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Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am

Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am

27GX790.GRAB
Vista frontal de Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am 27GX790.GRAB
Front view of 27” LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), DP2.1, Black - 27GX790B-B
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade
Vista frontal de Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am 27GX790.GRAB
Front view of 27” LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), DP2.1, Black - 27GX790B-B
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

Principais recursos

  • Tela OLED 4th gen QHD 2K 27” (2560 x 1440)
  • Dual-Mode (QHD 2K 540Hz ↔ HD 720Hz)
  • 0.02ms (GtG) de tempo de resposta real
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
Front view of 27” LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), DP2.1, Black - 27GX790B-B

27GX790B-B

Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790B-B 27",Dual-Mode 720Hz ↔ 540Hz, 0,02ms (GtG), DisplayHDR True Black 500, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 21000, DP 2.1
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Imagem do logo UltraGear™ OLED GX7.



Monitor OLED Dual Mode
720Hz↔540Hz, DP 2.1 e ClearMR 21000

Monitor gamer LG UltraGear 27GX790B exibido em uma plataforma elevada com um gráfico de trilha de luz em alta velocidade na tela. A projeção no chão diz ‘4ª Geração OLED’, enfatizando a geração OLED do produto.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Um gráfico promocional composto para a tecnologia OLED da LG, apresentando cinco seções: 'O OLED Mais Brilhante da LG' com um gráfico de feixe RGB, 'Experiência Visual Perfeita' com um personagem astronauta e ícones de certificação, uma cena de jogo dividida rotulada 'QHD 540Hz – HD 720Hz Modo Duplo', um painel em gradiente roxo-azul exibindo 'VESA DisplayHDR True Black 500' e uma explosão de partículas coloridas com o texto 'DCI-P3 99,5%'

Um gráfico promocional composto para a tecnologia OLED da LG, apresentando cinco seções: 'O OLED Mais Brilhante da LG' com um gráfico de feixe RGB, 'Experiência Visual Perfeita' com um personagem astronauta e ícones de certificação, uma cena de jogo dividida rotulada 'QHD 540Hz – HD 720Hz Modo Duplo', um painel em gradiente roxo-azul exibindo 'VESA DisplayHDR True Black 500' e uma explosão de partículas coloridas com o texto 'DCI-P3 99,5%'

4º Geração da tela OLED com ainda mais brilhante 

A brilhante tela OLED leva as cores a um novo nível de vivacidade. Com uma luminosidade de 275 nits e um brilho máximo de 1500 nits, este monitor mantém seus visuais ainda mais brilhantes e vibrantes, garantindo que você nunca jogue no escuro

Monitor LG UltraGear 27GX790B colocado sobre uma mesa com vista para a paisagem urbana ao pôr do sol, exibindo uma cena de jogo de fantasia com um personagem de capa em um ambiente de montanha coberta de neve. Ao redor do monitor há alto-falantes, um teclado, um relógio, pequenas figuras e uma caneca.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Em novembro de 2025, entre todos os modelos LG que utilizam WOLED antes da 4ª Geração de OLED, o 27GX790B oferece o brilho mais alto.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

 

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

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Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27"

Exibição - Resolução

QHD

Exibição - Tipo de painel

OLED

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

335 cd/m²

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz

Exibição - Tempo de resposta

0,02 ms (GtG)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Altura - Inclinação - Rotação

Todas as especificações

DIMENSÕES/PESOS

Peso sin soporte [kg]

4,3 kg

Peso com suporte [kg]

6,8 kg

Peso de envio [kg]

9,8 kg

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

605,2 x 351,0 x 51,2 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

605,2 x 527,6 x 220 mm

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

790 x 182 x 496 mm

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED Dual-Mode - 27GX790B-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27"

Proporção

16:9

Tipo de painel

OLED

Tempo de resposta

0,02 ms (GtG)

Resolução

QHD

Paso de píxeles [mm]

0.2292 x 0.2292 mm

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

335 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

1500000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Curvatura

Plano (Flat)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz

Tratamento de Superfície

Anti-Reflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.1)

DisplayPort

Sim (1x) (v2.1)

USB-C

Sim (1x) (v1.4)

Saída para auscultadores

Sim (4-Polos) (Som + Microfone)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

Sim (FreeSync Premium Pro)

Fraqueza de cor

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Cor calibrada na fábrica

Sim

NVIDIA G-Sync™

Sim

Calibração HW

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

Contador de FPS

Sim

VRR

Sim

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™500 TRUE BLACK

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

Sim

Chave definida pelo usuário

Sim

Iluminação LED RGB

Sim (LED Hexagonal)

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Altura - Inclinação - Rotação

Montável na parede [mm]

Sim (100 x 100 mm)

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

SOM

DTS HP: X

Sim

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

31.52W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Fonte Externa

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

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