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Multi Split Inverter, Combina até 42.000 BTU/h, Frio, 220V
Resumo
DIMENSÕES
Todas as especificações
GERAL
Capacidade de resfriamento máx. (W)
9500
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
870 x 650 x 330
Peso da unidade externa (kg)
43.5
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TN
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
6,000~32,500
TROCADOR DE CALOR
Linhas x Colunas x FPI
3 x 30 x 21
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol) x Nº)
Ø 9.52(3/8) × 4
Líquido (mm(pol) x Nº)
Ø 6.35(1/4) × 4
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
220, 1, 60
GÁS REFRIGERANTE
Tipo
R32
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