• Design:

A Série C apresenta um design versátil que combina com diferentes ambientes, seja colocada na parede ou em um rack. Seu perfil fino e o painel elegante fazem desses modelos um item de muito estilo para qualquer espaço de convivência.

• Qualidade de imagem:

A Série C produz imagem de qualidade incrível com a tela OLED, oferecendo excelente precisão de cores e pretos perfeitos. Ela conta com o processador alpha 9 Gen4 AI, que aprimora a imagem usando algoritmos de aprendizado profundo. A ampla gama de cores entrega tons ricos e realistas, fazendo cada cena saltar da tela e transportando você para o centro da ação.

• Recursos de áudio:

Assim como a Série G, a Série C é compatível com Dolby Atmos para fornecer áudio aprimorado com maior clareza e profundidade. O recurso AI Acoustic Tuning ajusta as configurações de áudio com base na acústica do ambiente, garantindo uma qualidade de som otimizada – seja qual for o tamanho ou a acústica da sala.

• Recursos inteligentes:

A Série C opera na plataforma webOS, oferecendo uma interface fácil de navegar com suporte a inúmeros aplicativos. A integração com ThinQ AI habilita o controle por voz e a automação residencial, transformando sua TV em um hub para todos os dispositivos conectados. Para os gamers mais ávidos, vale a pena mencionar recursos como HDMI 2.1, taxa de atualização variável (VRR), modo automático de baixa latência (ALLM), suporte a NVIDIA G-SYNC e taxa de atualização de até 144 Hz – que oferecem uma experiência de jogo mais fluida e ágil.