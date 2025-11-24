We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG OLED UltraGear™ 45GX950A 45" + Monitor LG UltraFine™ Tela IPS 4K UHD 27"
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Com base nas especificações publicadas de cada monitor OLED até dezembro de 2024, o LG 45GX950A é o único display OLED com resolução 5K2K (5120x2160).
A Tela
45" UltraGear OLED WUHD 5K2K (5120x2160)
Curvatura 800R no formato 21:9
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5% (Típ.)
125 PPI
A Velocidade
Taxa de atualização Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
Tempo de resposta de 0.03ms (GtG) real
A Tecnologia
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
Certificado VESA AdaptiveSync
AMD FreeSync™ Premium Pro
DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)
Primeiro UltraGear OLED 5K2K do mundo
A primeira tela OLED 5K2K (5120x2160) 45" do mundo oferece uma visualização 34% mais ampla do que as telas padrão 16:9 e um aumento de 33% de pixels em relação ao UHD (3840x2160). A tela OLED 5K2K apresenta sombras mais escuras, luzes mais brilhantes e cores vibrantes durante o gameplay.
Qualidade que impressiona em cada detalhe
Na secretária, encontra-se um monitor ultrafino que exibe trabalho no Photoshop. Ao lado do monitor, há um candeeiro de secretária, um rato, papel e lápis de cor.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
Desfrute da sua criatividade
O monitor LG UltraFine™ 27US500-W oferece resolução UHD 4K, 90% de cobertura do espaço de cor DCI-P3, mais de 300 nits de brilho e um design sem bordas em três lados, proporcionando uma estação de trabalho ideal para ilustradores, fotógrafos, produtores cinematográficos, editores de vídeo, webdesigners, criativos de agências de publicidade e propaganda, fashion designers e produtores gráficos.
A Tela
27" UltraFine™ 4K UHD (3840x2160)
Tela IPS
A Qualidade de imagem
HDR10
DCI-P3 90% (Típico)
Brilho de 300nits
A Funcionalidade
Design slim com 3 bordas ultrafinas.
Ajuste de Inclinação
HDR 10 com DCI-P3 90%
Veja melhor, faça melhor
A tecnologia HDR é agora aplicada a vários tipos de conteúdos. O monitor LG UltraFine 4K é compatível com o padrão HDR10 (High Dynamic Range), baseado na alta fidelidade da gama de cores DCI-P3 de 90%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos profissionais de web, criação, cinema & vídeo, fotografia & design, desfrutar das cores vibrantes a cada desenvolvimento de conteúdo.
O ecrã apresenta várias cores representando UHD 4K, e no canto inferior esquerdo, existe um logótipo que indica HDR e DCI-P3 90%.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*Brilho: 300 nits (Típico), Gama de Cores: DCI-P3 90% (Típico).
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
- Monitor LG OLED UltraGear™ 45GX950A 45",Dual-Mode 5K2K, 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa
- Monitor LG UltraFine™ 27US500-W Tela IPS 4K UHD 27", HDR10, DCI-P3 90%
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
45"
Exibição - Resolução
5120 x 2160
Exibição - Tipo de painel
OLED WUHD
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
275 cd/m² (Typ)
Exibição - Curvatura
Sim 800R
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
Exibição - Tempo de resposta
0,03ms (GtG) real
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação/Altura/Giro
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraGear™ OLED Curvo - 45GX950A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
45"
Proporção
21:9
Tipo de painel
OLED WUHD
Tempo de resposta
0,03ms (GtG) real
Resolução
5120 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.2035 mm × 0.2035mm
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
275 cd/m² (Typ)
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
Sim 800R
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
Bit de cor
10bit
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
Baixo reflexo do polarizador frontal
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (x2)
DisplayPort
Sim
USB-C
Sim
Saída para auscultadores
Sim
Porta USB Downstream
Sim (x2)
Porta USB Upstream
Sim
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Brilho automático
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim
Estabilizador Preto
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação/Altura/Giro
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
SOM
DTS HP: X
Sim 10W x 2
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
1142 x 301 x 564mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
991.6 x 665.6 x 342mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
991.6 x 460.7 x 225.5mm
Peso de envio [kg]
20.5kg
Peso com suporte [kg]
14 kg
Peso sin soporte [kg]
9.4kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
66W (Typ.)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
USB-C
Sim
Adaptador
Adaptador externo
Cabo de alimentação
Sim
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
3840 x 2160
Exibição - Tipo de painel
IPS
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
300 cd/m² (Typ.)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraFine™- 27US500-W
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS
Resolução
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.1554(H) * 0.1554(V)
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300 cd/m² (Typ.)
Relação de contraste (Tipo)
1000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Tamaño [cm]
68.4 cm
Bit de cor
10bit (8bit+FRC)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Super Resolução+
Sim
Efeito HDR
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
690 x 447 x 167
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
613.5 x 454.7 x 214.9
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4
Peso de envio [kg]
7.3 kg
Peso com suporte [kg]
5.5 kg
Peso sin soporte [kg]
4.8 kg
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Cabo de alimentação
Sim
