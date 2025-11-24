We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Black Inox 220v + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am
CV9014.GRAB2
Principais recursos
- MAIS CAPACIDADE - Espaço suficiente para lavar itens maiores e volumosos
- AI DD™ - Inteligência Artificial que protege 18% mais as roupas durante a lavagem
- STEAM+™ - Vapor que elimina 99,9% dos alérgenos e entrega roupas 30% mais fáceis de passar
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
*Imagens meramente ilustrativas.
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Black Inox com Inteligência Artificial AIDD™ (CV9014BC2A) - 220v
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
CAPACIDADE - Capacidade máxima de lavagem (kg)
14
DIMENSÕES/PESOS - Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600x850x615
RECURSOS - ezDispense
Não
RECURSOS - Steam
Sim
OPÇÕES ADICIONAIS - Redução de amassados
Sim
TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Todas as especificações
MATERIAL E ACABAMENTO
Cor do produto
Black Inox
Tipo de porta
Tampa em vidro temperado preto fumê
CAPACIDADE
Capacidade máxima de secagem (kg)
8
Capacidade máxima de lavagem (kg)
14
CONTROLE E VISOR
Temporizador de adiamento
3-19 horas
Tipo de tela
Mostrador + LED Touch
Indicação de trava da porta
Sim
RECURSOS
6 Motion DD
Sim
AI DD
Sim
Tipo
Lava e seca Front Load
Sinal de fim de ciclo
Sim
Sistema Centum
Sim
Adicionar item
Sim
ezDispense
Não
Reinício automático
Sim
Inverter Direct Drive
Sim
Sistema de detecção de espuma
Sim
LoadSense
Sim
Steam
Sim
Luz do tambor
Não
Steam+
Sim
Pés niveladores
Sim
Tambor de aço inoxidável
Sim
TurboWash360˚
Sim
Com tambor interno
Sim
Sensor de Vibração
Sim
Elevador do tambor
Levantador fino de aço inoxidável
Alimentação de água (quente/fria)
Apenas frio
Nível da água
Auto
TurboWash
Sim
OPÇÕES ADICIONAIS
Wi-Fi
Sim
Adicionar item
Sim
Bipe Ligar/Desligar
Sim
Bloqueio Infantil
Sim
Adiar Fim
Sim
Nível de Detergente
Não
Luz do tambor
Não
Pré-lavar
Sim
Início Remoto
Sim
Exaguar + Centrifgar
Não
Enxaguar+
Sim
Nível de Amaciante
Não
Centrifugar
1400/1200/1000/800/400/Sem centrifugação
Steam
Sim
Temp.
Frio/20/30/40/60/95 ℃
Limpeza do Tambor
Não
TurboWash
Sim
Lavar
Não
Redução de amassados
Sim
ColdWash
Não
Limpeza do bocal ezDispense
Não
PROGRAMAS
Edredom
Não
Algodão
Sim
Roupas de bebê vapor
Sim
Lavagem Inteligente
Não
Antialérgico (lavadora)
Sim
Lavagem Automática
Não
Roupa de Bebê
Não
Desgaste do bebê
Não
Renovação de roupa de cama
Não
Roupa de Cama
Não
Lavagem Fria
Não
Roupas Coloridas
Não
Algodão +
Sim
Roupas Escuras
Não
Delicados
Sim
Enxágue Duplo
Não
Download de Ciclo
Sim
Refrescar
Não
Drenar + Centrifugar
Não
Camisas
Não
Apenas Secagem
Não
Tecidos Sintéticos
Sim
Eco 40-60
Não
Cuidados Especiais
Não
Higienização
Não
Intensivo 60
Não
Jeans
Não
Mix
Sim
Camiseta Única
Não
Exterior
Não
Lavagem de Roupas de Pets
Não
Rápido 30
Não
Lavagem de velocidade
Não
Período de chuvas
Não
Refresh
Sim
Apenas Enxágue
Não
Enxágue+Centrifugação
Não
Uniforme Escolar
Não
Lavagem Silenciosa
Não
Peça única
Não
Skin Care
Não
Punhos e Colarinhos
Não
Pequena Carga
Não
Enxágue Inteligente
Não
Rápido 14
Sim
Lavagem+Secagem Rápidas
Não
Roupas Esportivas
Não
Tira Manchas
Não
Steam Refresh
Não
Roupa de Banho
Não
Limpeza do Tambor
Sim
TurboWash 39
Não
TurboWash 49
Não
TurboWash 59
Sim
Lavagem+Secagem
Sim
Apenas Lavagem
Não
Lã (Lavagem a Mão/Lã)
Sim
TECNOLOGIA INTELIGENTE
Smart Diagnosis
Sim
Download de Ciclo
Sim
Monitoramento de energia
Sim
Início Remoto e Monitor de Ciclo
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Instrutor de Limpeza do Tambor
Sim
Emparelhamento Inteligente
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Profundidade do produto com a porta aberta 90˚ (P'' mm)
1.350
Dimensões da caixa (L x A x P, mm)
660x890x705
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600x850x615
Peso (kg)
76,0
Peso incluindo embalagem (kg)
80,0
Profundidade do produto da tampa traseira até a porta (P' mm)
660
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806084445575
OPCIONAIS/ACESSÓRIOS
Compatível com LG TWINWash
Não
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
