LG xboom Stage 301 by will.i.am - Caixa de Som Portátil Som exclusivo xboom para Festas

LG xboom Stage 301 by will.i.am - Caixa de Som Portátil Som exclusivo xboom para Festas

STAGE301
Vista frontal da LG xboom Stage 301 by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom para Festas e Potência
Vista frontal da LG xboom Stage 301 by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom para Festas e Potência
Principais recursos

  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 12 horas de reprodução.
  • Certificado de resistência IPX4 resistente à agua para que você possa continuar sua festa sob chuva ou sol.
  • A companhia perfeita para qualquer artista, em qualquer palco.
  • Desfrute de um som poderoso com graves potentes que preenchem o ambiente com um woofer de 6,5" e dois mid-rangers de 2,5".
Mais
Logo do Prêmio Tech Radar 2025

Tech Radar

Melhor Party Speaker

A assinatura sonora das novas caixas de som da LG é quente, divertida e expressiva.

will.i.am de roupa preta e óculos de sol segurando uma LG xboom Stage301 ao lado de sua cara.

Som exclusivo LG xboom: assinado por will.i.am

Apresentamos a nova caixa de som LG xboom, criada em colaboração com o visionário will.i.am. Experimente um som aperfeiçoado por um especialista, com estilo e inovação que você nunca viu. 

*O vídeo é para fins de demonstração

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação. 

 

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto. 

Nova experiência Sonora

Experiência sonora única: criada por will.i.am

Todos os efeitos sonoros da nova xboom – como ligar/desligar, conectar via Bluetooth, ajustar o volume e muito mais – foram desenvolvidos exclusivamente por will.i.am. Experimente uma extraordinária jornada sonora, criada com a precisão de quem realmente entende de áudio.

will.i.am está trabalhando no estúdio olhando para uma tela posicionada abaixo de um microfone.

Som potente e equilibrado com a expertise Peerless

A sua música favorita do seu jeito. A tecnologia adaptativa AI combinada com woofer de 6.5" e dois médios de 2.5" desenvolvidos pela Peerles (renomada fabricante dinamarquesa com mais de 100 anos de tradição) te entregam um som potente e personalizado que se adapta ao seu estilo de vida e música. 

*O vídeo é para fins de demonstração

Pronta para os palcos

O design em V da xboom Stage 301 transforma qualquer espaço em um palco. Use da forma que preferir: inclinada ou um tripé. A caixa de som se adapta às suas necessidades e cria as condições perfeitas para seu som. 

À esquerda, a xboom Stage301 está no chão, em frente a pessoas dançando. Na parte central, a xboom Stage301 está posicionado em seu suporte, ao lado da bateria. À direita, a xboom Stage301 está sobre uma mesa em uma sala de estar.

*O tripé é vendido separadamente.

Com a LG xboom Stage 301, qualquer lugar vira uma festa

Use a alça, e leve sua música para qualquer lugar de forma prática e confortável. 

Acima, will.i.am, de roupa preta, segura o Xboom Stage 301 no ombro. No centro, a imagem parcial do Xboom Stage 301, segurada por uma mão, fica à esquerda, enquanto a imagem em close da alça fica à direita. No canto inferior esquerdo, will.i.am, de roupa branca, está ao lado do Xboom Stage 301 no chão. No canto inferior direito, will.i.am segura o Xboom Stage 301 com a mão direita.

AI Sound

Som Inteligente para todos os gêneros (com IA)

Escolha manualmente entre os modos Ritmo, Melodia ou Voz, de acordo com sua preferência, ou deixe a Inteligência Artificial definir o modo mais adequado para você. A IA analisa o áudio e ajusta o som de forma otimizada para cada gênero musical.

will.i.am de roupa branca e boné branco segurando a xboom Stage 301 com ambos braços em seu rosto.

Space Calibration

Áudio ajustado para o seu ambiente

O Space Calibration ajusta a saída de áudio com base no tamanho e layout da sua sala. Ao harmonizar os níveis de áudio com o ambiente, proporciona um som nítido e envolvente, mantendo o equilíbrio tanto em ambientes amplos como em espaços reduzidos.

*O vídeo é para fins de demonstração

Iluminação IA

Iluminação IA sincronizada com a música

A Inteligência Artificial detecta o gênero da música sendo tocada e entrega a iluminação adequada que sincroniza perfeitamente com o som. Escolha entre os modos Ambiente, Festa ou Vocal para definir o clima. Verifique o LED informativo para acompanhar o status da caixa de som. 

*O vídeo é para fins de demostração.

Karaokê e mixagem de DJ para mais emoção

Suba ao palco com recursos versáteis de karaokê e mixagens eletrizantes de DJ no aplicativo LG ThinQ. Use os botões para controlar o volume do microfone e dos instrumentos com facilidade.

À esquerda, vista superior da xboom Stage301 com seus botões e controles marcados. À direita, dois celulares com as telas do aplicativo xboom.

Bateria removível: seu rolê sem limites 

A LG xboom Stage 301 oferece 12 horas de reprodução e bateria removível. Basta substituí-la quando a carga acabar para fazer a diversão durar ainda mais tempo. 

*Baterias extras são vendidas separadamente.

*Detalhes do Teste de Bateria

- Fonte de áudio: 12 faixas de teste para músicas norte-americanas e europeias em repetição

- Modo: Reprodução via Bluetooth

- Dispositivo de origem: Samsung Galaxy A24, com volume em 20%, Clear Voice EQ ativado e sem iluminação

- Tipo de teste: Teste interno

Resistência à água: IPX4 para sua tranquilidade 

A xboom Stage 301 conta com classificação IPX4 de resistência à água. Isso significa que ela está protegida contra respingos de água, sendo perfeita para levar a eventos ao ar livre, festas na piscina ou em qualquer lugar onde possa haver contato com líquidos. Curta sua música sem preocupações! 

Uma lateral de uma piscina externa é mostrada e um grupo de pessoas está de pé atrás. O xboom Stage 301 é colocado de frente para a piscina com alguns respingos de água nele.

*IPX4 protege contra respingos de água de qualquer direção por no mínimo 10 minutos.

Em um círculo colorido, a xboom Grab, a xboom Bounce e a xboom Stage301 estão dispostas no sentido horário. Ao lado da xboom Stage301, a imagem do botão Auracast está disposta em um círculo.

Em um círculo colorido, a xboom Grab, a xboom Bounce e a xboom Stage301 estão dispostas no sentido horário. Ao lado da xboom Stage301, a imagem do botão Auracast está disposta em um círculo.

Conecte várias caixas de som e amplifique a vibe com Auracast™ 

Crie uma conexão de festa para parear múltiplos dispositivos e compartilhar o áudio via Auracast™. Acesse instantaneamente com um simples toque no botão dedicado. Desfrute de um som imersivo e amplificado, conectando diferentes alto-falantes para uma experiência sonora que envolve a todos.

*Somente os modelos Grab, Bounce e Stage 301 lançados em 2025 podem ser conectados entre si via Auracast.

**A representação é meramente ilustrativa. O tamanho real pode variar.

Seu botão personalizado 

Acesse vários conteúdos com um simples toque no botão 

Desfrute de uma ampla variedade de conteúdo exclusivo da LG xboom, personalizado pelo app LG ThinQ. Ouça diversos gêneros musicais no LG Radio+ ou relaxe com conteúdo selecionado de terapias de cura para uma pausa tranquila da rotina agitada. A sincronização com o Apple Music e a reprodução local de arquivos de música facilitam a experiência de curtir suas músicas sem interrupções.

Um telefone com uma imagem de aplicativo e uma imagem de aplicativo virtual são mostrados nos lados esquerdo e direito. As imagens e o logotipo do aplicativo Apple Music estão no lado esquerdo, enquanto as imagens e o logotipo do aplicativo LG ThinQ estão no lado direito. Na parte inferior, a parte superior da xboom Stage301 é mostrada com o "meu botão" destacado.

*A terapia de cura e o conteúdo do LG Radio+ podem ser acessados ​​após baixá-los pelo aplicativo ThinQ.

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • Adaptador AC

    Sim

  • Cartão de garantia

    Sim

FORMATO DE ÁUDIO

  • AAC

    Sim

  • SBC

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    7893299959516

BATERIA

  • Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

    3

  • Duração da bateria (HRS)

    12

CONECTIVIDADE

  • Entrada auxiliar (3,5Φ)

    Sim

  • Versão Bluetooth

    5.4

CONFORTO

  • Indicador de bateria

    Sim

  • Bluetooth App (Android/iOS)

    Sim

  • Iluminação

    Sim

  • multiponto

    Sim

  • Party Link (Modo duplo)

    Sim

  • Party Link (Modo múltiplo)

    Sim

  • Gerenciador de atualização (FOTA)

    Sim

  • À prova de água/respingos

    IPX4

DIMENSÃO (LXAXD)

  • Caixa de papelão

    385 x 415 x 352 mm

  • Alto-falante

    312 x 311 x 282 mm

EQ

  • Som Inteligente

    Sim

  • Bass Boost

    Sim

  • Customizável (App)

    Sim

  • Padrão

    Sim

EM GERAL

  • Número de canais

    2.1ch (2Way)

  • Potência de saída

    120 W

CONSUMO DE ENERGIA

  • Modo de inicialização

    47 W

  • Modo de espera

    0.3 W

FONTE DE ENERGIA

  • Conector do Adaptador AC

    Sim

ALTO-FALANTE

  • Unidade Midrange

    2.5" x 2

  • Unidade de Woofer

    6.5" x 1

PESO

  • Peso bruto

    8,2 kg

  • Peso líquido

    6,65 kg

Entre em Contato