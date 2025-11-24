We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27" + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA
27GX704.GRAB
Principais recursos
- Monitor OLED 27" QHD 2K (2560 x 1440)
- 240Hz de frequência
- 0.03ms (GtG) de tempo de resposta
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Produtos neste pacote: 2
A Tela
OLED QHD 2K 27" (2560 x 1440)
DisplayHDR True black 400 | DCI-P3 (Typ) 98.5%**
Painel Glare
A Velocidade
Taxa de atualização de 240Hz
Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)
HDMI 2.1 | USB | DisplayPort
A Tecnologia
AdaptiveSync certificado pela VESA
NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GS95QE.
**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.
OLED com MLA+
Sua jogatina com brilho magnífico
A tecnologia MLA+ eleva as cores a um novo nível de vivacidade .
Com um brilho padrão de 275 nits e podendo atingir pico de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes.
Painel OLED brilhante com MLA+
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27", 240Hz, QHD 2K, 0.03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa AdaptiveSync, HDR True Black 400
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
QHD 2K
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação, Altura, Rotação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED - 27GX704A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Resolução
QHD 2K
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v1.4)
Porta USB Downstream
Sim (2x) (v3.2 Gen1)
Porta USB Upstream
Sim (1x) (v3.2 Gen1)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium Pro)
NVIDIA G-Sync™
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação, Altura, Rotação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
DIMENSÕES/PESOS
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
532.6x605.2x220 (Up) / 402.6x605.2x220 (Down)
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
351.0x605.2x45.3
Peso de envio [kg]
9.9kg
Peso com suporte [kg]
7.2kg
Peso sin soporte [kg]
4.8kg
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
168x673x529
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
31.52W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Cabo de alimentação
Sim
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
