ห้องนั่งเล่นสุดหรูในอพาร์ตเมนต์เพนต์เฮาส์ มองเห็นวิวเมืองที่สวยงามนอกหน้าต่าง มีผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาและกำลังดูเนื้อหาบนทีวีแบบติดตั้งบนผนัง

ทีวีสำหรับไลฟ์สไตล์แบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด

ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ก็จะมี LG TV ที่เหมาะกับคุณ ตั้งแต่การเพลิดเพลินกับเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างภาพยนตร์ เกม และกีฬา ไปจนถึงทีวีที่เป็นผลงานดีไซน์อันสมบูรณ์แบบ ค้นพบทีวี LG ที่เหมาะกับคุณ

อะไรที่ทำให้ทีวีเหมาะกับการชมภาพยนตร์

ฉากโลดโผนสุดระทึก ช่วงเวลาที่เข้มข้น และอารมณ์อันลึกซึ้งที่ถูกถ่ายทอดด้วยภาพระยะใกล้ สิ่งเหล่านี้คือรายละเอียดที่พลาดไม่ได้เมื่อรับชมภาพยนตร์ เพื่อประสบการณ์ที่สมจริงขั้นสุด ทุกองค์ประกอบต้องถูกนำเสนอด้วยความแม่นยำสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยี HDR จะทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ด้วยการให้ความลึกของสีที่เหนือกว่า และการควบคุมคอนทราสต์อย่างละเอียด¹

HDR คืออะไร

HDR (High Dynamic Range) คือมาตรฐานเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถแสดงช่วงคอนทราสต์และสีได้กว้างขึ้น ในเนื้อหาที่รองรับ HDR ทุกเฟรมจะสว่างและมีสีสันสดใสมากขึ้น และ Dolby Vision™ ถือเป็นมาตรฐาน HDR สูงสุดที่สามารถแสดงสีได้มากกว่า 68,000 ล้านสี ด้วยความสว่างสูงสุด 10,000 nits นอกจากนี้ เมทาดาทาแบบไดนามิกยังช่วยปรับสีและความสว่างให้เหมาะสมในแต่ละฉากเพื่อประสบการณ์การรับชมระดับโรงภาพยนตร์

ปรากฏฉากนักบินอวกาศวิ่งหนีระเบิดซึ่งหน้าจอแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ด้านหนึ่งสีและคอนทราสต์ดูหมองๆ ระบุว่าเป็น SDR ส่วนอีกด้านสีคมชัดและสดใส ระบุว่าเป็น HDR

อะไรทำให้ทีวีที่มี Dolby Vision™ มีความพิเศษ

ด้วยทีวีที่รองรับ Dolby Vision™ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเยื้อหาที่ถูกปรับแต่งด้วย Dolby Vision™ จาก Netflix, Apple TV และอื่นๆ ได้ โดย Dolby Vision™ จะมีช่วงสีถึง 68,000 ล้านสี ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดแถบสีเป็นชั้น (Color Banding) และทำให้สามารถควบคุมความสว่างและการแสดงสีสันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สัมผัสคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ได้แม้ไม่ได้รับชมในโรงภาพยนตร์.¹ ²

ภาพห้องนั่งเล่นพร้อม LG TV แบบติดตั้งบนผนัง บนหน้าจอแสดงภาพยนตร์ที่สีสัน ความคมชัด และคอนทราสต์ดูน่าทึ่ง พร้อมมีโลโก้ Dolby Vision ปรากฏให้เห็นด้วย

เหตุผลที่ LG TV เหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์ 

Dolby Vision™ ทำให้ภาพยนตร์มีในโฮมซีเนมาของคุณดูมีชีวิตชีวาสมจริงขึ้น โดย FILMMAKER MODE พร้อมเทคโนโลยีการชดเชยแสงโดยรอบ (Ambient Light Compensation) จะปรับแสงตามสภาพแวดล้อมเพื่อมอบคุณภาพของภาพที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดของผู้สร้างภาพยนตร์ตั้งใจไว้ และระบบ Dolby Atmos จะมอบเสียงรอบทิศทางที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ใจกลางฉากแอ็คชัน และด้วย LG True Wireless TV จะช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดโฮมซีเนมาในฝันแบบไร้สายได้ และเพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพแบบ 4K 144Hz ที่ไร้การสูญเสียด้านภาพอย่างสะดวกสบายในบ้านของคุณ¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

เติมเต็มประสบการณ์แบบโรงภาพยนตร์ที่ไร้สายของคุณด้วย LG True Wireless TV

ทำให้พื้นที่ของคุณปราศจากสายระเกะระกะ สร้างสรรค์ชุดรับชมภาพยนตร์ในฝันของคุณเพื่อดื่มด่ำกับประสบการณ์แบบในโรงภาพยนตร์อย่างเต็มที่⁷ ⁸

ห้องนั่งเล่นสุดหรูสไตล์ไฮเอนด์ในอพาร์ตเมนต์ชั้นสูง มี LG True Wireless TV พร้อมซาวด์บาร์ติดตั้งบนผนัง ซึ่งกำลังฉายภาพยนตร์อยู่บนหน้าจอ แต่ไม่มีสายไฟให้เห็นเลย โดยมี Zero Connect Box ถูกซ่อนไว้ใต้โต๊ะข้าง

True Wireless TV เครื่องแรกและเครื่องเดียวของโลกด้วยคุณภาพของภาพของ LG OLED G5

True Wireless TV ที่สามารถส่งสัญญาณวิดีโอและเสียงได้แบบ 4K 144Hz 

สัมผัสความคมชัดระดับ 4K แบบไม่สูญเสียรายละเอียดด้านภาพแม้จะรับชมแบบไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี True Wireless ของเราที่รองรับการส่งสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบ 4K 144Hz ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของภาพแทบไม่ลดลง⁷ ⁸

LG Wireless TV พร้อม LG Soundbar ในชุดโฮมซีนีม่าสุดพรีเมียม มีหน้าจอกำลังฉายภาพยนตร์อยู่

ผู้สร้างภาพยนตร์ชั้นนำเลือก LG OLED

LG OLED ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสูงสุดของวงการภาพยนตร์ ฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับถึงความชื่นชอบในนวัตกรรมและคุณภาพของ LG OLED

จากการสัมภาษณ์ Sean Baker ผู้กำกับ คำพูดของเขามีใจความว่า "สีดำมีความเข้มเต็มอิ่ม โดยรวมๆ แล้วเป็นภาพที่น่าทึ่งมาก" จากการสัมภาษณ์ Natasha Braier ผู้กำกับภาพ คำพูดของเธอมีใจความว่า “นั่นเป็นเพราะว่ามีเพียง LG OLED เท่านั้นซึ่งถ่ายทอดสีสันที่ฉันต้องการได้อย่างครบถ้วนและมีช่วงสีที่กว้าง” จากการสัมภาษณ์ Walter Volpatto ผู้กำกับภาพ คำพูดของเขามีใจความว่า “ทีวีรุ่นนี้จะช่วยให้สามารถรักษาการแสดงผลสีและคอนทราสต์ที่มีรายละเอียดได้ตามความตั้งใจของผู้สร้าง”

ค้นพบทีวีสำหรับชมภาพยนตร์ หาเครื่องที่ใช่สำหรับคุณ

เปรียบเทียบคุณลักษณะเคียงข้างกันได้อย่างง่ายๆ เพื่อเลือกทีวีที่เหมาะกับคุณที่สุด¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED M5
OLED M5 (ทีวีไร้สายที่ดีที่สุดสำหรับภาพยนตร์)
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED G5
OLED G5
ภาพผลิตภัณฑ์ LG OLED C5
OLED C5
ไร้สายอย่างแท้จริงไร้สายอย่างแท้จริง --
จอแสดงผลLG SIGNATURE OLED (97 นิ้ว) LG OLED evo (77 นิ้ว)LG OLED evoLG OLED evo
ขนาดขนาดใหญ่ 97” (97”, 77”)ขนาดใหญ่ 97” (97”, 83”, 77”, 65”)ขนาดใหญ่ 83” (83”, 77”, 65”, 55”, 48”)
โปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI Gen2โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI Gen2โปรเซสเซอร์ alpha 9 AI Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 นิ้ว)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 นิ้ว)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 นิ้ว)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
สีPerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect Color
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™Filmmaker modeFilmmaker modeFilmmaker mode
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม

เคล็ดลับดีๆ สำหรับการเลือกทีวี

ทีวีขนาดใดที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ >

 

คุณภาพของภาพทีวีที่ดีควรเป็นเท่าใด >

 

ทีวี AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาร์ททีวีอย่างไร >

 

สำรวจคู่มือการซื้อทีวีทั้งหมด >

¹คุณลักษณะอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาดหน้าจอ โปรดดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์

 

²ผลลัพธ์นี้ไม่ใช่การรับรองจาก LGE หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tomsguide.com/

 

³ภาพหน้าจอจำลอง

 

⁴รุ่น LG OLED รองรับ Dolby Vision™, HDR10 และ HLG และรุ่น LG QNED รองรับ HDR10 และ HLG

 

⁵Ambient FILMMAKER Mode เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc. 

 รองรับ Ambient FILMMAKER MODE พร้อมด้วย Dolby Vision 

 Ambient FILMMAKER MODE จะเปิดใช้งานอัตโนมัติบนแอป Apple TV+ และ Amazon Prime Video

 

⁶การรองรับคุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

 

⁷4K 144Hz ใช้ได้กับรุ่น LG OLED M5 ขนาด 83/77/65 นิ้วของ 144Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น

  LG OLED M5 ขนาด 97 นิ้ว รองรับ 120Hz 

  อัตราการรีเฟรชสูงสุดที่ 144Hz อิงตามอัตราการรีเฟรชผันแปร (VRR) 

  LG OLED TV แบบไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายระหว่าง Zero Connect Box และหน้าจอ

  การวางกล่อง Zero Connect ไว้ในตู้ อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของตู้ 

  ควรติดตั้ง Zero Connect Box ให้ต่ำกว่าตัวรับสัญญาณไร้สายของทีวี 

  อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเข้ากับ Zero Connect Box 

  จำเป็นต้องต่อสายไฟเข้ากับหน้าจอทีวีและ Zero Connect Box 

  เทคโนโลยี True Wireless นี้ได้รับการรับรอง NVIDIA G-SYNC® Compatible สำหรับอาการภาพกระตุกที่ลดลง ความล่าช้าของอินพุตต่ำ และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว

 

⁸ทีวีรุ่นแรกของโลกซึ่งอ้างอิงกับทีวีแบบดั้งเดิมที่มีจูนเนอร์สำหรับการออกอากาศ

   ไม่มีการสูญเสียด้านภาพตามผลการทดสอบภายในด้วย ISO/IEC 29170-2 โดยประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับการตั้งค่า สภาพแวดล้อม และการใช้งาน 