Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Air 9.000 BTU Quente/Frio 220V
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Air 9.000 BTU Quente/Frio 220V
S3-W090AKH0
Principais recursos
- AI 3.5 – Inteligência Artificial Mais Avançada: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, a direção e a velocidade do vento.
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
- Sleep Timer+ com AI: Aprende hábitos noturnos para climatização ideal de um descanso profundo, sereno e silencioso.
- AI KW Manager: Economia de energia pró-ativa para definir limites de consumo de KW pelo app LG ThinQ™
- Sensor de Janela Aberta: Modo econômico quando é identificada a entrada de ar externo no ambiente.
- Sistema Multifiltros: Ar mais puro, saúde e bem-estar
Brisa Inteligente Que Te Envolve Na Medida Certa
Eleve o seu conforto sem nenhum esforço com o LG Dual Inverter AI Air. Com sistema ainda mais inteligente através da tecnologia AI 3.5 que aprende suas preferências e adapta a temperatura, direção e velocidade do vento. A inteligência que é moldada em você.
Aliada à função Soft Air, a inteligência do ar-condicionado proprociona resfriamento sem contato direto, de modo persolizado, para te envolver em uma experiência de conforto única.
Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario
*A função AI Air está disponível apenas nos modos de aquecimento e resfriamento. Quando a função AI Air é ativada, ela opera automaticamente em um dos três modos (Direto Rápido, Indireto Rápido, Ar Suave) usando as configurações ThinQ baseadas na localização do ocupante. A direção e a velocidade do vento são ajustadas automaticamente com base no ambiente interno e na localização do ocupante. É possível usar a função AI Air configurando as posições dos produtos e móveis no ThinQ. Com base nas posições definidas, o fluxo de ar, a direção do vento e o desempenho do produto são ajustados.
*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC.. *Soft Air - Esta função aplica-se apenas no modo de resfriamento/ventilação. (No modo Ventilador, apenas a velocidade do vento pode ser controlada.)
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024)
Conectividade a Qualquer Hora e Lugar
O Wi-fi Integrado proporciona controle via LG ThinQ™ com comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente.
No canto esquerdo mostra a imagem de uma mulher na rua ligando por comando de voz o seu ar-condicionado de casa. Do lado direito, mostra a imagem do ar-condicionado LG com os logotipos: LG ThinQ, Wi-Fi Integrado, Google Assistente e Amazon Alexa
*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acessehttps://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados
Fluxo de Ar Ampliado por Aleta Dupla
Proporciona conforto ideal em qualquer estação, seja para resfriar ou aquecer, não com uma, mas com duas aletas que espalham o fluxo de ar de para cima ou para baixo com maior amplitude no ambiente e ainda mais rápido.
Sleep Timer+
Inteligência Para Um Sono Profundo
Além dos seus hábitos diurnos, a Inteligência presente no LG Dual Inveter AI Air aprende seus hábitos de sono e programa automaticamente a climatização ideal para um descanso profundo, sereno e silencioso.
Bebe dormindo tranquilamente sob a climatização do LG DUAL Inverter AI Air com Sleep Timer+ que capta hábitos de sono para proprocionar o clima ideal para uma noite de sono profundo.
Economia de Energia Pró-Ativa na Palma da Mão
Gerencie facilmente seu consumo de energia elétrica com controle de KW planejado
e pró-ativo. Assuma o controle dos limites de seu consumo para usar seu
ar-condicionado LG Dual Inverter Ai Air sem preocupação.
Imagem mostra a tela do gerenciador de KW no app LG ThinQ, informativo sobre seus benefícios de uso e atrás uma mulher gerenciado suas contas financeiras
*Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br. *Durante o período definido, a eletricidade acumulada é monitorada e a operação de limitação de desempenho (consumo de eletricidade) é realizada pelo período restante. Se a eletricidade acumulada aumentar devido ao uso além do tempo diário permitido, a eletricidade restante será recalculada para cada dia para operar o produto. Essa função pode ser usada somente através do ThinQ. Se a eletricidade acumulada dentro do período definido exceder a quantidade alvo, a função será desativada e o dispositivo mudará para o modo de operação geral, com uma notificação enviada pelo ThinQ.
Sensor de Janela Aberta. Mais Economia e Eficiência
Com o sensor de janela aberta, o ar-condicionado identifica se há aumento ou perda de temperatura devido a entrada de ar externo, reduzindo automaticamente o consumo de energia elétrica. Assim, você pode deixar o ar natural circular no ambiente e manter o ar ligado de forma econômica.
*Sensor de Janela Aberta - Na configuração padrão, essa função é desabilitada, sendo ligada ou desligada apenas através do ThinQ. *A função "Detecção de janela aberta" está disponível apenas nos modos de resfriamento e aquecimento. *O tempo de operação padrão do modo de economia de energia é de 10 minutos e pode ser configurado para 60 minutos através do ThinQ.
Respire Saúde e Bem-Estar em Casa
O ar que você respira todos os dias faz muita diferença na sua saúde e é por isso que o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Air vai além do conforto térmico. Com 4 etapas de filtragem exclusivas, ele garante um ambiente muito mais puro, protegido e livre de impurezas.
Sistema Multifiltros Para Um Ar Mais Puro
1º Pré Filtro: Retém as partículas maiores de poeira, deixando o ar visivelmente mais limpo.
2º Filtro Alergênico: Reduz agentes que causam alergias, trazendo mais conforto para toda a família.
3º Auto Clean+: Impede a formação de bactérias e mofo dentro do aparelho, garantindo ar fresco a cada uso.
4º Freeze Cleaning: esteriliza profundamente o interior do ar-condicionado por meio de uma camada de gelo que neutraliza bactérias e odores. Ao derreter o gelo, são eliminadas até 99% das partículas indesejadas, mantendo o ambiente sempre saudável.
Mais do que climatizar, o ar-condicionado LG cuida da sua respiração todos os dias.
*Multi-filtro composto por Pré-filtro, Filtro Anti-alergênico, Autoclean+, Freeze Cleaning. O Filtro Anti-alergênico certificado pelo BAF remove substâncias causadoras de alergias, como ácaros domésticos, que flutuam no ar. Certificação BAF: Autoridade de Certificação: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK). Categoria da Certificação: Para redução da exposição ao alérgeno de ácaros domésticos.Todas as funções de limpeza podem ser operadas somente através do ThinQ. Ao usar a função All Cleaning, a geração de água condensada, Freeze Cleaning e Auto Clean+ funcionarão sequencialmente. O tempo de operação da função All Cleaning pode variar dependendo das condições ambientais e de uso.
*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
* A garantia de 2 anos no produto é válido para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como “LG AI DUAL Inverter”, ou “DUAL Inverter”, e 02 (dois) modelos específicos da linha “LG AI Smart Inverter”, ou “Smart Inverter”: S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monosplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia.
Feito Para Durar
Resistente Por Dentro e Por Fora
O ar-condicionado LG conta com a poderosa serpentina de cobre GoldFin™, que protege o equipamento contra as ações corrosivas do dia-a-dia, incluindo maresia. Além disso, possui proteção contra picos de energia, uma robusta condensadora com estrutura de metal e garantia de 10 anos no compressor.
Infográfico animado mostrando a proteção contra picos de energia de até 450V, proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin e gabinete de metal
*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
Resumo
DIMENSÕES
Especificação chave
Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Quente/Frio
Geral - Capacidade de aquecimento máx. (W)
3663
Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
720 / 200
Economia de Energia - Classe de energia
A
PRATICIDADE - ThinQ (Wi-Fi)
Sim
PURIFICAÇÃO DE AR - Ionizador
Não disponível
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
4 vias
Acima e Abaixo / Direita e Esquerda
Controle de fluxo de ar (esquerda/direita)
Sim
Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)
Sim
Velocidade do ventilador
5 passos + Natural
Resfriamento potente
Sim
AI Air
Sim
Ar Condicionado
Não disponível
Soft Air
Sim
PURIFICAÇÃO DE AR
Ionizador
Não disponível
AQUECIMENTO
Aquecimento potente
Sim
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Alarme de Filtro
Sim
Operação de comutação forçada
Sim
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)
Sim
Sono Profundo
Não disponível
Sleep Timer+
Sim
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
FILTRO
Filtro de poeira fina
Não disponível
Pré-filtro
Sim
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
Auto Limpeza+
Sim
Limpeza da Serpentina
Não disponível
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096554319
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
720 / 200
Capacidade de aquecimento máx. (W)
3663
Potência de consumo de aquecimento nominal/mín. (W)
690 / 200
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
799x307x235
Peso da unidade interna (kg)
12,6
Peso da unidade interna (lb)
27,8
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
717x495x230
Peso da unidade externa (kg)
24,7
Peso da unidade externa (lb)
54,5
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
220, 50
Tipo de Refrigerante
R32
Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)
3663 / 645
Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)
9000
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
9000 / 2200
Capacidade de Aquecimento Máximo (BTU/h)
12500
Capacidade de Aquecimento (Máx/Min) (BTU/h)
3663 / 645
Capacidade de Aquecimento Nominal (BTU/h)
9000
Capacidade de Aquecimento Nominal/Mínimo (BTU/h)
9000 / 645
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Quente/Frio
Tipo do produto II
Inverter
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Sim
Sensor de umidade
Sim
Controle de Umidade Confortável
Sim
ECONOMIA DE ENERGIA
Controle de Energia Ativo
Sim
Visor de Energia
Sim
Classe de energia
A
Monitoramento de energia
Sim
AI kW Manager
Sim
Sensor de radar
Não disponível
Sensor de Janela Aberta
Sim(Exclusivo ThinQ)
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2025-11
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
S3-W090AKH0
Tipo de produto e nome do modelo
Wall Mounted & S3-W090AKH0
UNIDADE EXTERNA
Nome do modelo da unidade externa
S3UW090AKH0
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
42,0
Nível de ruido (dB(A))
35,0
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
27,0
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
19,0
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
42,0
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
35,0
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
27,0
FUNÇÃO RAC B2B
Contato seco
Não disponível
Módulo PI485
Não disponível
Controle Remoto com Fio
Não disponível
