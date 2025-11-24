About Cookies on This Site

Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27" + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA

Principais recursos

  • Monitor OLED 27" QHD 2K (2560 x 1440)
  • 240Hz de frequência
  • 0.03ms (GtG) de tempo de resposta
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
vista frontal com especificações

27GX704A-B

Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27", 240Hz, QHD 2K, 0.03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa AdaptiveSync, HDR True Black 400
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Monitor para gaming UltraGear™ OLED.

A Tela

OLED QHD 2K 27" (2560 x 1440)

DisplayHDR True black 400 | DCI-P3 (Typ) 98.5%**

Painel Glare

A Velocidade

Taxa de atualização de 240Hz

Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)

HDMI 2.1 | USB | DisplayPort

A Tecnologia

AdaptiveSync certificado pela VESA

NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™ Premium Pro

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GS95QE.

**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.

Toque no ecrã âncora

OLED com MLA+

Sua jogatina com brilho magnífico

A tecnologia MLA+ eleva as cores a um novo nível de vivacidade .

Com um brilho padrão de 275 nits e podendo atingir pico de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes.

Painel OLED brilhante com MLA+

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

 

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27"

Exibição - Resolução

QHD 2K

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação, Altura, Rotação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED - 27GX704A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27"

Resolução

QHD 2K

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Relação de contraste (Tipo)

1500000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Tratamento de Superfície

Anti-reflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.1)

DisplayPort

Sim (1x) (v1.4)

Porta USB Downstream

Sim (2x) (v3.2 Gen1)

Porta USB Upstream

Sim (1x) (v3.2 Gen1)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

Sim (FreeSync Premium Pro)

NVIDIA G-Sync™

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

Contador de FPS

Sim

VRR

Sim

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™400 TRUE BLACK

Chave definida pelo usuário

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação, Altura, Rotação

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

DIMENSÕES/PESOS

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

532.6x605.2x220 (Up) / 402.6x605.2x220 (Down)

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

351.0x605.2x45.3

Peso de envio [kg]

9.9kg

Peso com suporte [kg]

7.2kg

Peso sin soporte [kg]

4.8kg

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

168x673x529

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

31.52W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

Cabo de alimentação

Sim

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

