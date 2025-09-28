¹คุณลักษณะอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาดหน้าจอ โปรดดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์
²ผลลัพธ์นี้ไม่ใช่การรับรองจาก LGE หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tomsguide.com/
³ภาพหน้าจอจำลอง
⁴รุ่น LG OLED รองรับ Dolby Vision™, HDR10 และ HLG และรุ่น LG QNED รองรับ HDR10 และ HLG
⁵Ambient FILMMAKER Mode เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.
รองรับ Ambient FILMMAKER MODE พร้อมด้วย Dolby Vision
Ambient FILMMAKER MODE จะเปิดใช้งานอัตโนมัติบนแอป Apple TV+ และ Amazon Prime Video
⁶การรองรับคุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ
⁷4K 144Hz ใช้ได้กับรุ่น LG OLED M5 ขนาด 83/77/65 นิ้วของ 144Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น
LG OLED M5 ขนาด 97 นิ้ว รองรับ 120Hz
อัตราการรีเฟรชสูงสุดที่ 144Hz อิงตามอัตราการรีเฟรชผันแปร (VRR)
LG OLED TV แบบไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายระหว่าง Zero Connect Box และหน้าจอ
การวางกล่อง Zero Connect ไว้ในตู้ อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของตู้
ควรติดตั้ง Zero Connect Box ให้ต่ำกว่าตัวรับสัญญาณไร้สายของทีวี
อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเข้ากับ Zero Connect Box
จำเป็นต้องต่อสายไฟเข้ากับหน้าจอทีวีและ Zero Connect Box
เทคโนโลยี True Wireless นี้ได้รับการรับรอง NVIDIA G-SYNC® Compatible สำหรับอาการภาพกระตุกที่ลดลง ความล่าช้าของอินพุตต่ำ และการทำงานที่ปราศจากภาพกระพริบไหว
⁸ทีวีรุ่นแรกของโลกซึ่งอ้างอิงกับทีวีแบบดั้งเดิมที่มีจูนเนอร์สำหรับการออกอากาศ
ไม่มีการสูญเสียด้านภาพตามผลการทดสอบภายในด้วย ISO/IEC 29170-2 โดยประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับการตั้งค่า สภาพแวดล้อม และการใช้งาน