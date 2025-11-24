About Cookies on This Site

Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am

LP1419IVS.BOUNCE
bundle image
Front view
front view
bundle image
Front view
front view

Principais recursos

  • LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Google Assistente
  • Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia
  • Silencioso: menor vibração no compressor
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • A caixa de som que une potência e estilo para proporcionar um som vibrante em um design fácil de transportar.
Mais
Produtos neste pacote: 1
Vista frontal da LG xboom Bounce by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Radiadores Passivos Superiores

BOUNCE

LG xboom Bounce by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth com Radiadores Passivos
Ar-condicionado LG Dual Inverter Voice portátil em sala com sofá, mesa, cachorro e controle via smartphone.

Tão silencioso que você não escuta. Tão inteligente que escuta você.
Instalação fácil e prática Mobilidade

Instalação fácil e prática

Mobilidade e praticidade em todos os ambientes da sua casa.
Duas pessoas abraçadas deitadas, com uma lavadora LG branca ao lado direito.

Operação Silenciosa

O Ar-condicionado LG DUAL Inverter VOICE Portátil trabalha com um menor nível de ruído, a partir de 44 decibéis*, graças ao motor exclusivo da LG, e ao compressor Dual Inverter, eliminando ruídos desnecessários para uma operação silenciosa.

*No modo sleep.

will.i.am com roupas brancas e óculos de sol está segurando o xboom Bounce ao lado do rosto.

will.i.am com roupas brancas e óculos de sol está segurando o xboom Bounce ao lado do rosto.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Bounce, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

*O vídeo é para fins de demonstração

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva

com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy,

will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • Alça

    Sim

  • Cabo tipo USB C

    Sim

  • Cartão de garantia

    Sim

FORMATO DE ÁUDIO

  • AAC

    Sim

  • SBC

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    7893299959523

BATERIA

  • Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

    3

  • Duração da bateria (HRS)

    30

CONECTIVIDADE

  • Versão Bluetooth

    5.4

CONFORTO

  • Indicador de bateria

    Sim

  • Bluetooth App (Android/iOS)

    Sim

  • Iluminação

    Sim

  • multiponto

    Sim

  • Party Link (Modo duplo)

    Sim

  • Party Link (Modo múltiplo)

    Sim

  • Viva voz

    Sim

  • Gerenciador de atualização (FOTA)

    Sim

  • Comando de voz (Google Assistente, Siri)

    Sim

  • À prova de água/respingos

    IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

  • Caixa de papelão

    316,5 x 142,5 x 136,0 mm

  • Alto-falante

    272 x 103 x 88 mm

EQ

  • Som Inteligente

    Sim

  • Bass Boost

    Sim

  • Customizável (App)

    Sim

  • Padrão

    Sim

EM GERAL

  • Número de canais

    2.1ch (Stereo)

  • Potência de saída

    30 W + 5 W x 2

CONSUMO DE ENERGIA

  • Modo de inicialização

    20 W

  • Modo de espera

    0.3 W

FONTE DE ENERGIA

  • Saída DC (USB Tipo-C)

    Sim

  • USB tipo C

    Sim

ALTO-FALANTE

  • Radiador Passivo

    Sim (2)

  • Tamanho da Unidade do Tweeter

    20 mm x 2

  • Tipo de unidade de tweeter

    Domo

  • Unidade de Woofer

    93 x 53 mm

PESO

  • Peso bruto

    2,04 kg

  • Peso líquido

    1,42 kg

O que as pessoas estão dizendo

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.