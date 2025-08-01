We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG Smart Swing 31.5 inch 4K UHD IPS, Touchscreen, suporte móvel com rodas + Caixa de Som portátil LG xboom Grab by will.i.am
Principais recursos
- Tela IPS Touch 32” 4K UHD (3840x2160)
- Base Swing articulada móvel com ajustes de altura, giro, inclinação e rotação lateral
- webOS com acesso fácil aos principais aplicativos de streaming
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Novas possibilidades em múltiplos ângulos
Experimente novas possibilidades com a incrível flexibilidade de ângulos e ajustes do Monitor Touch LG Swing! A tela IPS touchscreen UHD 4K de 32” com base articulada móvel e WebOS com acesso aos principais aplicativos de streaming é perfeito para desafiar os limites da criatividade e inovar nas collabs.
Versatilidade incrível para fazer acontecer
Veja só nesse vídeo toda a versatilidade que o Monitor Touch LG Swing pode proporcionar para você, sua família e também a diferentes tipos de empresas & negócios!
Monitor Touch LG Swing Único como seu estilo de vida!
will.i.am, o arquiteto da experiência XBOOM
A LG escolheu will.i.am para redefinir a XBOOM, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'XBOOM by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a XBOOM para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming webOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas
LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade
Especificação chave
Tamanho [polegadas]
32"
Resolução
3840 x 2160
Tipo de painel
IPS
Proporção
16:9
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 95%
Brillo (típ.) [cd/m²]
(Typ.) 350 cd/m²
Tempo de resposta
5ms
Todas as especificações
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
32"
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS
Tempo de resposta
5ms
Resolução
3840 x 2160
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º / 178º
Brillo (típ.) [cd/m²]
(Typ.) 350 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1000:1 (Typ.)
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 95%
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x)
-
-
Sim (3x)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
MECÂNICA
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
DIMENSÕES/PESOS
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
72.64 x 131.32 x 41.91
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
72.64 x 43.69 x 2.79
Peso de envio [kg]
24.9
Peso com suporte [kg]
21.18
ALIMENTAÇÃO
Tipo
Adaptador externo
ACESSÓRIOS
Controle Remoto
Sim
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096392300
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
