ห้องนั่งเล่นสุดหรูในอพาร์ตเมนต์เพนต์เฮาส์ มองเห็นวิวเมืองที่สวยงามนอกหน้าต่าง มีผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาและกำลังดูเนื้อหาบนทีวีแบบติดตั้งบนผนัง

ทีวีสำหรับไลฟ์สไตล์แบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด

ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ก็จะมี LG TV ที่เหมาะกับคุณ ตั้งแต่การเพลิดเพลินกับเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างภาพยนตร์ เกม และกีฬา ไปจนถึงทีวีที่เป็นผลงานดีไซน์อันสมบูรณ์แบบ ค้นพบทีวี LG ที่เหมาะกับคุณ

อะไรเป็นสิ่งสำคัญในทีวีสำหรับเล่นเกม

อาการหน่วงและภาพกระตุกไม่ใช่เรื่องสนุก สำหรับการผจญภัยและการต่อสู้สุดตื่นเต้น ภาพเคลื่อนไหวอันราบรื่นคือกุญแจสำคัญ อัตรารีเฟรชสูงและเทคโนโลยี VRR เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมที่ต่อเนื่องไร้การสะดุด

อัตราการรีเฟรชคืออะไร

อัตราการรีเฟรช คือจำนวนครั้งที่หน้าจอแสดงผลของคุณอัปเดตภาพใหม่ต่อวินาที วัดเป็น Hz (เฮิรตซ์) ตัวเลขนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าประสิทธิภาพของหน้าจอคุณจะมีความราบรื่นได้มากแค่ไหน อย่างเช่น อัตราการรีเฟรช 120Hz หมายความว่าหน้าจอจะมีการรีเฟรช 120 ครั้งต่อวินาที โดยยิ่งอัตราการรีเฟรชสูงเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของภาพก็จะยิ่งราบรื่นมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดที่สุดเมื่อเล่นเกมที่มีความเร็วมากๆ หรือรับชมเนื้อหาที่มีความเร็วสูงๆ⁴

ภาพเปรียบเทียบภาพจากเกมแข่งรถแบบเคียงข้างกันที่แสดงความแตกต่างของอัตราการรีเฟรช ด้านหนึ่งมีอัตราการรีเฟรชที่ต่ำ ส่งผลให้เกิดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว (motion blur) มากกว่า ส่วนอีกด้านหนึ่งมีอัตราการรีเฟรชที่สูง ทำให้เห็นภาพรถได้อย่างโฟกัสคมชัด

VRR (Variable Refresh Rate) คืออะไร

VRR คือเทคโนโลยีที่ซิงค์อัตราการรีเฟรชของเกมเข้ากับจอแสดงผลของคุณได้แบบเรียลไทม์ เมื่ออัตราการรีเฟรชไม่ตรงกัน อาจทำให้เกิดปัญหาภาพฉีกและภาพกระตุก โดยรูปแบบที่นิยมที่สุดคือ Nvidia G-Sync และ AMD FreeSync Premium สำหรับเกมเมอร์แล้ว นี่คือคุณลักษณะที่ขาดไม่ได้เพื่อให้การเล่นเกมราบรื่นและสมจริง⁵

มีมือถืออุปกรณ์ควบคุมเกมอยู่ด้านหน้าทีวีที่มีแสดงเกมแข่งรถอยู่บนหน้าจอ และโลโก้ VRR (Variable Refresh Rate) ปรากฏให้เห็น

เหตุผลที่ LG TV เหมาะสำหรับการเล่นเกม

LG TV นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการเล่นเกมด้วยอัตราการรีเฟรชสูงถึง 165Hz เพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่น โดย Gaming Portal ของเราจะเปลี่ยนทีวีของคุณให้เป็นศูนย์รวมเกม และหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นของเราจะมอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งกว่าเดิม โดย True Wireless TV ของเราจะช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเข้ากับ Zero Connect Box ได้อย่างสะดวกสบาย สร้างชุดอุปกรณ์เล่นเกมแบบไร้สายที่ราบรื่นด้วยความล่าช้าของอินพุตต่ำอย่างมาก ซึ่งได้รับการรรับรอง NVIDIA G-SYNC® Compatible และ AMD FreeSync¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

อัตราการรีเฟรชสูงถึง 165Hz

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมขั้นสุดยอดด้วยการรองรับ G-Sync, VRR 165Hz, เวลาตอบสนองของพิกเซล 0.1ms, AMD FreeSync Premium และการรับรอง ClearMR 10000 แม้จะเล่นแบบไร้สาย ก็สามารถสนุกกับการเล่นเกมที่อัตรา 144Hz ได้โดยไม่มีอาการหน่วงหรือภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว² ³ ⁵ ⁶

เกมแข่งรถที่มีภาพสดใส คมชัดเต็มตา ไม่มีภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวรบกวนสายตา มีโลโก้ Nvidia G-Sync และ 165Hz ปรากฏขึ้นให้เห็น นอกจากนี้ยังมีการรับรองเกี่ยวกับการเล่นเกมอื่นๆ อยู่ทางด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการเล่นเกมอันยอดเยี่ยมของ LG TV

การเล่นเกมแบบไร้สายที่มีความล่าช้าของอินพุตต่ำมาก จนถึง 144Hz ในความละเอียดระดับ 4K

สัมผัสความสนุกของการเล่นเกมแบบไร้สายประสิทธิภาพสูงบน LG True Wireless TV ซึ่งได้รับการรรับรอง NVIDIA G-SYNC® Compatible และ AMD FreeSync¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

มี LG OLED M5 TV มีการเล่นเกมอยู่บนหน้าจอ เผยให้เห็นภาพการเล่นเกมที่ราบรื่นและต่อเนื่อง โดยมี Zero Connect Box ปรากฏให้เห็นแต่ดูกลมกลืนไปกับพื้นที่ และมีโลโก้ Nvidia G-Sync และ AMD FreeSync Premium พร้อมด้วยการรับรองด้เกี่ยวกับการเล่นเกมต่าง ๆ แสดงอยู่ด้วย

ชุดอุปกรณ์เล่นเกมไร้สายในฝันของคุณที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

สัมผัสอิสระมากขึ้นด้วยชุดเล่นเกมแบบไร้สาย เพลิดเพลินไปกับพื้นที่ที่ปราศจากสายไฟระเกะระกะ และยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดแต่งพื้นที่ของคุณ⁹

ห้องเล่นเกมพร้อมชุดอุปกรณ์เกมไร้สาย, LG True Wireless TV ติดตั้งบนผนัง พร้อมเกมความละเอียดสูงแสดงอยู่บนหน้าจอ ภายในห้องยังมีคอมพิวเตอร์ เก้าอี้เล่นเกม ของเล่น และไฟนีออนสร้างบรรยากาศ และมีโลโก้ Nvidia G-Sync และ 144Hz ปรากฏให้เห็น

Gaming Portal เปลี่ยนทีวีของคุณให้กลายเป็นฮับการเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบ

เล่นเกมได้นับพันๆ เกมได้โดยตรงบน LG TV ของคุณ จากการเข้าถึงผ่านแอป GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid! และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมที่หลากหลาย ตั้งแต่เกม AAA ที่ต้องใช้เกมแพดไปจนถึงเกมทั่วไปที่เล่นได้ด้วยรีโมทของคุณ⁷

หน้าจอหลักของ Gaming Portal เคอร์เซอร์เลื่อนและคลิกเพื่อแสดงชื่อเกมยอดนิยมมากมาย และฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ให้เลือกเกมตามชนิดของคอนโทรลเลอร์ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเกมแพดหรือรีโมทคอนโทรล

เล่นบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น สนุกไปกับการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้น

หน้าจอใหญ่ขึ้น ก็จะสนุกมากขึ้น สำรวจ Ultra Big TV ของเรา แล้วยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณไปอีกขั้น²

ภาพห้องนั่งเล่นที่มี LG Ultra Big TV ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนผนังบนหน้าจอมีเกมรถแข่งแสดงอยู่ โดยขนาดหน้าจอที่ใหญ่มาก จะทำให้เนื้อหานั้นดูสมจริงยิ่งขึ้น

