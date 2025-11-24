We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45” + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA
45GS95.GRAB
Principais recursos
- 45" Ultra-WQHD (3440 x 1440) 21:9 800R Curved OLED
- 275-1300 nits brightness
- OLED with 240Hz refresh rate
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Monitor Gamer OLED UltraGear™.
A Tela
45" UltraWide QHD OLED curvo (800R)
Display HDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Anti-reflexo e Baixa reflexão
A Velocidade
Taxa de atualização de 240Hz
Tempo de resposta de 0,03ms (GtG)
240Hz via DisplayPort e HDMI
A Tecnologia
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA ClearMR
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45”, QHD, HDR400 Trueblack, 240Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
45”
Exibição - Resolução
WQHD (3440 x 1440) (21:9)
Exibição - Tipo de painel
OLED Curvo
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
275cd/m² (típ.)
Exibição - Curvatura
800R
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
240Hz
Exibição - Tempo de resposta
0.03ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm)| Giro Lateral Swivel (-10~10°)
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – 45GS95QE-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
45”
Proporção
21:9
Tipo de painel
OLED Curvo
Tempo de resposta
0.03ms (GtG)
Resolução
WQHD (3440 x 1440) (21:9)
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
275cd/m² (típ.)
Relação de contraste (Tipo)
1.500.000:1 (típ.)
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
800R
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
240Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2ea)
DisplayPort
Sim (1ea)
Versão DP
1.4
Porta USB Downstream
Sim (2ea/ver3.0)
Porta USB Upstream
Sim (1ea/ver3.0)
CARACTERÍSTICAS
AMD FreeSync™
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim (2)
NVIDIA G-Sync™
Sim
Calibração HW
Sim (pronta)
Contador de FPS
Sim
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Iluminação LED RGB
Iluminação Hexagonal
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm)| Giro Lateral Swivel (-10~10°)
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
SOM
DTS HP: X
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
57.5W
Consumo de energia (DC Off)
20V 13.5A
Entrada CA
Bivolt 100~240V (50/60Hz)
Tipo
Adaptador externo
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Otros (Accesorios)
DisplayPort
Adaptador
Sim
Cabo de alimentação
Sim
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
