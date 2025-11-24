About Cookies on This Site

Monitor LG OLED UltraGear™ 45GX950A 45" + Monitor LG UltraFine™ Tela IPS 4K UHD 27"

Monitor LG OLED UltraGear™ 45GX950A 45" + Monitor LG UltraFine™ Tela IPS 4K UHD 27"

45GX950A.27US500
bundle front view
front view
front view
bundle front view
front view
front view

Principais recursos

  • Tela OLED 45" 5K2K (5120x2160)
  • Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
  • Tempo de resposta de 0,03ms (GtG) real
  • Tela IPS UHD 4K (3840x2160) 27”
  • Cores mais precisas e vibrantes com HDR10 & DCI-P3 90% (Typ.)
  • 300 nits de brilho
Mais
Produtos neste pacote: 2
front view

45GX950A-B

Monitor LG OLED UltraGear™ 45GX950A 45",Dual-Mode 5K2K, 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa
front view

27US500-W

Monitor LG UltraFine™ 27US500-W Tela IPS 4K UHD 27", HDR10, DCI-P3 90%
Imagem do logo UltraGear™ OLED GX9.

Primeiro monitor UltraGear OLED 5K2K do mundo

Imagem frontal do monitor de jogos UltraGear™ OLED 45GX950A.

Imagem frontal do monitor de jogos UltraGear™ OLED 45GX950A.

*Com base nas especificações publicadas de cada monitor OLED até dezembro de 2024, o LG 45GX950A é o único display OLED com resolução 5K2K (5120x2160).

Resumo da imagem

Resumo da imagem

A Tela

45" UltraGear OLED WUHD 5K2K (5120x2160)

Curvatura 800R no formato 21:9

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5% (Típ.)

125 PPI

A Velocidade

Taxa de atualização Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)

Tempo de resposta de 0.03ms (GtG) real

A Tecnologia

Compatível com NVIDIA® G-SYNC®

Certificado VESA AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)

Toque no âncora-exibir

Toque no âncora-exibir


Primeiro UltraGear OLED 5K2K do mundo

A primeira tela OLED 5K2K (5120x2160) 45" do mundo oferece uma visualização 34% mais ampla do que as telas padrão 16:9 e um aumento de 33% de pixels em relação ao UHD (3840x2160). A tela OLED 5K2K apresenta sombras mais escuras, luzes mais brilhantes e cores vibrantes durante o gameplay.

Este monitor animado mostra a tela crescendo de 16:9 UHD 4K para 21:9 UltraWide 5K2K.

LG UltraFine™ Display.

Qualidade que impressiona em cada detalhe

Na secretária, encontra-se um monitor ultrafino que exibe trabalho no Photoshop. Ao lado do monitor, há um candeeiro de secretária, um rato, papel e lápis de cor.

Desfrute da sua criatividade

O monitor LG UltraFine™ 27US500-W oferece resolução UHD 4K, 90% de cobertura do espaço de cor DCI-P3, mais de 300 nits de brilho e um design sem bordas em três lados, proporcionando uma estação de trabalho ideal para ilustradores, fotógrafos, produtores cinematográficos, editores de vídeo, webdesigners, criativos de agências de publicidade e propaganda, fashion designers e produtores gráficos.

A Tela

27" UltraFine™ 4K UHD (3840x2160)

Tela IPS

A Qualidade de imagem

HDR10

DCI-P3 90% (Típico)

Brilho de 300nits 

A Funcionalidade

Design slim com 3 bordas ultrafinas.

Ajuste de Inclinação

HDR 10 com DCI-P3 90%

Veja melhor, faça melhor

A tecnologia HDR é agora aplicada a vários tipos de conteúdos. O monitor LG UltraFine 4K é compatível com o padrão HDR10 (High Dynamic Range), baseado na alta fidelidade da gama de cores DCI-P3 de 90%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos profissionais de web, criação, cinema & vídeo, fotografia & design, desfrutar das cores vibrantes a cada desenvolvimento de conteúdo.

O ecrã apresenta várias cores representando UHD 4K, e no canto inferior esquerdo, existe um logótipo que indica HDR e DCI-P3 90%.

À esquerda está uma imagem FHD e à direita está uma imagem 4K UHD.

Tela IPS UHD 4K

Claridade com
8.29 milhões de píxeis

Claridade com 8.29 milhões de pixels

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

45"

Exibição - Resolução

5120 x 2160

Exibição - Tipo de painel

OLED WUHD

Exibição - Proporção

21:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

275 cd/m² (Typ)

Exibição - Curvatura

Sim 800R

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)

Exibição - Tempo de resposta

0,03ms (GtG) real

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação/Altura/Giro

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG UltraGear™ OLED Curvo - 45GX950A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

45"

Proporção

21:9

Tipo de painel

OLED WUHD

Tempo de resposta

0,03ms (GtG) real

Resolução

5120 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0.2035 mm × 0.2035mm

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

275 cd/m² (Typ)

Relação de contraste (Tipo)

1500000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Curvatura

Sim 800R

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

Dual Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)

Bit de cor

10bit

Tratamento de Superfície

Antirreflexo
Baixo reflexo do polarizador frontal

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (x2)

DisplayPort

Sim

USB-C

Sim

Saída para auscultadores

Sim

Porta USB Downstream

Sim (x2)

Porta USB Upstream

Sim

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

Brilho automático

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Cor calibrada na fábrica

Sim

PIP

Sim

PBP

Sim

Estabilizador Preto

Sim

VRR

Sim

VESA DisplayHDR™

Sim

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação/Altura/Giro

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

SOM

DTS HP: X

Sim 10W x 2

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

1142 x 301 x 564mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

991.6 x 665.6 x 342mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

991.6 x 460.7 x 225.5mm

Peso de envio [kg]

20.5kg

Peso com suporte [kg]

14 kg

Peso sin soporte [kg]

9.4kg

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

66W (Typ.)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

USB-C

Sim

Adaptador

Adaptador externo

Cabo de alimentação

Sim

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27"

Exibição - Resolução

3840 x 2160

Exibição - Tipo de painel

IPS

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

300 cd/m² (Typ.)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG UltraFine™- 27US500-W

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27"

Proporção

16:9

Tipo de painel

IPS

Resolução

3840 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0.1554(H) * 0.1554(V)

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

300 cd/m² (Typ.)

Relação de contraste (Tipo)

1000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Tamaño [cm]

68.4 cm

Bit de cor

10bit (8bit+FRC)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Super Resolução+

Sim

Efeito HDR

Sim

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

690 x 447 x 167

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

613.5 x 454.7 x 214.9

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

613.5 x 363.5 x 45.4

Peso de envio [kg]

7.3 kg

Peso com suporte [kg]

5.5 kg

Peso sin soporte [kg]

4.8 kg

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

Cabo de alimentação

Sim

Experimente este produto perto de você.