Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” UltraWide 3440x1440 160Hz + Monitor Gamer LG UltraGear 27” IPS, 180Hz

Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” UltraWide 3440x1440 160Hz + Monitor Gamer LG UltraGear 27” IPS, 180Hz

34GP63A.27GS60F
Bundle Image
Front view
Front View
Bundle Image
Front view
Front View

Principais recursos

  • Tela em resolução WQHD UltraWide (resolução 3440x1440)
  • Taxa de atualização: 160Hz
  • Tempo de Resposta:1ms (MBR)
  • Tela IPS de 27” (1920x1080)
  • Taxa de atualização de 180Hz
  • Tempo de resposta de 1ms (GtG)
Mais
UltraGear™ Logo.

UltraGear™ Logo.

LG UltraGear™ Monitor Curved

Seu game levado a sério

34" 21:9 UltraWide™ WQHD

Mais espaço para jogos

A tela UltraWide™ WQHD (resolução de 3440x1440, proporção 21:9) é ótima para jogos. Os jogadores podem ver mais informações na tela do jogo.

34" 21:9 UltraWide™ QHD Monitor.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.

UltraGear™ Gamer Monitor.

UltraGear™ Gamer Monitor.

Seu Jogo Levado a Sério

UltraGear™ Gamer Monitor.

UltraGear™ Gamer Monitor.

Mais Velocidade.
Mais chance de vitória.

Esteja à frente dos seus oponentes e garanta a vitória no jogo com uma taxa de atualização de 180Hz e tempo de resposta de 1ms GtG no painel IPS.

Velocidade

Taxa de atualização de 180Hz

Tempo de resposta 1ms (GtG)

Tecnologia

Compatível com NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™

Tela

Tela Full HD de 27" (1920 x 1080)

HDR10 / sRGB 99% (Tip.)

IPS

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.

Taxa de atualização de 180Hz

Velocidade atualizada.
Novo padrão.

De 144Hz para 180Hz. de taxa de atualização. Com os novos monitores da linha UltraGear, você tem mais ação e menos input lag para ver o próximo quadro rapidamente. A taxa de atualização de 180Hz permite carregar imagens em movimento em até 180 vezes a cada segundo.

Taxa de atualização de 180Hz

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.

Tecnologia perfeita para jogos

Desfrute de gráficos perfeitos. Esse monitor é compatível com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™, reduzindo as rupturas e rasgos na tela para uma experiência de jogo suave e rápida.

Technology for flawless gaming.

Technology for flawless gaming.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

*Selecione 'Modo mais rápido' para executar 'Tempo de resposta de 1ms'. (Ajuste do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).

*O ângulo de visão desta tela IPS é de 178 graus.

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

34

Exibição - Resolução

3440 x 1440

Exibição - Tipo de painel

VA

Exibição - Proporção

21:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

300

Exibição - Curvatura

1800R

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

160

Exibição - Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinación/Altura

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

UltraGear

Ano

2022

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

34

Proporção

21:9

Tipo de painel

VA

Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Resolução

3440 x 1440

Paso de píxeles [mm]

0.07725 x 0.23175

Profundidade de cor (número de cores)

16,7 milhões

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

300

Relação de contraste (Tipo)

3000:1

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Curvatura

1800R

Gama de cores (mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

160

Brillo (Min.) [cd/m²]

240

Relação de contraste (mín.)

3000:1

Tamaño [cm]

86.42

CONECTIVIDADE

HDMI

SIM(2ea)

DisplayPort

SIM(1ea)

Versão DP

1.4

Saída para auscultadores

3 polos (somente som)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

SIM

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Economia de energia inteligente

SIM

Cor calibrada na fábrica

SIM

Seguro de cintilação

SIM

Sincronização de ação dinâmica

SIM

Estabilizador Preto

SIM

Mira

SIM

Modo Leitor

SIM

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

SIM

Interruptor de entrada automática

SIM

Efeito HDR

SIM

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinación/Altura

Montável na parede [mm]

100 x 100

SOM

Maxx Áudio

SIM

Palestrante

7Wx2

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

986 x 524 x 212

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

809 x 358.9 x 91.5

Peso de envio [kg]

10.7

Peso com suporte [kg]

7.9

Peso sin soporte [kg]

5.8

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (máx.)

45W

Consumo de energia (modo de suspensão)

Menos de 0,5W

Consumo de energía (típ.)

42W

Consumo de energia (DC Off)

Menos de 0,3W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

ACESSÓRIOS

Porta de exibição

SIM

HDMI

SIM

APLICAÇÃO SW

Controlador duplo

SIM

Controle na tela (LG Screen Manager)

SIM

PADRÃO

RoHS

SIM

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27”

Exibição - Resolução

1920X1080

Exibição - Tipo de painel

IPS

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99%

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

300cd/m² (típ.)

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

180hz

Exibição - Tempo de resposta

1ms (GtG)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor Gamer LG UltraGear – 27GS60F-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27”

Proporção

16:9

Tipo de painel

IPS

Tempo de resposta

1ms (GtG)

Resolução

1920X1080

Paso de píxeles [mm]

0.3108 x 0.3108mm

Profundidade de cor (número de cores)

16.7M

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L) 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

300cd/m² (típ.)

Relação de contraste (Tipo)

1000:1

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99%

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

180hz

Bit de cor

8 bits

Tratamento de Superfície

Antirreflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim

DisplayPort

Sim

Versão DP

1.4

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

NVIDIA G-Sync™

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

Contador de FPS

Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

Temperatura de color

Sim

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

707 x 164 x 453 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

614.2 x 454.2 x 224.8 mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

614.2 x 364.8 x 51.7 mm

Peso de envio [kg]

7.9 kg

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

22W

Entrada CA

Sim

ACESSÓRIOS

Otros (Accesorios)

Cabo DisplayPort

Adaptador

Sim

Relatório de Calibração (Papel)

Sim

Cabo de alimentação

Sim

APLICAÇÃO SW

Controle na tela (LG Screen Manager)

Sim

CAJA DE CONTROL

Cable de alimentación de CA

Sim

