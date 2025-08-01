About Cookies on This Site

Geladeira LG Frost Free Inverter 395L Duplex Cor Inox Look (GN-B392PLM) - 220V

Geladeira LG Frost Free Inverter 395L Duplex Cor Inox Look (GN-B392PLM) - 220V

Geladeira LG Frost Free Inverter 395L Duplex Cor Inox Look (GN-B392PLM) - 220V

Principais recursos

  • Máxima economia de energia
  • Compressor Smart Inverter™
  • 10 anos de garantia no compressor
  • Multi Air Flow™
  • Prateleiras de vidro temperado
  • Design Premium
Mais

Por que escolher a LG Duplex?

Por que escolher a LG Top Freezer?

Smart Inverter™

Eficiência energética A+++ para maior economia

Garantia de 10 anos

Garantia de 10 anos

Maior durabilidade com 10 anos de garantia no compressor

Multi Air Flow™

Multi Air Flow™

Melhor distribuição do ar e maior conservação dos seus alimentos

Economia de energia com
classificação energética A+++

Nova linha de Geladeiras LG Frost-Free, com compressor Smart Inverter. Melhor eficiência energética e mais economia pro seu bolso.

Geladeira LG inox na cozinha moderna, com etiqueta de eficiência energética A+++.

A imagem de nível energético é ilustrativa e pode diferir da atual. Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região.

Compressor Smart Inverter

Maior economia de energia, silêncio e durabilidade com 10 anos de garantia no compressor.

Compressor Smart Inverter LG. Maior economia de energia, silêncio e durabilidade com 10 anos de garantia no compressor.

10 anos de garantia no Compressor Smart Inverter (somente nas peças).
A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra.

Multi Air Flow

Temperatura uniforme e mais flexibilidade para guardar seus alimentos.

Multi Air Flow LG. Temperatura uniforme e mais flexibilidade para guardar seus alimentos. Confira e aproveitem!

Gaveta Fresh Zone

Armazene suas frutas e legumes em um espaço conveniente, mantendo a umidade e a conservação dos seus alimentos por muito mais tempo.

Gaveta Fresh Zone LG. Armazene suas frutas e legumes em um espaço conveniente, mantendo a umidade e a conservação!

Design premium. Sofisticado. Acabamento Minimalista.

Design premium

Sofisticado

Sofisticado

Acabamento Minimalista

Acabamento Minimalista

Prateleiras em Vidro Temperado. Mais segurança e tranquilidade para armazenar seus alimentos e bebidas.

Prateleiras em Vidro Temperado

Mais segurança e tranquilidade para armazenar seus alimentos e bebidas.

Mais espaço para guardar tudo o que você precisa

Sem preocupações com espaço para guardar todos os seus alimentos. Armazene tudo com praticidade no seu refrigerador.

Mais espaço para guardar tudo o que você precisa. Sem preocupações com espaço para guardar todos os seus alimentos.

Geladeira duplex LG GN-B392PLM2 com design elegante, tecnologia Inverter e eficiência energética para sua casa

Perguntas Frequentes

P.

Quais os principais pontos que devo levar em consideração na hora de escolher uma geladeira?

R.

Ao escolher uma geladeira, é importante considerar vários pontos para garantir que você faça a melhor escolha para suas necessidades e orçamento. Aqui estão alguns dos principais pontos a serem considerados:

1. Tamanho e capacidade: Avalie o espaço disponível na sua cozinha para a geladeira e escolha um modelo que se encaixe adequadamente. Além disso, leve em consideração a capacidade interna da geladeira, garantindo que seja adequada para suas necessidades de armazenamento.

2. Eficiência energética: Opte por uma geladeira com uma classificação de eficiência energética alta (A+++), para economizar energia e reduzir os custos de eletricidade a longo prazo.

3. Tecnologias e recursos: Considere quais tecnologias e recursos são importantes para você. Isso pode incluir recursos como tecnologia inverter para economia de energia, sistemas de refrigeração avançados, como DoorCooling ou Linear Cooling, dispensadores de água e gelo, prateleiras ajustáveis, entre outros.

4. Orçamento: Defina um orçamento claro para sua compra e escolha uma geladeira que se encaixe dentro desse limite. Lembre-se de considerar não apenas o preço inicial, mas também os custos de energia ao longo do tempo.

5. Layout interno: Analise o layout interno da geladeira, incluindo o número e disposição das prateleiras, gavetas e compartimentos. Certifique-se de que seja adequado para organizar seus alimentos de maneira eficiente e conveniente.

6. Estilo e design: Considere o estilo e o design da geladeira para garantir que se ajuste ao visual da sua cozinha e às suas preferências estéticas.

Ao ponderar esses pontos, você poderá escolher uma geladeira que atenda às suas necessidades de armazenamento, eficiência energética e orçamento, proporcionando anos de uso confiável e conveniente.

P.

Qual a importância de um compressor Inverter em uma geladeira?

R.

Um compressor inverter é fundamental em geladeiras devido à sua eficiência energética, estabilidade de temperatura, operação mais silenciosa e vida útil prolongada. Ao ajustar continuamente a velocidade de rotação conforme a demanda de resfriamento, ele consome menos energia do que os compressores tradicionais, mantendo uma temperatura mais estável, proporcionando uma experiência mais tranquila em casa e reduzindo o estresse mecânico sobre os componentes, resultando em uma vida útil prolongada para o aparelho.

P.

Por que o consumidor deve sempre procurar uma geladeira com o máximo nível de classificação eficiência A+++?

R.

Os consumidores devem procurar uma geladeira com o máximo nível de classificação de eficiência energética, como A+++, por várias razões importantes. Primeiro, uma geladeira com uma classificação alta de eficiência energética consome menos eletricidade para operar, o que se traduz em contas de energia mais baixas ao longo do tempo. Além disso, ao reduzir o consumo de energia, contribui-se para a preservação dos recursos naturais e para a redução das emissões de gases de efeito estufa, ajudando a combater as mudanças climáticas. Além disso, geladeiras mais eficientes geralmente possuem tecnologias avançadas, como compressores inverter, que oferecem benefícios adicionais, como uma temperatura mais estável e uma operação mais silenciosa. Em última análise, escolher uma geladeira com uma classificação alta de eficiência energética é uma escolha econômica e ambientalmente responsável, oferecendo economia de custos a longo prazo e ajudando a proteger o meio ambiente.

P.

Quais as vantagens da tecnologia LINEAR Cooling das geladeiras LG?

R.

A tecnologia Linear Cooling das geladeiras LG oferece várias vantagens significativas. Primeiramente, ela proporciona uma refrigeração mais uniforme e estável em comparação com os sistemas de refrigeração convencionais. Isso significa que os alimentos são mantidos frescos por mais tempo e há menos flutuações de temperatura dentro da geladeira, garantindo uma melhor preservação dos alimentos. Além disso, a tecnologia Linear Cooling da LG é projetada para operar de forma mais eficiente, resultando em um consumo de energia mais baixo. Isso não só reduz os custos de energia para o consumidor, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental, reduzindo o impacto ambiental das geladeiras. Outra vantagem da tecnologia Linear Cooling é o seu funcionamento mais silencioso em comparação com os sistemas de refrigeração tradicionais. Isso proporciona uma experiência mais tranquila em casa, sem o incômodo de ruídos excessivos do aparelho. Além disso, a tecnologia Linear Cooling da LG é frequentemente combinada com recursos adicionais, como o Fresh Balancer, que ajuda a manter a umidade ideal em diferentes seções da geladeira, prolongando ainda mais o frescor dos alimentos.

P.

Quais as vantagens da tecnologia DoorCooling das geladeiras LG?

R.

A tecnologia DoorCooling das geladeiras LG oferece várias vantagens significativas. Em primeiro lugar, ela proporciona um resfriamento mais rápido e uniforme dos alimentos, especialmente aqueles armazenados nas prateleiras da porta. Isso é possível devido à disposição estratégica das aberturas de ventilação na parte frontal da geladeira, permitindo que o ar frio seja distribuído de forma mais eficiente em comparação com os sistemas de refrigeração convencionais. Como resultado, os alimentos na porta são resfriados de maneira mais rápida e eficaz, mantendo sua frescura por mais tempo. Além disso, a tecnologia DoorCooling da LG ajuda a reduzir as flutuações de temperatura dentro da geladeira, proporcionando uma temperatura mais estável em todas as áreas de armazenamento. Isso é importante para preservar a qualidade e a frescura dos alimentos, garantindo que permaneçam frescos por mais tempo. Outra vantagem da tecnologia DoorCooling é a economia de energia. Como o resfriamento é mais eficiente e rápido, a geladeira não precisa trabalhar tanto para manter a temperatura interna desejada, o que resulta em um consumo de energia mais baixo ao longo do tempo. Isso não só reduz os custos de energia para o consumidor, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental, reduzindo o impacto ambiental das geladeiras. Além disso, a tecnologia DoorCooling da LG geralmente é combinada com recursos adicionais, como o Fresh Balancer, que ajuda a manter a umidade ideal em diferentes seções da geladeira, prolongando ainda mais a frescura dos alimentos.

Resumo

DIMENSÕES

GN-B392PLM2

Especificação chave

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (L x A x P, mm)

    700 x 1760 x 680

  • ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - Classificação energética

    A+++

  • DESEMPENHO - Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter

  • RECURSOS - Door-in-Door

    Não

  • TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Não

  • MATERIAL E ACABAMENTO - Acabamento (porta)

    Aço brilhante

Todas as especificações

CAPACIDADE

  • Capacidade do Freezer (L)

    84

  • Capacidade do Refrigerador (L)

    305

CONTROLE E DISPLAY

  • Visor LED interno

    Display Interno

  • Express Freeze

    Não

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Acabamento (porta)

    Aço brilhante

  • Porta (Material)

    PET

  • Tipo de puxador

    Puxador Horizontal

SISTEMA DE GELO E ÁGUA

  • Produção diária de gelo (lb.)

    Não disponível

  • Capacidade do armazenamento de gelo (lb.)

    N/A

  • Dispenser de água

    Não

  • Máquina de gelo automática

    Não

  • Máquina de gelo manual

    Bandeja de gelo normal

RECURSOS

  • Door Cooling+

    Não

  • Cleaning Time

    Não

  • Door-in-Door

    Não

DESEMPENHO

  • Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter

TECNOLOGIA INTELIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Não

  • Diagnóstico Inteligente

    Não

COMPARTIMENTO DO REFRIGERADOR

  • Luz do refrigerador

    LED superior

  • Cesto de porta transparente

    4

  • Hygiene Fresh

    Não

  • Hygiene Fresh+

    Não

  • Prateleira de vidro temperado

    2

  • Gaveta de vegetais

    Sim (1)

COMPARTIMENTO DO FREEZER

  • Cesto de porta transparente

    2

  • Prateleira de vidro temperado

    1

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Tipo de produto

    Duplex

  • Classificação energética

    A+++

DIMENSÕES E PESO

  • Peso do produto (kg)

    66

  • Peso da embalagem (kg)

    76

  • Dimensões do produto (L x A x P, mm)

    700 x 1760 x 680

