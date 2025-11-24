We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45” + Monitor PC Gamer LG 27” IPS, Full HD, 100Hz, HDMI
45GS95QE.27MS500
Monitor Gamer OLED UltraGear™.
A Tela
45" UltraWide QHD OLED curvo (800R)
Display HDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Anti-reflexo e Baixa reflexão
A Velocidade
Taxa de atualização de 240Hz
Tempo de resposta de 0,03ms (GtG)
240Hz via DisplayPort e HDMI
A Tecnologia
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA ClearMR
Tela IPS Full HD de 27"
Cores vibrantes de diferentes ângulos
A tela IPS 27” com resolução Full HD (1920x1080), presente no monitor LG, oferece incrível qualidade de imagem com cores precisas de diferentes ângulos até 178 °.
Cores vibrantes de qualquer ângulo
Garanta mais conforto visual
Reader Mode
Proteja os seus olhos do cansaço visual com o Modo de Leitura, que diminui a quantidade de luz azul e proporciona uma experiência confortável de uso por mais tempo.
- Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45”, QHD, HDR400 Trueblack, 240Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC
- Monitor PC Gamer LG 27” IPS, Full HD, 100Hz, HDMI - 27MS500-B
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
45”
Exibição - Resolução
WQHD (3440 x 1440) (21:9)
Exibição - Tipo de painel
OLED Curvo
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
275cd/m² (típ.)
Exibição - Curvatura
800R
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
240Hz
Exibição - Tempo de resposta
0.03ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm)| Giro Lateral Swivel (-10~10°)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – 45GS95QE-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
45”
Proporção
21:9
Tipo de painel
OLED Curvo
Tempo de resposta
0.03ms (GtG)
Resolução
WQHD (3440 x 1440) (21:9)
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
275cd/m² (típ.)
Relação de contraste (Tipo)
1.500.000:1 (típ.)
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
800R
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
240Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2ea)
DisplayPort
Sim (1ea)
Versão DP
1.4
Porta USB Downstream
Sim (2ea/ver3.0)
Porta USB Upstream
Sim (1ea/ver3.0)
CARACTERÍSTICAS
AMD FreeSync™
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim (2)
NVIDIA G-Sync™
Sim
Calibração HW
Sim (pronta)
Contador de FPS
Sim
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Iluminação LED RGB
Iluminação Hexagonal
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm)| Giro Lateral Swivel (-10~10°)
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
SOM
DTS HP: X
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
57.5W
Consumo de energia (DC Off)
20V 13.5A
Entrada CA
Bivolt 100~240V (50/60Hz)
Tipo
Adaptador externo
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Otros (Accesorios)
DisplayPort
Adaptador
Sim
Cabo de alimentação
Sim
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27”
Exibição - Resolução
1920x1080
Exibição - Tipo de painel
IPS
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m² (típ.)
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100hz
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5~15°)
Todas as especificações
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5~15°)
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
Montável na parede [mm]
75x75mm
DIMENSÕES/PESOS
Peso com suporte [kg]
3,5 kg
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
670 x 443 x 150mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
612.0 x 454.9 x 190.0mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
612.0 x 454.9 x 190.0mm
Peso de envio [kg]
5,2 kg
Peso sin soporte [kg]
3,1 kg
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Adaptador
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
22W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Adaptador externo
CARACTERÍSTICAS
Mira
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Fraqueza de cor
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Seguro de cintilação
Sim
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Modo Leitor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Super Resolução+
Sim
CONECTIVIDADE
Saída para auscultadores
Sim
HDMI
Sim
EXIBIÇÃO
Tempo de resposta
5ms (GtG)
Proporção
16:9
Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m² (típ.)
Bit de cor
8 bits (6bit+FRC)
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Gama de cores (mín.)
NTSC 72%
Relação de contraste (Tipo)
1000:1
Tipo de painel
IPS
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114mm
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100hz
Resolução
1920x1080
Tamanho [polegadas]
27”
Tratamento de Superfície
Anti-Reflexo
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor PC Gamer LG – 27MS500-B
