Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” UltraWide 3440x1440 160Hz + Monitor Gamer LG UltraGear 27” IPS, 180Hz
34GP63A.27GS60F
34" 21:9 UltraWide™ WQHD
Mais espaço para jogos
A tela UltraWide™ WQHD (resolução de 3440x1440, proporção 21:9) é ótima para jogos. Os jogadores podem ver mais informações na tela do jogo.
34" 21:9 UltraWide™ QHD Monitor.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.
Mais Velocidade.
Mais chance de vitória.
Esteja à frente dos seus oponentes e garanta a vitória no jogo com uma taxa de atualização de 180Hz e tempo de resposta de 1ms GtG no painel IPS.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
Taxa de atualização de 180Hz
Velocidade atualizada.
Novo padrão.
De 144Hz para 180Hz. de taxa de atualização. Com os novos monitores da linha UltraGear, você tem mais ação e menos input lag para ver o próximo quadro rapidamente. A taxa de atualização de 180Hz permite carregar imagens em movimento em até 180 vezes a cada segundo.
Taxa de atualização de 180Hz
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
Tecnologia perfeita para jogos
Desfrute de gráficos perfeitos. Esse monitor é compatível com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™, reduzindo as rupturas e rasgos na tela para uma experiência de jogo suave e rápida.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*Selecione 'Modo mais rápido' para executar 'Tempo de resposta de 1ms'. (Ajuste do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
*O ângulo de visão desta tela IPS é de 178 graus.
- Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 3440x1440 160Hz 1ms (MBR) HDR10 AMD FreeSync HDMI 34GP63A-B
- Monitor Gamer LG UltraGear 27” IPS, 180Hz, 1ms (GtG), NVIDIA® G-SYNC® , AMD FreeSync™, HDR10, sRGB 99% - 27GS60F-B
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
34
Exibição - Resolução
3440 x 1440
Exibição - Tipo de painel
VA
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
300
Exibição - Curvatura
1800R
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
160
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinación/Altura
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
UltraGear
Ano
2022
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
34
Proporção
21:9
Tipo de painel
VA
Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Resolução
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.07725 x 0.23175
Profundidade de cor (número de cores)
16,7 milhões
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300
Relação de contraste (Tipo)
3000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1800R
Gama de cores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
160
Brillo (Min.) [cd/m²]
240
Relação de contraste (mín.)
3000:1
Tamaño [cm]
86.42
CONECTIVIDADE
HDMI
SIM(2ea)
DisplayPort
SIM(1ea)
Versão DP
1.4
Saída para auscultadores
3 polos (somente som)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Economia de energia inteligente
SIM
Cor calibrada na fábrica
SIM
Seguro de cintilação
SIM
Sincronização de ação dinâmica
SIM
Estabilizador Preto
SIM
Mira
SIM
Modo Leitor
SIM
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
SIM
Interruptor de entrada automática
SIM
Efeito HDR
SIM
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinación/Altura
Montável na parede [mm]
100 x 100
SOM
Maxx Áudio
SIM
Palestrante
7Wx2
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
986 x 524 x 212
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
Peso de envio [kg]
10.7
Peso com suporte [kg]
7.9
Peso sin soporte [kg]
5.8
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (máx.)
45W
Consumo de energia (modo de suspensão)
Menos de 0,5W
Consumo de energía (típ.)
42W
Consumo de energia (DC Off)
Menos de 0,3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
ACESSÓRIOS
Porta de exibição
SIM
HDMI
SIM
APLICAÇÃO SW
Controlador duplo
SIM
Controle na tela (LG Screen Manager)
SIM
PADRÃO
RoHS
SIM
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27”
Exibição - Resolução
1920X1080
Exibição - Tipo de painel
IPS
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99%
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
300cd/m² (típ.)
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
180hz
Exibição - Tempo de resposta
1ms (GtG)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG UltraGear – 27GS60F-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27”
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS
Tempo de resposta
1ms (GtG)
Resolução
1920X1080
Paso de píxeles [mm]
0.3108 x 0.3108mm
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L) 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300cd/m² (típ.)
Relação de contraste (Tipo)
1000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99%
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
180hz
Bit de cor
8 bits
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim
DisplayPort
Sim
Versão DP
1.4
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
Temperatura de color
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
707 x 164 x 453 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
614.2 x 454.2 x 224.8 mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7 mm
Peso de envio [kg]
7.9 kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
22W
Entrada CA
Sim
ACESSÓRIOS
Otros (Accesorios)
Cabo DisplayPort
Adaptador
Sim
Relatório de Calibração (Papel)
Sim
Cabo de alimentação
Sim
APLICAÇÃO SW
Controle na tela (LG Screen Manager)
Sim
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sim
