We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide
Principais recursos
- Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
- AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
- Tela em resolução WQHD UltraWide (resolução 3440x1440)
- Taxa de atualização: 160Hz
- Tempo de Resposta:1ms (MBR)
*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.
O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação
O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.
*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.
Preto perfeito e cores intensas, seja em ambientes claros ou escuros, somente com a LG OLED TV.
A tecnologia Preto perfeito tem certificação da UL e oferece níveis de preto real para aprimorar o brilho e o contraste percebidos. Também obteve a certificação da UL e da eyesafe por proporcionar uma experiência de visualização mais confortável ao reduzir as emissões de luz azul.
*A tela LG OLED é verificada pela UL e o Preto perfeito é medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base em um ambiente típico de iluminação interna (200 lux a 500 lux).
*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do local de visualização.
*A tela LG OLED tem certificação UL para cores perfeitas, medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*As telas da LG OLED TV foram certificadas como Fator de desempenho circadiano pela eyesafe®
*Imagens das telas simuladas para fins ilustrativos.
Mais espaço para jogos
34" 21:9 UltraWide™ QHD Monitor.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.
- Smart TV LG OLED AI B5 4K de 77 polegadas 2025
- Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 3440x1440 160Hz 1ms (MBR) HDR10 AMD FreeSync HDMI 34GP63A-B
Especificação chave
IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel
4K OLED
IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa
120Hz Nativo
IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
ÁUDIO - Saída de Áudio
20W
ÁUDIO - Sistema de Som
2.0 Canais
ÁUDIO - Dolby Atmos
Sim
DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)
1719 x 989 x 50,9
DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base
22,9
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1719 x 989 x 50,9
Dimensões com base (LxAxP)
1719 x 1057 x 319
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1839 x 1130 x 200
Base da TV (LxAxP)
1403 x 319
Peso sem base
22,9
Peso com base
23,5
Peso da embalagem
33,5
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299959776
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K OLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
Upscaler AI
α8 AI Super Upscaling 4K
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
Dynamic Tone Mapping
Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
AI Picture Pro
Sim
QMS (Quick Media Switching)
Sim
JOGOS
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 120Hz)
Tempo de resposta
Menos de 0.1ms
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Web Browser Completo
Sim
LG Channels
Sim
Multi View
Sim
Always Ready
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Home Hub
Sim
AI Chatbot
Sim
Reconhecimento de Voz
Sim
Google Home / Hub
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
Google Cast
Sim
ÁUDIO
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som
Inferior
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
AI Acoustic Tuning
Sim
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
WOW Orchestra
Sim
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
Simplink (HDMI CEC)
Sim
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 3)
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
Bluetooth Support
Sim (v 5.3)
Ethernet
1ea
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Anexo)
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
34
Exibição - Resolução
3440 x 1440
Exibição - Tipo de painel
VA
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
300
Exibição - Curvatura
1800R
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
160
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinación/Altura
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
UltraGear
Ano
2022
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
34
Proporção
21:9
Tipo de painel
VA
Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Resolução
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.07725 x 0.23175
Profundidade de cor (número de cores)
16,7 milhões
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300
Relação de contraste (Tipo)
3000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1800R
Gama de cores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
160
Brillo (Min.) [cd/m²]
240
Relação de contraste (mín.)
3000:1
Tamaño [cm]
86.42
CONECTIVIDADE
HDMI
SIM(2ea)
DisplayPort
SIM(1ea)
Versão DP
1.4
Saída para auscultadores
3 polos (somente som)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Economia de energia inteligente
SIM
Cor calibrada na fábrica
SIM
Seguro de cintilação
SIM
Sincronização de ação dinâmica
SIM
Estabilizador Preto
SIM
Mira
SIM
Modo Leitor
SIM
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
SIM
Interruptor de entrada automática
SIM
Efeito HDR
SIM
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinación/Altura
Montável na parede [mm]
100 x 100
SOM
Maxx Áudio
SIM
Palestrante
7Wx2
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
986 x 524 x 212
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
Peso de envio [kg]
10.7
Peso com suporte [kg]
7.9
Peso sin soporte [kg]
5.8
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (máx.)
45W
Consumo de energia (modo de suspensão)
Menos de 0,5W
Consumo de energía (típ.)
42W
Consumo de energia (DC Off)
Menos de 0,3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
ACESSÓRIOS
Porta de exibição
SIM
HDMI
SIM
APLICAÇÃO SW
Controlador duplo
SIM
Controle na tela (LG Screen Manager)
SIM
PADRÃO
RoHS
SIM
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto