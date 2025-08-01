Skip to Content Skip to Accessibility Help
Monitor LG Smart Swing 31.5 inch 4K UHD IPS, Touchscreen, suporte móvel com rodas + Caixa de Som portátil LG xboom Grab by will.i.am

Recursos

Galeria

Especificações

Avaliações

Suporte

32U889SA.GRAB
Principais recursos

  • Tela IPS Touch 32” 4K UHD (3840x2160)
  • Base Swing articulada móvel com ajustes de altura, giro, inclinação e rotação lateral
  • webOS com acesso fácil aos principais aplicativos de streaming
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Produtos neste pacote: 2
Front view with remote control

32U889SA-W

Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming webOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade
LG Smart Monitor Swing logo.

Novas possibilidades em múltiplos ângulos

Experimente novas possibilidades com a incrível flexibilidade de ângulos e ajustes do Monitor Touch LG Swing!  A tela IPS touchscreen UHD 4K de 32” com base articulada móvel e WebOS com acesso aos principais aplicativos de streaming é perfeito para desafiar os limites da criatividade e inovar nas collabs.

A imagem mostra uma mulher usando um LG Smart Monitor Swing com uma criança, três pessoas compartilhando uma mesa e olhando para um LG Smart Monitor Swing, um homem assistindo a tela do LG Smart Monitor Swing com seu cachorro, e outro homem trabalhando em um LG Smart Monitor Swing.

*Imagens simuladas para ajudar a entender os recursos e podem ser diferentes do uso real.

Versatilidade incrível para fazer acontecer

Veja só nesse vídeo toda a versatilidade que o Monitor Touch LG Swing pode proporcionar para você, sua família e também a diferentes tipos de empresas & negócios!   

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Este suporte foi projetado para monitores com peso entre 4kg e 6,5kg; danos por excesso desse limite não são cobertos pela garantia.

Monitor Touch LG Swing Único como seu estilo de vida!

A woman is working on an illustration using a LG Smart Monitor Swing.

Mãe multitarefas

A man is holding a keyboard in one hand while touching the screen of a LG Smart Monitor Swing with the other.

+ Trabalho + Diversão

A man is watching a video on a LG Smart Monitor Swing with his dog.

Meu Dog é Reels

An e-commerce live video is being played on a LG Smart Monitor Swing.

Dia de collab

A product ad is playing on a LG Smart Monitor Swing in a department store.

O funcionário do mês

will.i.am de roupa preta e óculos de sol segurando uma LG xboom grab na sua frente.

Som exclusivo LG XBOOM: assinado por will.i.am

Apresentamos a nova caixa de som LG XBOOM Grab, criada em colaboração com o visionário will.i.am. Experimente um som aperfeiçoado por um especialista, com estilo e inovação que você nunca viu.

will.i.am, o arquiteto da experiência XBOOM

A LG escolheu will.i.am para redefinir a XBOOM, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

 

Todas as caixas de som 'XBOOM by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a XBOOM para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Especificação chave

Tamanho [polegadas]

32"

Resolução

3840 x 2160

Tipo de painel

IPS

Proporção

16:9

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 95%

Brillo (típ.) [cd/m²]

(Typ.) 350 cd/m²

Tempo de resposta

5ms

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

32"

Proporção

16:9

Tipo de painel

IPS

Tempo de resposta

5ms

Resolução

3840 x 2160

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º / 178º

Brillo (típ.) [cd/m²]

(Typ.) 350 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

1000:1 (Typ.)

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 95%

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x)

USB-C

Sim (3x)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

MECÂNICA

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

DIMENSÕES/PESOS

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

72.64 x 131.32 x 41.91

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

72.64 x 43.69 x 2.79

Peso de envio [kg]

24.9

Peso com suporte [kg]

21.18

ALIMENTAÇÃO

Tipo

Adaptador externo

ACESSÓRIOS

Controle Remoto

Sim

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096392300

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

