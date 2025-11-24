We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am
Principais recursos
- LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Google Assistente
- Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia
- Silencioso: menor vibração no compressor
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- A caixa de som que une potência e estilo para proporcionar um som vibrante em um design fácil de transportar.
*No modo sleep.
*O vídeo é para fins de demonstração
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva
com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy,
will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959523
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
30
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Alto-falante
272 x 103 x 88 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
2.1ch (Stereo)
Potência de saída
30 W + 5 W x 2
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
20 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
Saída DC (USB Tipo-C)
Sim
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
20 mm x 2
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
93 x 53 mm
PESO
Peso bruto
2,04 kg
Peso líquido
1,42 kg
