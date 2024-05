Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus luctus semper nisl a ullamcorper. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut urna odio, ultricies scelerisque mauris a, volutpat posuere augue. Nunc sollicitudin enim non leo lacinia, in semper metus sagittis.

*A duração de 20 horas da bateria do LG XBOOM XL7S baseia-se no uso com 50% de volume e sem iluminação. A duração da bateria varia de acordo com o uso, as configurações e as condições ambientais.

*A duração de 12 horas da bateria do LG XBOOM XL5S baseia-se no uso com 50% de volume e sem iluminação. A duração da bateria varia de acordo com o uso, as configurações e as condições ambientais.

**Classificação IPX4 testada em água doce. A caixa de som não deve ser submersa em água. Usar com cuidado perto de água, como piscinas ou o mar.