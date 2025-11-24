About Cookies on This Site

Parceiros LG

Descubra o programa
LG ideal para o seu perfil

Programas exclusivos com benefícios para você

Conheça nossos programas

LG Para Empresas
Alavanque seu negócio com ofertas exclusivas

Parceiros LG
Ofertas exclusivas para Parceiros

Seja um parceiro LG e adquira até 50% OFF em produtos selecionados

Estudantes LG
Ofertas exclusivas para Estudantes

Confira descontos especiais que preparamos para você, estudante

Produtos em destaque

Xbox

Novo app Xbox
nas TVs LG

Baixe o app em sua TV e aproveite!

Novo app Xbox nas TVs LG
Um processador Alpha 11 AI 4K na parte superior de uma placa-mãe, emitindo raios de luz roxos e rosa.

Novo Processador Alpha 11 AI Gen2

Uma baleia saltando da água diante de um céu noturno estrelado. Acima da baleia está a frase “até 150% mais brilhante”.

Cores Perfeitas, precisas e vibrantes

Uma TV OLED está no lado direito da imagem e o fundo é brilhante. Luzes brancas estão brilhando na parte traseira da TV. O menu Suporte é exibido na tela e o menu OLED Care está selecionado.

Imagens até 1,5 vezes mais brilhantes

Monitor Ultra Gear OLED

Nova linha de monitores LG UltraGear™ OLED

Nova linha de monitores LG UltraGear™ OLED
Monitor Ultra Gear OLED

Tela OLED de até 480Hz 

LG QNED AI Gaming TV

Tempo de resposta ultrarrápido

TV Gamer OLED Flex

Máxima nitidez

Swing

LG Swing Smartmonitor

Flexibilidade Total
para Trabalhar
e se Divertir

Flexibilidade Total para Trabalhar e se Divertir
Swing

webOS Navegue entre canais e apps

Swing

Rodas resistentes, movimente o com facilidade

Swing

Estrutura Móvel e Flexível

LG Styler

O guarda-roupa inteligente
que cuida das suas roupas

O guarda-roupa inteligente que cuida das suas roupas
LG Styler

Desinfeta diariamente com a tecnologia TrueSteam

LG Styler

Refresca suas roupas eliminando os odores

LG Styler

Cuidado prático e rápido para camisas e calças

Ar condicionado portatil

Ar-Condicionado Portátil 14.000 BTU

Instalação fácil, rápida e prática

Mobilidade e praticidade em todos os ambientes da sua casa.

Instalação fácil, rápida e prática
Compressor

Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia

Ar condicionado portatil

Silencioso: menor vibração no compressor

Ar condicionado portatil

LG ThinQ : Conectividade pelo APP

XBOOM LG

XBOOM

Som exclusivo LG xboom
assinado by will.i.am

Som de alta qualidade, cheio de personalidade e aprimorado por um especialista.

Som exclusivo LG xboom assinado by will.i.am
xboom lg

XBOOM Grab

música sem limites.

xboom lg

XBOOM Stage 301

potência que acompanha você.

xboom lg

XBOOM Bounce

estilo com potência.