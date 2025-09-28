¹คุณลักษณะอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาดหน้าจอ โปรดดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์
²ภาพหน้าจอจำลอง
³การรองรับคุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ
⁴รุ่น LG OLED G5 ขนาด 83/77/65/55 นิ้วของ ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 165Hz เท่านั้น และทำงานได้สูงสุด 144Hz บนอินพุต Dolby Vision
⁵HGiG เป็นกลุ่มอาสาสมัครของบริษัทจากอุตสาหกรรมเกมและจอทีวีที่ร่วมกันกำหนดและเผยแพร่แนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคในรูปแบบ HDR โดยการรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
⁶VRR มีช่วงความถี่ตั้งแต่ 60Hz ถึง 165Hz และเป็นข้อมูลจำเพาะที่ได้รับการรับรองของ HDMI 2.1 โดยประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่า การเชื่อมต่อเครือข่าย และสภาพแวดล้อมการใช้งาน
⁷การให้บริการ Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
การให้บริการเกมบน Cloud และเกมภายใน Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
บริการเกมบางประเภทอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้เกมแพด
⁸ClearMR เป็นโปรแกรมการรับรองของ VESA ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวของจอแสดงผล
การรองรับคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น โดย ClearMR 10000: ได้รับการรับรองสำหรับ LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 นิ้ว)
ClearMR 9000: ได้รับการรับรองสำหรับ LG OLED M5 (83, 77, 65 นิ้ว), LG OLED G5 (48 นิ้ว), LG OLED C5
⁹4K 144Hz ใช้ได้กับรุ่น LG OLED M5 ขนาด 83/77/65 นิ้วของ 144Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น
LG OLED M5 ขนาด 97 นิ้ว รองรับ 120Hz
อัตราการรีเฟรชสูงสุดที่ 144Hz อิงตามอัตราการรีเฟรชผันแปร (VRR)
LG OLED TV แบบไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายระหว่าง Zero Connect Box และหน้าจอ
การวางกล่อง Zero Connect ไว้ในตู้ อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของตู้
ควรติดตั้ง Zero Connect Box ให้ต่ำกว่าตัวรับสัญญาณไร้สายของทีวี
อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเข้ากับ Zero Connect Box
จำเป็นต้องต่อสายไฟเข้ากับหน้าจอทีวีและ Zero Connect Box
เทคโนโลยี True Wireless นี้ได้รับการรับรอง NVIDIA G-SYNC® Compatible สำหรับอาการภาพกระตุกที่ลดลง ความล่าช้าของอินพุตต่ำ และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว
¹⁰ได้รับการรับรอง Nvidia G-Sync และ AMD FreeSync สำหรับความล่าช้าของอินพุตต่ำ ลดการกระตุก และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว