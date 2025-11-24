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Combo Lava e Seca LG Smart VC4 12kg Inox Look 220V + Ar Portátil 127V
Combo Lava e Seca LG Smart VC4 12kg Inox Look 220V + Ar Portátil 127V
LP1419IVSI.CV5012
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Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
- Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
- MAIS CAPACIDADE - Espaço suficiente para lavar itens maiores e volumosos
- AI DD™ - Inteligência Artificial que protege 18% mais as roupas durante a lavagem
- STEAM™ - Vapor que elimina 99,9% dos alérgenos
Produtos neste pacote: 2
- Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
- Lava e Seca LG Smart VC4 12kg Inox Look com Inteligência Artificial AIDD™ (CV5012PC4A) - 220v
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
Velocidade do ventilador
4 Posições
Ar Condicionado
Não disponível
PURIFICAÇÃO DE AR
Exibição da purificação de ar
Não disponível
Ionizador
Não disponível
Sensor PM 1.0
Não disponível
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Operação de comutação forçada
Não disponível
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
FILTRO
Filtro Antialérgico
Não disponível
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
UV Nano
Não disponível
Limpeza da Serpentina
Não disponível
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096545065
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1370
Dimensões do produto_LxAxP (mm)
562x822x504
Peso do produto (kg)
35,5
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
127, 60
Tipo de Refrigerante
R32
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
14000 / 6000
Capacidade de Resfriamento Nominal (W)
4103
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Tipo do produto II
Inverter
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Não disponível
ECONOMIA DE ENERGIA
Visor de Energia
Não disponível
Classe de energia
Não disponível
Economia de energia (resfriamento)
Não disponível
AI kW Manager
Não disponível
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2025-07
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
P3NQ14ANWJ0
Tipo de produto e nome do modelo
Portable & LP1419IVSI
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
N/A
Nível de ruido (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
Especificação chave
CAPACIDADE - Capacidade máxima de lavagem (kg)
12
DIMENSÕES/PESOS - Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600x850x565
RECURSOS - ezDispense
Não
RECURSOS - Steam
Sim
OPÇÕES ADICIONAIS - Redução de amassados
Não
TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Todas as especificações
MATERIAL E ACABAMENTO
Cor do produto
Inox Look
Tipo de porta
Tampa em vidro temperado preto fumê
CAPACIDADE
Capacidade máxima de secagem (kg)
7
Capacidade máxima de lavagem (kg)
12
CONTROLE E VISOR
Temporizador de adiamento
3-19 horas
Tipo de tela
Mostrador + LED Touch
Indicação de trava da porta
Sim
RECURSOS
6 Motion DD
Sim
AI DD
Sim
Tipo
Lava e seca Front Load
Sinal de fim de ciclo
Sim
Sistema Centum
Sim
Adicionar item
Sim
ezDispense
Não
Reinício automático
Sim
Inverter Direct Drive
Sim
Sistema de detecção de espuma
Sim
LoadSense
Sim
Steam
Sim
Luz do tambor
Não
Steam+
Não
Pés niveladores
Sim
Tambor de aço inoxidável
Sim
TurboWash360˚
Não
Com tambor interno
Sim
Sensor de Vibração
Sim
Elevador do tambor
Levantador fino de aço inoxidável
Alimentação de água (quente/fria)
Apenas frio
Nível da água
Auto
TurboWash
Não
OPÇÕES ADICIONAIS
Wi-Fi
Sim
Adicionar item
Sim
Bipe Ligar/Desligar
Sim
Bloqueio Infantil
Sim
Adiar Fim
Sim
Nível de Detergente
Não
Luz do tambor
Não
Pré-lavar
Sim
Início Remoto
Sim
Exaguar + Centrifgar
Não
Enxaguar+
Sim
Nível de Amaciante
Não
Centrifugar
1400/1200/1000/800/400/Sem centrifugação
Steam
Não
Temp.
Frio/20/30/40/60/95 ℃
Limpeza do Tambor
Não
TurboWash
Não
Lavar
Não
Redução de amassados
Não
ColdWash
Não
Limpeza do bocal ezDispense
Não
PROGRAMAS
Edredom
Não
Algodão
Sim
Roupas de bebê vapor
Sim
Lavagem Inteligente
Não
Antialérgico (lavadora)
Sim
Lavagem Automática
Não
Roupa de Bebê
Não
Desgaste do bebê
Não
Renovação de roupa de cama
Não
Roupa de Cama
Não
Lavagem Fria
Não
Roupas Coloridas
Não
Algodão +
Sim
Roupas Escuras
Não
Delicados
Sim
Enxágue Duplo
Não
Download de Ciclo
Sim
Refrescar
Não
Drenar + Centrifugar
Não
Camisas
Não
Apenas Secagem
Não
Tecidos Sintéticos
Sim
Eco 40-60
Não
Cuidados Especiais
Não
Higienização
Não
Intensivo 60
Não
Jeans
Não
Mix
Sim
Camiseta Única
Não
Exterior
Não
Lavagem de Roupas de Pets
Não
Rápido 30
Não
Lavagem de velocidade
Não
Período de chuvas
Não
Refresh
Não
Apenas Enxágue
Não
Enxágue+Centrifugação
Não
Uniforme Escolar
Não
Lavagem Silenciosa
Não
Peça única
Não
Skin Care
Não
Punhos e Colarinhos
Não
Pequena Carga
Não
Enxágue Inteligente
Não
Rápido 14
Sim
Lavagem+Secagem Rápidas
Não
Roupas Esportivas
Não
Tira Manchas
Não
Steam Refresh
Não
Roupa de Banho
Não
Limpeza do Tambor
Sim
TurboWash 39
Não
TurboWash 49
Não
TurboWash 59
Sim
Lavagem+Secagem
Sim
Apenas Lavagem
Não
Lã (Lavagem a Mão/Lã)
Sim
TECNOLOGIA INTELIGENTE
Smart Diagnosis
Sim
Download de Ciclo
Sim
Monitoramento de energia
Sim
Início Remoto e Monitor de Ciclo
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Instrutor de Limpeza do Tambor
Sim
Emparelhamento Inteligente
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Profundidade do produto com a porta aberta 90˚ (P'' mm)
1.100
Dimensões da caixa (L x A x P, mm)
660x890x660
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600x850x565
Peso (kg)
73,0
Peso incluindo embalagem (kg)
77,0
Profundidade do produto da tampa traseira até a porta (P' mm)
620
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806084445773
OPCIONAIS/ACESSÓRIOS
Compatível com LG TWINWash
Não
O que as pessoas estão dizendo
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