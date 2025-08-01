Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraWide™ Curvo 34WR50QK-B QuadHD 2K de 34", PBP, sRGB 99%, HDR10, 100Hz

Monitor LG UltraWide™ Curvo 34WR50QK-B QuadHD 2K de 34”, PBP, sRGB 99%, HDR10, 100Hz

Monitor LG UltraWide™ Curvo 34WR50QK-B QuadHD 2K de 34”, PBP, sRGB 99%, HDR10, 100Hz

34WR50QK-B
Principais recursos

  • Tela Curva 2K WQuadHD de 34” (3440x1440)
  • Alta fidelidade de Cores com sRGB 99% e HDR10
  • 100Hz de taxa de atualização
  • Maior produtividade com PBP & LG Switch
  • Reader Mode | Flicker Safe
  • Suporte One Click | Inclinação ajustável
Mais
Monitor LG UltraWide curvo

A Tela

WQuadHD 2K Curva (3440x1440) 34” 

3 lados praticamente sem bordas

A Qualidade de imagem

HDR10

sRGB 99% (Típico)

A Funcionalidade

PBP & LG Switch

Modo Leitura & Flicker Safe

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

UltraWide™ 2K WQuadHD 21:9  (3440x1440) Curvo (1800R)

Veja mais, faça mais

O monitor UltraWide™ 34WR50QK-B 2K WQuadHD (3440 x 1440) com curvatura de 1800R e proporção 21:9 é excelente para o trabalho, pois oferece 30% a mais de tela comparado aos monitores convencionais, além de possibilitar a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo.

A animação mostra que é possível exibir mais conteúdo de uma só vez na tela, graças à proporção 21:9.

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

Picture By Picture (PBP)

Configuração Fácil e Simples

Aproveite a tela para visualizar múltiplos conteúdos e programas por até dois computadores simultaneamente, através do recurso picture-by-picture e garanta assim mais eficiência no seu dia a dia. Esse recurso é ideal também para espaços de coworking onde duas pessoas poderão compartilhar o mesmo monitor.

Este monitor permite visualizar múltiplos conteúdos de dois computadores com o recurso Imagem por Imagem (PBP), ajudando a tornar o trabalho mais eficiente.

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

*Pode ser conectado via cabo HDMI e cabo DisplayPort.

*O cabo DisplayPort NÃO está incluído na embalagem.

Aplicativo LG Switch

Aumente sua produtividade no trabalho

Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir do uso real.

*Para baixar a versão mais recente do app LG Switch, pesquise por 34WR50QK no menu de suporte do LG.com.

sRGB 99% (Tip.) com HDR10

Incrível Qualidade de Imagem

Tenha maior precisão de cores em seus projetos e visuais muito mais realistas com o suporte HDR10 e ampla gama de cores sRGB de 99%, garantindo assim mais produtividade ao editar arquivos de vídeo e imagem.

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

*Brilho: 300 nits (Típico), Gama de cores: sRGB 99% (Típico).

Proteja seus Olhos com Recursos de Cuidado Ocular

Reader Mode

Com o recurso Reader Mode, você garante seu conforto visual ao ler informações no monitor LG UltraWide, pois ele ajusta a temperatura de cor e a luminância para ajudar a reduzir a fadiga ocular causada pela luz azul.

Flicker Safe

Tenha também um ambiente de trabalho confortável por longos períodos através do recurso Flicker Safe que reduz o piscar invisível na tela ajudando a diminuir a tensão ocular.

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

*O recurso acima pode variar dependendo das condições reais de uso do usuário.

Design Ergonômico e Fácil Instalação

Maior Conforto no Home Office

Alcance o posicionamento ideal com o Suporte Ergonômico: configuração simples com um clique e ajuste fácil da inclinação para a experiência de visualização perfeita.

Pictograma de 3 lados praticamente sem bordas

3 lados praticamente sem bordas

Pictograma do Suporte One Click

Montagem com apenas um click

Pictograma de Inclinação

Inclinação (-5~15˚)

Imagem mostrando o design praticamente sem bordas em 3 lados, Suporte One Click, ajuste de altura e inclinação dos monitores.

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

Imprimir

Especificação chave

  • Tamanho [polegadas]

    34"

  • Resolução

    3440 x 1440

  • Tipo de painel

    WQHD VA

  • Proporção

    21:9

  • Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    300 cd/m² (Typ.)

  • Curvatura

    Sim (1800R)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    100Hz

  • Tempo de resposta

    5ms (GtG) real

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação (-5 ~ +20 º)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG UltraWide™ Curvo - 34WR50QK-B

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    34"

  • Proporção

    21:9

  • Tipo de painel

    WQHD VA

  • Tempo de resposta

    5ms (GtG) real

  • Resolução

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.23175 x 0.23175 mm

  • Profundidade de cor (número de cores)

    16.7M

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    300 cd/m² (Typ.)

  • Relação de contraste (Tipo)

    3000:1 (típ.)

  • Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    Sim (1800R)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    100Hz

  • Tratamento de Superfície

    Antirreflexo

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (x2)

  • DisplayPort

    Sim (x1)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Cor calibrada na fábrica

    Sim

  • PBP

    Sim (2PBP)

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Super Resolução+

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação (-5 ~ +20 º)

  • Montável na parede [mm]

    100x100 mm

  • Suporte 1Click

    Sim

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    809 x 483.3 x 223.2mm

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5mm

  • Peso de envio [kg]

    8.4 Kg

  • Peso com suporte [kg]

    5.9 Kg

  • Peso sin soporte [kg]

    4.9 Kg

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    33.2W (Typ.)

  • Tipo

    Bivolt 100~240V Tensão (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

  • Adaptador

    Sim (1,5)

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5)

