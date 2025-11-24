We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Som exclusivo LG xboom: assinado por will.i.am
Apresentamos a nova caixa de som LG xboom, criada em colaboração com o visionário will.i.am. Experimente um som aperfeiçoado por um especialista, com estilo e inovação que você nunca viu.