ค้นพบทีวีสำหรับเล่นเกม แล้วหาเครื่องที่ใช่สำหรับคุณ

เปรียบเทียบคุณลักษณะเคียงข้างกันได้อย่างง่ายๆ เพื่อเลือกทีวีที่เหมาะกับคุณที่สุด¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED86OLED C5
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED M5
OLED M5 (ทีวีไร้สายที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกม)
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED G5
OLED G5
ภาพผลิตภัณฑ์ LG QNED86
QNED86
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED C5
OLED C5
ไร้สายอย่างแท้จริงไร้สายอย่างแท้จริง ---
จอแสดงผลLG SIGNATURE OLED (97 นิ้ว) LG OLED evo (77 นิ้ว)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
ขนาดขนาดใหญ่ 97” (97”, 77”)ขนาดใหญ่ 97” (97”, 83”, 77”, 65”)ขนาดใหญ่ 100” (100”, 75”, 65”, 55”)ขนาดใหญ่ 83” (83”, 77”, 65”, 55”, 48”)
อัตราการรีเฟรช120Hz120Hz120Hz120Hz
รองรับ G-Sync (Nvidia)-
รองรับ FreeSync (AMD)
VRR (Variable Refresh Rate)สูงสุด 144Hzสูงสุด 165Hzสูงสุด 144Hzสูงสุด 144Hz
คุณลักษณะ HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
การเคลื่อนไหวClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
เล่นเกมGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & Optimizer
เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม

¹คุณลักษณะอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาดหน้าจอ โปรดดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์

 

²ภาพหน้าจอจำลอง

 

³การรองรับคุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

 

⁴รุ่น LG OLED G5 ขนาด 83/77/65/55 นิ้วของ ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 165Hz เท่านั้น และทำงานได้สูงสุด 144Hz บนอินพุต Dolby Vision 

 

⁵HGiG เป็นกลุ่มอาสาสมัครของบริษัทจากอุตสาหกรรมเกมและจอทีวีที่ร่วมกันกำหนดและเผยแพร่แนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคในรูปแบบ HDR โดยการรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

⁶VRR มีช่วงความถี่ตั้งแต่ 60Hz ถึง 165Hz และเป็นข้อมูลจำเพาะที่ได้รับการรับรองของ HDMI 2.1 โดยประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่า การเชื่อมต่อเครือข่าย และสภาพแวดล้อมการใช้งาน

 

⁷การให้บริการ Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

  การให้บริการเกมบน Cloud และเกมภายใน Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

  บริการเกมบางประเภทอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้เกมแพด

 

⁸ClearMR เป็นโปรแกรมการรับรองของ VESA ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวของจอแสดงผล 

  การรองรับคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น โดย ClearMR 10000: ได้รับการรับรองสำหรับ LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 นิ้ว) 

  ClearMR 9000: ได้รับการรับรองสำหรับ LG OLED M5 (83, 77, 65 นิ้ว), LG OLED G5 (48 นิ้ว), LG OLED C5

 

⁹4K 144Hz ใช้ได้กับรุ่น LG OLED M5 ขนาด 83/77/65 นิ้วของ 144Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น

  LG OLED M5 ขนาด 97 นิ้ว รองรับ 120Hz 

  อัตราการรีเฟรชสูงสุดที่ 144Hz อิงตามอัตราการรีเฟรชผันแปร (VRR) 

  LG OLED TV แบบไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายระหว่าง Zero Connect Box และหน้าจอ

  การวางกล่อง Zero Connect ไว้ในตู้ อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของตู้ 

  ควรติดตั้ง Zero Connect Box ให้ต่ำกว่าตัวรับสัญญาณไร้สายของทีวี 

  อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเข้ากับ Zero Connect Box 

  จำเป็นต้องต่อสายไฟเข้ากับหน้าจอทีวีและ Zero Connect Box

  เทคโนโลยี True Wireless นี้ได้รับการรับรอง NVIDIA G-SYNC® Compatible สำหรับอาการภาพกระตุกที่ลดลง ความล่าช้าของอินพุตต่ำ และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว

 

¹⁰ได้รับการรับรอง Nvidia G-Sync และ AMD FreeSync สำหรับความล่าช้าของอินพุตต่ำ ลดการกระตุก และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว