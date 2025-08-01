We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide™ Curvo 34WR50QK-B QuadHD 2K de 34”, PBP, sRGB 99%, HDR10, 100Hz
Monitor LG UltraWide™ Curvo 34WR50QK-B QuadHD 2K de 34”, PBP, sRGB 99%, HDR10, 100Hz
Monitor LG UltraWide™ Curvo 34WR50QK-B QuadHD 2K de 34”, PBP, sRGB 99%, HDR10, 100Hz
34WR50QK-B
()
A Tela
WQuadHD 2K Curva (3440x1440) 34”
3 lados praticamente sem bordas
A Qualidade de imagem
HDR10
sRGB 99% (Típico)
A Funcionalidade
PBP & LG Switch
Modo Leitura & Flicker Safe
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
UltraWide™ 2K WQuadHD 21:9 (3440x1440) Curvo (1800R)
Veja mais, faça mais
O monitor UltraWide™ 34WR50QK-B 2K WQuadHD (3440 x 1440) com curvatura de 1800R e proporção 21:9 é excelente para o trabalho, pois oferece 30% a mais de tela comparado aos monitores convencionais, além de possibilitar a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo.
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
Picture By Picture (PBP)
Configuração Fácil e Simples
Aproveite a tela para visualizar múltiplos conteúdos e programas por até dois computadores simultaneamente, através do recurso picture-by-picture e garanta assim mais eficiência no seu dia a dia. Esse recurso é ideal também para espaços de coworking onde duas pessoas poderão compartilhar o mesmo monitor.
Este monitor permite visualizar múltiplos conteúdos de dois computadores com o recurso Imagem por Imagem (PBP), ajudando a tornar o trabalho mais eficiente.
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*Pode ser conectado via cabo HDMI e cabo DisplayPort.
*O cabo DisplayPort NÃO está incluído na embalagem.
Aplicativo LG Switch
Aumente sua produtividade no trabalho
Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir do uso real.
*Para baixar a versão mais recente do app LG Switch, pesquise por 34WR50QK no menu de suporte do LG.com.
sRGB 99% (Tip.) com HDR10
Incrível Qualidade de Imagem
Tenha maior precisão de cores em seus projetos e visuais muito mais realistas com o suporte HDR10 e ampla gama de cores sRGB de 99%, garantindo assim mais produtividade ao editar arquivos de vídeo e imagem.
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*Brilho: 300 nits (Típico), Gama de cores: sRGB 99% (Típico).
Proteja seus Olhos com Recursos de Cuidado Ocular
Reader Mode
Com o recurso Reader Mode, você garante seu conforto visual ao ler informações no monitor LG UltraWide, pois ele ajusta a temperatura de cor e a luminância para ajudar a reduzir a fadiga ocular causada pela luz azul.
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*O recurso acima pode variar dependendo das condições reais de uso do usuário.
Design Ergonômico e Fácil Instalação
Maior Conforto no Home Office
Alcance o posicionamento ideal com o Suporte Ergonômico: configuração simples com um clique e ajuste fácil da inclinação para a experiência de visualização perfeita.
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
Especificação chave
Tamanho [polegadas]
34"
Resolução
3440 x 1440
Tipo de painel
WQHD VA
Proporção
21:9
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300 cd/m² (Typ.)
Curvatura
Sim (1800R)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100Hz
Tempo de resposta
5ms (GtG) real
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5 ~ +20 º)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraWide™ Curvo - 34WR50QK-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
34"
Proporção
21:9
Tipo de painel
WQHD VA
Tempo de resposta
5ms (GtG) real
Resolução
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.23175 x 0.23175 mm
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300 cd/m² (Typ.)
Relação de contraste (Tipo)
3000:1 (típ.)
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
Sim (1800R)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (x2)
DisplayPort
Sim (x1)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
PBP
Sim (2PBP)
Estabilizador Preto
Sim
Super Resolução+
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5 ~ +20 º)
Montável na parede [mm]
100x100 mm
Suporte 1Click
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 483.3 x 223.2mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 358.9 x 91.5mm
Peso de envio [kg]
8.4 Kg
Peso com suporte [kg]
5.9 Kg
Peso sin soporte [kg]
4.9 Kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
33.2W (Typ.)
Tipo
Bivolt 100~240V Tensão (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
Adaptador
Sim (1,5)
Cabo de alimentação
Sim (1,5)
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto
Encontre uma loja perto de você
Produto Recomendado