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Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am
Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am
Principais recursos
- Tela OLED 4th gen QHD 2K 27” (2560 x 1440)
- Dual-Mode (QHD 2K 540Hz ↔ HD 720Hz)
- 0.02ms (GtG) de tempo de resposta real
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
4º Geração da tela OLED com ainda mais brilhante
A brilhante tela OLED leva as cores a um novo nível de vivacidade. Com uma luminosidade de 275 nits e um brilho máximo de 1500 nits, este monitor mantém seus visuais ainda mais brilhantes e vibrantes, garantindo que você nunca jogue no escuro
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Em novembro de 2025, entre todos os modelos LG que utilizam WOLED antes da 4ª Geração de OLED, o 27GX790B oferece o brilho mais alto.
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790B-B 27",Dual-Mode 720Hz ↔ 540Hz, 0,02ms (GtG), DisplayHDR True Black 500, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 21000, DP 2.1
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
QHD
Exibição - Tipo de painel
OLED
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
335 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz
Exibição - Tempo de resposta
0,02 ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Altura - Inclinação - Rotação
Todas as especificações
DIMENSÕES/PESOS
Peso sin soporte [kg]
4,3 kg
Peso com suporte [kg]
6,8 kg
Peso de envio [kg]
9,8 kg
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
605,2 x 351,0 x 51,2 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
605,2 x 527,6 x 220 mm
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
790 x 182 x 496 mm
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED Dual-Mode - 27GX790B-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Proporção
16:9
Tipo de painel
OLED
Tempo de resposta
0,02 ms (GtG)
Resolução
QHD
Paso de píxeles [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
335 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
Plano (Flat)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz
Tratamento de Superfície
Anti-Reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v2.1)
USB-C
Sim (1x) (v1.4)
Saída para auscultadores
Sim (4-Polos) (Som + Microfone)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium Pro)
Fraqueza de cor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim
Calibração HW
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
Iluminação LED RGB
Sim (LED Hexagonal)
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Altura - Inclinação - Rotação
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
SOM
DTS HP: X
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
31.52W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fonte Externa
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
O que as pessoas estão dizendo
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