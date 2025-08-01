Skip to Content Skip to Accessibility Help
Ar condicionado Multi Split Inverter 4 ambientes ( 1via 2X 9.000BTUS, 2X 24.000BTUs) Quente/Frio WiFi integrado

Ar condicionado Multi Split Inverter 4 ambientes ( 1via 2X 9.000BTUS, 2X 24.000BTUs) Quente/Frio WiFi integrado

Ar condicionado Multi Split Inverter 4 ambientes ( 1via 2X 9.000BTUS, 2X 24.000BTUs) Quente/Frio WiFi integrado

Principais recursos

  • Capacidade máxima de combinação de até 72.000 BTU/h
  • Tecnologia 100% Inverter
  • Diversidade de unidades internas
  • Inverter
  • Compacto
  • Fácil Instalação
Economia de espaçoEconomia de espaço

Economia de espaço

Libere a área antes ocupada por pilhas de unidades externas. Com um sistema Multi Split, a instalação requer espaço mínimo, pois você só precisa de uma unidade externa para suportar várias unidades internas.
Design Slim

Design Slim & Compacto

A altura mais baixa do Cassete 1-via reduziu as restrições de instalação e torna a instalação mais flexível.

Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™

Monitore e controle o consumo de energia para um consumo mais consciente. Verifique a temperatura na sua casa, mesmo quando estiver fora. O controle remoto via aplicativo funciona a qualquer hora e em qualquer lugar.

Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™

*Dependendo do modelo do produto, pode ser necessária a aquisição de um modem wi-fi adicional para habilitar a função.

VIP PARTNER

Todas as especificações

PRATICIDADE

  • Controle remoto

    SIM

  • Diagnóstico Inteligente

    SIM

  • ThinQ (Wi-Fi)

    SIM

  • Programação

    SIM

UNIDADE EXTERNA

  • Dimensões do Chassi - L x A x P (mm)

    950 x 834 x 330

  • Faixa de Corrente no Resfriamento (A)

    2,00 / 26,20

  • Faixa de Potência no Resfriamento (kW)

    0,44~5,64

  • Faixa de Resfriamento (BTU/h)

    7.000~50.000

  • Dimensões Externas - L x A x P (mm)

    1,140 x 919 x 461

  • Faixa de Aquecimento (BTU/h)

    7.500~52.000

  • Capacidade Máxima de Combinação (BTU/h)

    72000

  • Desnível Máximo entre Evap. - Cond. (m)

    15

  • Desnível Máximo entre Evaporadoras (m)

    7,5

  • Comprimento Máximo da Tubulação por Linha (m)

    25

  • Peso (kg)

    72

  • Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 9.52 (3/8)

  • Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6.35 (1/4)

  • Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)

    85

  • Fluido Refrigerante

    R32

  • Comprimento Padrão da Tubulação por Linha (m)

    7,5

UNIDADE INTERNA

  • Unidade Interna#1 Medidas do Chassi L x A x P (mm)

    860 × 132 × 450

  • Unidade Interna#1 Capacidade de Refrigeração (BTU/h)

    9.000

  • Unidade Interna#1 Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 9.52 (3/8)

  • Unidade Interna#1 Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6.35 (1/4)

  • Unidade Interna#1 Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)

    7,5

  • Unidade Interna#1 Modelo

    AMNW09GTUC0

  • Unidade Interna#1 Medidas do Painel L x A x P (mm)

    1160 × 34 × 500

  • Unidade Interna#1 Peso do Painel (kg)

    3,93

  • Unidade Interna#1 Peso (kg)

    11,7

  • Unidade Interna#1 Controle Remoto sem Fio

    SIM

  • Unidade Interna#1 Conexão Wi-fi

    SIM

  • Unidade Interna#2 Medidas do Chassi L x A x P (mm)

    860 × 132 × 450

  • Unidade Interna#2 Capacidade de Refrigeração (BTU/h)

    9.000

  • Unidade Interna#2 Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 9.52 (3/8)

  • Unidade Interna#2 Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6.35 (1/4)

  • Unidade Interna#2 Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)

    7,5

  • Unidade Interna#2 Modelo

    AMNW09GTUC0

  • Unidade Interna#2 Medidas do Painel L x A x P (mm)

    1160 × 34 × 500

  • Unidade Interna#2 Peso do Painel (kg)

    3,93

  • Unidade Interna#2 Peso (kg)

    11,7

  • Unidade Interna#2 Controle Remoto sem Fio

    SIM

  • Unidade Interna#2 Conexão Wi-fi

    SIM

  • Unidade Interna#3 Medidas do Chassi L x A x P (mm)

    1,180 × 132 × 450

  • Unidade Interna#3 Capacidade de Refrigeração (BTU/h)

    21.000

  • Unidade Interna#3 Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 12.7 (1/2)*

  • Unidade Interna#3 Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6.35 (1/4)*

  • Unidade Interna#3 Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)

    14,2

  • Unidade Interna#3 Modelo

    AMNW24GTTC0

  • Unidade Interna#3 Medidas do Painel L x A x P (mm)

    1480 × 34 × 500

  • Unidade Interna#3 Peso do Painel (kg)

    4,8

  • Unidade Interna#3 Peso (kg)

    14,5

  • Unidade Interna#3 Controle Remoto sem Fio

    SIM

  • Unidade Interna#3 Conexão Wi-fi

    SIM

  • Unidade Interna#4 Medidas do Chassi L x A x P (mm)

    1,180 × 132 × 450

  • Unidade Interna#4 Capacidade de Refrigeração (BTU/h)

    21.000

  • Unidade Interna#4 Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 12.7 (1/2)*

  • Unidade Interna#4 Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6.35 (1/4)*

  • Unidade Interna#4 Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)

    14,2

  • Unidade Interna#4 Modelo

    AMNW24GTTC0

  • Unidade Interna#4 Medidas do Painel L x A x P (mm)

    1480 × 34 × 500

  • Unidade Interna#4 Peso do Painel (kg)

    4,8

  • Unidade Interna#4 Peso (kg)

    14,5

  • Unidade Interna#4 Controle Remoto sem Fio

    SIM

  • Unidade Interna#4 Conexão Wi-fi

    SIM

