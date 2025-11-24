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Monitor LG UltraGear™ G4, 27G440A-B 27" FHD, 240Hz, sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0, NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium
Monitor LG UltraGear™ G4, 27G440A-B 27" FHD, 240Hz, sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0, NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium
27G440A-B
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*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
sRGB 99% | IPS A explosão de cores
O monitor 27G440A oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o seu painel IPS para uma experiência de jogo imersiva.
Imagem promocional do monitor LG UltraGear 27G440A que mostra uma cena vívida de batalha espacial com naves espaciais perto de um sol brilhante e asteróides. O canto inferior esquerdo destaca “sRGB 99%” e “IPS”, realçando a reprodução exacta das cores e os ângulos de visualização amplos.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
1ms (GtG) Tempo de resposta rápido como deve ser!
Eleve a sua performance na gameplay jogando com tempo de resposta de apenas 1ms (GtG)
|*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
Tecnologia amplamente adotada com certificação
Equipado com AMD FreeSync™ Premium e compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC®, este monitor garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame está assegurada no mais alto nível.
Imagem de comparação de um piloto no cockpit de um jato rápido. O lado esquerdo com a indicação “Desativado” aparece desfocado com artefactos de movimento, enquanto o lado direito com a indicação “Ativado” é nítido e claro, ilustrando as vantagens das funcionalidades de otimização de movimento no monitor LG UltraGear 27G440A.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Dynamic Action Sync
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Jogabilidade fluida impulsionada pelo LG Switch
O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Este vídeo serve apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 27G440A.
*O LG Switch requer a transferência do software e do manual de LG.com para uma utilização correta.
Design compacto e elegante
Experimente o nosso design praticamente sem margens, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, articulação e altura.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
FHD
Exibição - Tipo de painel
IPS
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
240Hz
Exibição - Tempo de resposta
1 ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Altura – Inclinação – Rotação - Giro
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraGear™ 240Hz FHD – 27G440A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS
Tempo de resposta
1 ms (GtG)
Resolução
FHD
Paso de píxeles [mm]
0,3108mm x 0,3108mm
Profundidade de cor (número de cores)
16,7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
240Hz
Tratamento de Superfície
Anti-Reflexo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium)
Fraqueza de cor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim (Compativel)
Calibração HW
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
Efeito HDR
Sim
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v1.4)
Saída para auscultadores
Sim (3-Polos) (Apenas Som)
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Altura – Inclinação – Rotação - Giro
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
25W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fonte Externa
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
770 x 172 x 500 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
614,2 x 364,8 x 51,7mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
614,2 x 540,7 x 220 mm
Peso de envio [kg]
8,9 kg
Peso com suporte [kg]
6,5 kg
Peso sin soporte [kg]
4 kg
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