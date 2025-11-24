About Cookies on This Site

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45” + Monitor PC Gamer LG 27” IPS, Full HD, 100Hz, HDMI

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45" + Monitor PC Gamer LG 27" IPS, Full HD, 100Hz, HDMI

45GS95QE.27MS500
Principais recursos

  • 45" Ultra-WQHD (3440 x 1440) 21:9 800R Curved OLED
  • 275-1300 nits brightness
  • OLED with 240Hz refresh rate
  • Tela IPS de 27” (1920x1080).
  • Taxa de atualização de 100Hz.
  • Conforto visual: Reader Mode e Flicker Safe.
Mais
Produtos neste pacote: 2
Front view

45GS95QE-B

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 45”, QHD, HDR400 Trueblack, 240Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC
FRONT VIEW

27MS500-B

Monitor PC Gamer LG 27” IPS, Full HD, 100Hz, HDMI - 27MS500-B

Monitor Gamer OLED UltraGear™.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real

45GS95QE

45GS95QE

A Tela

45" UltraWide QHD OLED curvo (800R)

Display HDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Anti-reflexo e Baixa reflexão

A Velocidade

Taxa de atualização de 240Hz

Tempo de resposta de 0,03ms (GtG)

240Hz via DisplayPort e HDMI

A Tecnologia

Compatível com NVIDIA® G-SYNC® 

AMD FreeSync™ Premium Pro 

VESA ClearMR

*O vídeo mostra o produto LG UltraGear™ OLED para fins ilustrativos

**O brilho do monitor é comparável ao modelo anterior, LG UltraGear™ 45GR95QE.

Tela IPS Full HD de 27"

Cores vibrantes de diferentes ângulos

A tela IPS 27” com resolução Full HD (1920x1080), presente no monitor LG, oferece incrível qualidade de imagem com cores precisas de diferentes ângulos até 178 °.

Cores vibrantes de qualquer ângulo

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.

Jogabilidade fluída com frames instantâneos.

Jogabilidade fluída com frames instantâneos.

Taxa de atualização de 100Hz

Jogabilidade fluída com frames instantâneos.

Velocidade de 100Hz que te permite mais ação e menos input lag para ver o próximo quadro e agir rapidamente.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

*O recurso de taxa de atualização pode variar dependendo das condições do PC do usuário.

Garanta mais conforto visual

Reader Mode

Proteja os seus olhos do cansaço visual com o Modo de Leitura, que diminui a quantidade de luz azul e proporciona uma experiência confortável de uso por mais tempo.

Flicker Safe

Tenha mais tempo de uso reduzindo o incômodo ou cansaço visual com o Flicker Safe que elimina as variações de brilho da tela, mantendo sempre estável.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

*O recurso acima pode variar dependendo das condições reais de uso que o usuário está usando.

Imprimir

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – 45GS95QE-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

45”

Proporção

21:9

Tipo de painel

OLED Curvo

Tempo de resposta

0.03ms (GtG)

Resolução

WQHD (3440 x 1440) (21:9)

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

275cd/m² (típ.)

Relação de contraste (Tipo)

1.500.000:1 (típ.)

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Curvatura

800R

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

240Hz

Tratamento de Superfície

Antirreflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2ea)

DisplayPort

Sim (1ea)

Versão DP

1.4

Porta USB Downstream

Sim (2ea/ver3.0)

Porta USB Upstream

Sim (1ea/ver3.0)

CARACTERÍSTICAS

AMD FreeSync™

Sim

Cor calibrada na fábrica

Sim

PIP

Sim

PBP

Sim (2)

NVIDIA G-Sync™

Sim

Calibração HW

Sim (pronta)

Contador de FPS

Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Iluminação LED RGB

Iluminação Hexagonal

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm)| Giro Lateral Swivel (-10~10°)

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

SOM

DTS HP: X

Sim

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

57.5W

Consumo de energia (DC Off)

20V 13.5A

Entrada CA

Bivolt 100~240V (50/60Hz)

Tipo

Adaptador externo

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

Otros (Accesorios)

DisplayPort

Adaptador

Sim

Cabo de alimentação

Sim

Imprimir

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação (-5~15°)

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

Montável na parede [mm]

75x75mm

DIMENSÕES/PESOS

Peso com suporte [kg]

3,5 kg

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

670 x 443 x 150mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

612.0 x 454.9 x 190.0mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

612.0 x 454.9 x 190.0mm

Peso de envio [kg]

5,2 kg

Peso sin soporte [kg]

3,1 kg

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

Adaptador

Sim

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

22W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Adaptador externo

CARACTERÍSTICAS

Mira

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Fraqueza de cor

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Seguro de cintilação

Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

Sim

Modo Leitor

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Super Resolução+

Sim

CONECTIVIDADE

Saída para auscultadores

Sim

HDMI

Sim

EXIBIÇÃO

Tempo de resposta

5ms (GtG)

Proporção

16:9

Brillo (típ.) [cd/m²]

250cd/m² (típ.)

Bit de cor

8 bits (6bit+FRC)

Profundidade de cor (número de cores)

16.7M

Gama de cores (mín.)

NTSC 72%

Relação de contraste (Tipo)

1000:1

Tipo de painel

IPS

Paso de píxeles [mm]

0.3114 x 0.3114mm

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

100hz

Resolução

1920x1080

Tamanho [polegadas]

27”

Tratamento de Superfície

Anti-Reflexo

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor PC Gamer LG – 27MS500-B

