่วงหน้า หรือจะเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อเล่นเพลงที่คุณเลือกเองก็ได้

คำแนะนำวิธีการตั้งค่า LG TV เพื่อเล่นเพลงสร้างบรรยากาศให้เข้ากับภาพบนหน้าจอ
LG TV แบบติดตั้งบนผนัง มีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้านหน้า มีการแสดงขั้นตอนการตั้งค่า Google Photos บน LG TV

LG TV แบบติดตั้งบนผนัง มีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้านหน้า มีการแสดงขั้นตอนการตั้งค่า Google Photos บน LG TV

เข้าถึง Google Photos เพื่อแสดงภาพความทรงจำของคุณบนหน้าจอ

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos ของคุณเข้ากับทีวีได้อย่างสะดวก เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายๆ โดยใช้เนื้อหาจากคลังรูปภาพของคุณเอง¹¹

มีบอร์ดข้อมูลปรากฏอยู่บน LG TV แบบติดตั้งบนผนัง แสดงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศ, Sports Alert,, ตารางรายการทีวี, Home Hub และ Google Calendar

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

รับข้อมูลข่าวสารล่าสุดด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบวงจร 

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศ, Sports Alert, ดู ปฏิทินของคุณ, และยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub, การจองรับชมรายการโปรด และอื่นๆ ได้อีกด้วย¹²

สำหรับผู้ที่ต้องการแต่งพื้นที่ให้ดูเหนือจริง

ยกระดับพื้นที่ของคุณด้วยดีไซน์ระดับไฮเอนด์ของทีวีไร้สายแบบโปร่งใสเครื่องแรกของโลก รับชมภาพจากทีวีที่กลมกลืนไปกับชีวิตจริง เพื่อประสบการณ์การรับชมที่เหนือจริงไม่เหมือนใคร³

มี LG OLED T4 ในห้องเพนท์เฮาส์ที่มองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองและมหาสมุทรจากหน้าต่าง LG OLED T4 ในโหมดโปร่งใสกำลังแสดงภาพเรือยอทช์ ด้วยตำแหน่งของทีวีและความโปร่งใสของหน้าจอ ทำให้ดูเหมือนว่าเรือยอทช์กำลังลอยลำอยู่ในมหาสมุทรข้างนอก

สำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายทันสมัยที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

กำจัดสายไฟที่รกรุงรังเพื่อลุคที่เป็นระเบียบดูสะอาดตาด้วย 4K 144Hz True Wireless TV ของเรา โดยเสียบอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับ Zero Connect Box และทำให้การจัดวางของคุณง่ายขึ้นด้วยการส่งสัญญาณไร้สายขั้นสูง⁴

LG OLED evo AI M5
LG OLED M5 TV แบบติดตั้งบนผนัง และ LG Soundbar ในห้องนั่งเล่นของอพาร์ทเม้นท์ระดับหรู มี Zero Connect Box ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะข้าง

ไม่จำกัดสถานที่

Zero Connect Box ติดตั้งง่าย ให้คุณออกแบบพื้นที่ได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องต่อเข้าโดยตรงกับทีวี⁵

ไม่เกะกะ

ปรับโฉมพื้นที่ของคุณให้น่ามองที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดูแลทุกมุมให้ดูสะอาดเรียบร้อย ไม่มีสายเชื่อมต่อที่รุงรังรอบๆ TV ของคุณ

ไม่ยุ่งยาก

ต่ออุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเข้ากับ Zero Connect Box แทนทีวี สร้างมุมความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบได้อย่างสะดวกสบาย

สำหรับผู้ที่ต้องการลุคโฉบเฉี่ยว ไร้รอยต่อ

เมื่อคุณติดตั้งทีวีบนผนัง ขอบจอที่บางและดีไซน์ไร้รอยต่อช่วยให้ไม่มีช่องว่างระหว่างทีวีกับผนัง⁶

LG OLED evo AI G5
ภาพห้องนั่งเล่นที่แสดง LG OLED G5 TV แบบติดตั้งบนผนัง และ LG Soundbar จากมุมทางด้านข้าง โดยมุมนี้จะเน้นให้เห็นถึงดีไซน์แบบ One Wall Design และแสดงให้เห็นว่าขอบจอและดีไซน์ของทีวีแนบสนิทไปกับผนัง

สำหรับผู้ที่ต้องการหน้าจอพกพา

รับชมเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยดีไซน์แบบเคลื่อนย้ายสะดวกของ LG StanbyMe ที่เป็นจอแสดงผลแบบไร้สายและมีขาตั้งที่ปรับได้เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกสบายสูงสุด ให้คุณเพลิดเพลินได้ทุกที่⁷

LG หน้าจอเพื่อไลฟ์สไตล์
ผู้หญิงในบ้านที่กว้างขวางกำลังทำโยคะอยู่ ข้างๆ เธอมี LG StanbyME TV อยู่บนขาตั้งในแนวตั้ง ในจอกำลังเล่นวิดีโอสอนโยคะที่เธอกำลังติดตามอยู่

ค้นพบตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกแบบอย่างคุณ

เปรียบเทียบคุณลักษณะเคียงข้างกันได้อย่างง่ายๆ เพื่อเลือกทีวีที่เหมาะกับคุณที่สุด¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED M5
OLED M5
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED G5
OLED G5
จอแสดงผลLG SIGNATURE OLED (97 นิ้ว) LG OLED evo (77 นิ้ว)LG OLED evo
ไร้สายอย่างแท้จริงไร้สายอย่างแท้จริง -
การออกแบบดีไซน์สวยรับกับผนังOne Wall Design (97, 83, 77, 65, 55”)
ขนาดขนาดใหญ่ 97” (97", 77")ขนาดใหญ่ 97” (97", 83", 77", 65”)
โปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI Gen2โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI Gen2
เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม

¹คุณลักษณะอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาดหน้าจอ โปรดดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์

 

²การรองรับคุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

 

³ทีวีโปร่งใสรุ่นแรกของโลก เปรียบเทียบกับทีวีแบบดั้งเดิมที่ติดตั้งจูนเนอร์เพื่อรับสัญญาณออกอากาศ 

  ความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยการทดสอบภายในอยู่ที่ 43% ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งานจริง

 

⁴4K 144Hz ใช้ได้กับรุ่น LG OLED M5 ขนาด 83/77/65 นิ้วของ 144Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น

  LG OLED M5 ขนาด 97 นิ้ว รองรับ 120Hz 

  อัตราการรีเฟรชสูงสุดที่ 144Hz อิงตามอัตราการรีเฟรชผันแปร (VRR) 

  LG OLED TV แบบไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายระหว่าง Zero Connect Box และหน้าจอ

  การวางกล่อง Zero Connect ไว้ในตู้ อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของตู้ 

  ควรติดตั้ง Zero Connect Box ให้ต่ำกว่าตัวรับสัญญาณไร้สายของทีวี 

  อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเข้ากับ Zero Connect Box 

  จำเป็นต้องต่อสายไฟเข้ากับหน้าจอทีวีและ Zero Connect Box

  เทคโนโลยี True Wireless นี้ได้รับการรับรอง NVIDIA G-SYNC® Compatible สำหรับอาการภาพกระตุกที่ลดลง ความล่าช้าของอินพุตต่ำ และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว

 

⁵ภาพใน Location-Free คือทีวี LG Signature OLED M5

 

⁶ขนาดกรอบแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาด 

  รุ่น LG OLED G5 ขนาด 97/83/77/65/55 นิ้วมาพร้อม One Wall Design 

  LG OLED G5 ขนาด 48 นิ้ว มาพร้อมดีไซน์บางเฉียบสุดล้ำ

  อาจมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างทีวีกับผนัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง ข้อกำหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกันไป โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับรายละเอียด

 

⁷กำลังแสดงฉากจำลอง 

  หน้าจอผลิตภัณฑ์แสดงภาพจำลองซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  แบตเตอรี่ในตัวรองรับการใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 3 ชั่วโมง (3 ชั่วโมงอ้างอิงจากการใช้งานในโหมดมาตรฐาน แต่ระยะการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน) 

  StanbyME รองรับเฉพาะเนื้อหาที่ใช้กับ Wi-Fi เท่านั้น จึงต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 

  หน้าจอผลิตภัณฑ์แสดงภาพจำลองซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง 

  โหมดหน้าจอแนวตั้งอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้ 

  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ 

  หน้าจอหลักและแอปพลิเคชันที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า