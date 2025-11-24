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Monitor LG UltraGear™ G4, 27G440A-B 27" FHD, 240Hz, sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0, NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium

Monitor LG UltraGear™ G4, 27G440A-B 27" FHD, 240Hz, sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0, NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium

27G440A-B
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista lateral
vista traseira com luzes acesas
vista traseira com as luzes apagadas
vista traseira em perspetiva
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
Vista lateral de +15 graus de um monitor inclinado
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista lateral
vista traseira com luzes acesas
vista traseira com as luzes apagadas
vista traseira em perspetiva
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
Vista lateral de +15 graus de um monitor inclinado

Principais recursos

  • Tela IPS Full HD 27" (1920x1080)
  • 240Hz de taxa de atualização
  • 1ms (GtG) de tempo de resposta
  • sRGB 99% (Typ.)
  • compativel NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.0 x2 / DisplayPort 1.4 x1 (com DSC)
Mais
Imagem frontal do monitor para gaming UltraGear™ 27g440a.
Vista frontal do monitor para gaming LG UltraGear™ 27g440a na sua base hexagonal, colocado num corredor futurista iluminado a néon; o ecrã mostra redemoinhos roxos e vermelhos vívidos com o logótipo UltraGear no centro.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Um gráfico promocional que destaca as principais funcionalidades do monitor LG UltraGear 27G440A: um ecrã FHD (1920x1080) de 27 polegadas, cobertura de cor sRGB 99% (Typ.), taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta de 1ms (GtG) e conetividade HDMI 2.0.
A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.

sRGB 99% | IPS A explosão de cores

O monitor 27G440A oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o seu painel IPS para uma experiência de jogo imersiva.

 

 

Imagem promocional do monitor LG UltraGear 27G440A que mostra uma cena vívida de batalha espacial com naves espaciais perto de um sol brilhante e asteróides. O canto inferior esquerdo destaca “sRGB 99%” e “IPS”, realçando a reprodução exacta das cores e os ângulos de visualização amplos.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.
Imagem promocional do monitor LG UltraGear 27G440A com uma cena futurista de corrida de motas. A manchete diz “Movimento fluido nos jogos com uma taxa de atualização de 240Hz”, destacando imagens suaves e nítidas com reduzida desfocagem de movimentos. O texto grande “240Hz” realça a taxa de atualização rápida do monitor, concebida para uma jogabilidade envolvente.

Supere barreiras com 240Hz de Taxa de atualização

Cada frame importa para atingir a melhor performance durante a gameplay. Viva o game com a taxa de 240Hz que permite carregar imagens em movimento em até 240 vezes a cada segundo para você se sobressair no game.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

1ms (GtG) Tempo de resposta rápido como deve ser!

Eleve a sua performance na gameplay jogando com tempo de resposta de apenas 1ms (GtG)

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
A palavra “TECHNOLOGY” em letras grandes a degradé, centrada num fundo escuro, com uma caixa de contorno fino a partir da esquerda.

Tecnologia amplamente adotada com certificação

Equipado com AMD FreeSync™ Premium e compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC®, este monitor garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame está assegurada no mais alto nível.

Imagem de comparação de um piloto no cockpit de um jato rápido. O lado esquerdo com a indicação “Desativado” aparece desfocado com artefactos de movimento, enquanto o lado direito com a indicação “Ativado” é nítido e claro, ilustrando as vantagens das funcionalidades de otimização de movimento no monitor LG UltraGear 27G440A.

Logótipos do NVIDIA G-SYNC e do AMD FreeSync Premium, realçando a compatibilidade do monitor LG UltraGear 27G440A com ambas as tecnologias de sincronização adaptativa para jogos mais suaves e sem rasgos.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Dynamic Action Sync

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Jogabilidade fluida impulsionada pelo LG Switch

O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Este vídeo serve apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 27G440A.

*O LG Switch requer a transferência do software e do manual de LG.com para uma utilização correta.

Design compacto e elegante

Experimente o nosso design praticamente sem margens, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, articulação e altura. 

Ícone giratório ajustável.

Giro

-30° ~ 30°

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

-5° ~ 21°

Ícone de altura ajustável.

Altura

130 mm

Ícone de articulação.

Articulação

Bi-Direção

Vista frontal e traseira do monitor para gaming UltraGear™ 27g440a, que mostra uma cena de corrida futurista no ecrã.
Ícone HDMI.

HDMI™ 2.0 x2

Ícone DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1

com DSC

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

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Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    27"

  • Exibição - Resolução

    FHD

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    240Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    1 ms (GtG)

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Altura – Inclinação – Rotação - Giro

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG UltraGear™ 240Hz FHD – 27G440A-B

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    27"

  • Proporção

    16:9

  • Tipo de painel

    IPS

  • Tempo de resposta

    1 ms (GtG)

  • Resolução

    FHD

  • Paso de píxeles [mm]

    0,3108mm x 0,3108mm

  • Profundidade de cor (número de cores)

    16,7M

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    1000:1

  • Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    240Hz

  • Tratamento de Superfície

    Anti-Reflexo

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • AMD FreeSync™

    Sim (FreeSync Premium)

  • Fraqueza de cor

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Cor calibrada na fábrica

    Sim

  • NVIDIA G-Sync™

    Sim (Compativel)

  • Calibração HW

    Sim

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Modo Leitor

    Sim

  • Contador de FPS

    Sim

  • VRR

    Sim

  • Chave definida pelo usuário

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x) (v2.1)

  • DisplayPort

    Sim (1x) (v1.4)

  • Saída para auscultadores

    Sim (3-Polos) (Apenas Som)

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Altura – Inclinação – Rotação - Giro

  • Montável na parede [mm]

    Sim (100 x 100 mm)

  • Design sem bordas

    Sim

  • Suporte 1Click

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    25W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fonte Externa

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    770 x 172 x 500 mm

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    614,2 x 364,8 x 51,7mm

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    614,2 x 540,7 x 220 mm

  • Peso de envio [kg]

    8,9 kg

  • Peso com suporte [kg]

    6,5 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    4 kg

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