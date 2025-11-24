About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45” + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45” + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

45GS95.GRAB
Front view
Front view monitores
front view grab
Front view
Front view monitores
front view grab

Principais recursos

  • 45" Ultra-WQHD (3440 x 1440) 21:9 800R Curved OLED
  • 275-1300 nits brightness
  • OLED with 240Hz refresh rate
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
Front view

45GS95QE-B

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45”, QHD, HDR400 Trueblack, 240Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar

Monitor Gamer OLED UltraGear™.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real

45GS95QE

45GS95QE

A Tela

45" UltraWide QHD OLED curvo (800R)

Display HDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Anti-reflexo e Baixa reflexão

A Velocidade

Taxa de atualização de 240Hz

Tempo de resposta de 0,03ms (GtG)

240Hz via DisplayPort e HDMI

A Tecnologia

Compatível com NVIDIA® G-SYNC® 

AMD FreeSync™ Premium Pro 

VESA ClearMR

*O vídeo mostra o produto LG UltraGear™ OLED para fins ilustrativos

**O brilho do monitor é comparável ao modelo anterior, LG UltraGear™ 45GR95QE.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

45”

Exibição - Resolução

WQHD (3440 x 1440) (21:9)

Exibição - Tipo de painel

OLED Curvo

Exibição - Proporção

21:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

275cd/m² (típ.)

Exibição - Curvatura

800R

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

240Hz

Exibição - Tempo de resposta

0.03ms (GtG)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm)| Giro Lateral Swivel (-10~10°)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – 45GS95QE-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

45”

Proporção

21:9

Tipo de painel

OLED Curvo

Tempo de resposta

0.03ms (GtG)

Resolução

WQHD (3440 x 1440) (21:9)

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

275cd/m² (típ.)

Relação de contraste (Tipo)

1.500.000:1 (típ.)

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Curvatura

800R

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

240Hz

Tratamento de Superfície

Antirreflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2ea)

DisplayPort

Sim (1ea)

Versão DP

1.4

Porta USB Downstream

Sim (2ea/ver3.0)

Porta USB Upstream

Sim (1ea/ver3.0)

CARACTERÍSTICAS

AMD FreeSync™

Sim

Cor calibrada na fábrica

Sim

PIP

Sim

PBP

Sim (2)

NVIDIA G-Sync™

Sim

Calibração HW

Sim (pronta)

Contador de FPS

Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Iluminação LED RGB

Iluminação Hexagonal

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm)| Giro Lateral Swivel (-10~10°)

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

SOM

DTS HP: X

Sim

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

57.5W

Consumo de energia (DC Off)

20V 13.5A

Entrada CA

Bivolt 100~240V (50/60Hz)

Tipo

Adaptador externo

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

Otros (Accesorios)

DisplayPort

Adaptador

Sim

Cabo de alimentação

Sim

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.