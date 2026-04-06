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Multi Split Inverter, Combina até 42.000 BTU/h, Frio, 220V

Multi Split Inverter, Combina até 42.000 BTU/h, Frio, 220V

Z4UQ30GFB1
Vista frontal de Multi Split Inverter, Combina até 42.000 BTU/h, Frio, 220V Z4UQ30GFB1
Tilted View
Lateral_E
Traseira
Vista frontal de Multi Split Inverter, Combina até 42.000 BTU/h, Frio, 220V Z4UQ30GFB1
Tilted View
Lateral_E
Traseira

Principais recursos

  • Max. Combination is 42.000
  • Tecnologia 100% Inverter
  • Diversidade de unidades internas
  • Controles Avançados
Mais
Tecnologia Inverter

Tecnologia Inverter

A avançada tecnologia inverter LG leva a uma performance superior com um baixo consumo de energia. Isso acarreta em uma maior economia durante a vida útil do sistema.
Controle e Sistemas de Automação

Controle e Sistemas de Automação

O Multi Inverter da LG pode ser conectado a diversos tipos de controles, que possibilitam flexibilidade e controle total. Além do controle individualizado, o Multi Inverter possibilita conectá-lo aos sistemas de automação e controlador central.
inteligent e cuidar do futuro do nosso planeta

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Resumo

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DIMENSÕES

Z4UQ30GFB1

Todas as especificações

GERAL

  • Capacidade de resfriamento máx. (W)

    9500

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    870 x 650 x 330

  • Peso da unidade externa (kg)

    43.5

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    TN

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    6,000~32,500

TROCADOR DE CALOR

  • Linhas x Colunas x FPI

    3 x 30 x 21

SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Tipo de Conexão (Gás)

    Flare

  • Tipo de Conexão (Líquido)

    Flare

  • Gás (mm(pol) x Nº)

    Ø 9.52(3/8) × 4

  • Líquido (mm(pol) x Nº)

    Ø 6.35(1/4) × 4

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    220, 1, 60

GÁS REFRIGERANTE

  • Tipo

    R32

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