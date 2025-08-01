About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 160Hz + Monitor LG LED HD 19,5'' HDMI OnScreen Control 

Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 160Hz + Monitor LG LED HD 19,5'' HDMI OnScreen Control 

Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 160Hz + Monitor LG LED HD 19,5'' HDMI OnScreen Control 

34GP63A.20MK400
Bundle Image
Front view monitore
Front View
Bundle Image
Front view monitore
Front View

Principais recursos

  • Tela em resolução WQHD UltraWide (resolução 3440x1440)
  • Taxa de atualização: 160Hz
  • Tempo de Resposta:1ms (MBR)
  • OnScreen Control & Screensplit
  • Porta HDMI e VGA
  • Tempo de resposta de 2ms (modo Faster)
Mais
Produtos neste pacote: 2
Front view

34GP63A-B

Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 3440x1440 160Hz 1ms (MBR) HDR10 AMD FreeSync HDMI 34GP63A-B
20MK400H-B

20MK400H-B

Monitor LG LED HD 19,5'' HDMI OnScreen Control - 20MK400H-B
UltraGear™ Logo.

UltraGear™ Logo.

LG UltraGear™ Monitor Curved

Seu game levado a sério

34" 21:9 UltraWide™ WQHD

Mais espaço para jogos

A tela UltraWide™ WQHD (resolução de 3440x1440, proporção 21:9) é ótima para jogos. Os jogadores podem ver mais informações na tela do jogo.

34" 21:9 UltraWide™ QHD Monitor.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.

Múltiplas configurações3
OnScreen Control

Múltiplas configurações

O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor e customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0.

*É necessário o download de software para habilitar o OnScreen Control. Para obter detalhes de download, visite a página de suporte do produto.
*As modificações ou atualizações do software OnScreen Control não são notificadas antecipadamente.

Proteja os seus olhos do cansaço visual1
Reader Mode

Proteja os seus olhos do cansaço visual

A função Reader Mode traz ao usuário uma experiência confortável de uso, permitindo a navegação por mais tempo sem prejudicar a visão.
Flicker Safe

Imagens confortavelmente estáveis

Tenha mais tempo de uso sem nenhum tipo de incômodo ou cansaço visual com o Flicker Safe, que elimina as variações de brilho da tela, mantendo sempre estável.
Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

34

Exibição - Resolução

3440 x 1440

Exibição - Tipo de painel

VA

Exibição - Proporção

21:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

300

Exibição - Curvatura

1800R

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

160

Exibição - Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinación/Altura

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

UltraGear

Ano

2022

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

34

Proporção

21:9

Tipo de painel

VA

Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Resolução

3440 x 1440

Paso de píxeles [mm]

0.07725 x 0.23175

Profundidade de cor (número de cores)

16,7 milhões

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

300

Relação de contraste (Tipo)

3000:1

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Curvatura

1800R

Gama de cores (mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

160

Brillo (Min.) [cd/m²]

240

Relação de contraste (mín.)

3000:1

Tamaño [cm]

86.42

CONECTIVIDADE

HDMI

SIM(2ea)

DisplayPort

SIM(1ea)

Versão DP

1.4

Saída para auscultadores

3 polos (somente som)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

SIM

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Economia de energia inteligente

SIM

Cor calibrada na fábrica

SIM

Seguro de cintilação

SIM

Sincronização de ação dinâmica

SIM

Estabilizador Preto

SIM

Mira

SIM

Modo Leitor

SIM

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

SIM

Interruptor de entrada automática

SIM

Efeito HDR

SIM

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinación/Altura

Montável na parede [mm]

100 x 100

SOM

Maxx Áudio

SIM

Palestrante

7Wx2

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

986 x 524 x 212

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

809 x 358.9 x 91.5

Peso de envio [kg]

10.7

Peso com suporte [kg]

7.9

Peso sin soporte [kg]

5.8

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (máx.)

45W

Consumo de energia (modo de suspensão)

Menos de 0,5W

Consumo de energía (típ.)

42W

Consumo de energia (DC Off)

Menos de 0,3W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

ACESSÓRIOS

Porta de exibição

SIM

HDMI

SIM

APLICAÇÃO SW

Controlador duplo

SIM

Controle na tela (LG Screen Manager)

SIM

PADRÃO

RoHS

SIM

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

19.5

Exibição - Resolução

1366 x 768

Exibição - Tipo de painel

TN

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

200

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

75

Exibição - Tempo de resposta

2ms (GtG em mais rápido)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

PC Monitor

Ano

2018

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

19.5

Proporção

16:9

Tipo de painel

TN

Tempo de resposta

2ms (GtG em mais rápido)

Resolução

1366 x 768

Paso de píxeles [mm]

0.3177 x 0.3070

Profundidade de cor (número de cores)

16,7 milhões

Ângulo de visão (CR≥10)

90º(R/L), 65º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

200

Relação de contraste (Tipo)

600:1

Gama de cores (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

75

Brillo (Min.) [cd/m²]

160

Relação de contraste (mín.)

360:1

Tamaño [cm]

49.4

CONECTIVIDADE

D-Sub

SIM(1ea)

HDMI

SIM(1ea)

D-Sub (Resolución máx. en Hz)

1366 x 768 at 60Hz

Saída para auscultadores

3 polos (somente som)

CARACTERÍSTICAS

Fraqueza de cor

SIM

Economia de energia inteligente

SIM

Seguro de cintilação

SIM

Sincronização de ação dinâmica

SIM

Estabilizador Preto

SIM

Mira

SIM

Modo Leitor

SIM

Super Resolução+

SIM

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação

Montável na parede [mm]

De 75 a 75 anos

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

589 x 352 x 130

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

463.8 x 366.5 x 181.9

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

463.8 x 276.4 x 38.4

Peso de envio [kg]

3.4

Peso com suporte [kg]

2.3

Peso sin soporte [kg]

2

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (máx.)

15.0W

Consumo de energia (modo de suspensão)

Menos de 0,3W

Consumo de energía (típ.)

13.0W

Consumo de energia (DC Off)

Menos de 0,3W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

ACESSÓRIOS

D-Sub

Depende do país

HDMI

Depende do país

APLICAÇÃO SW

Controle na tela (LG Screen Manager)

SIM

PADRÃO

RoHS

SIM

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato