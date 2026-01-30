A nova era do LG webOS: como o sistema renovado melhora sua Smart TV LG

As TVs são, historicamente, as grandes companheiras das pessoas nas casas. E ao se tornarem smart, ganharam ainda mais protagonismo, trazendo acesso a vários serviços de streaming, conectividade e inteligência artificial. As Smart TV LG contam com o sistema webOS.

A plataforma da LG reúne toda a conectividade, interatividade e acesso a conteúdos por streaming. E recentemente a empresa renovou sua política de atualizações do sistema, que vai trazer benefícios a vários consumidores.

Neste artigo, você vai entender como funciona o programa webOS Re:New, da LG, que garante até cinco anos de atualizações, e vai beneficiar modelos lançados a partir de 2022. O anúncio do programa Re:New foi feito na CES 2024.

A ideia é levar as versões mais recentes do webOS para modelos de TVs LG mais antigos, fazendo das TVs companheiras das casas por mais tempo e com todos os recursos de sistema disponíveis.

É uma postura mais amigável ao consumidor, combatendo a obsolescência programada ao oferecer um suporte de software mais longo e abrangente para seus televisores inteligentes.

Mais detalhes sobre a política Re:New do webOS a seguir:

1. Abrangência da nova política: quais TVs são elegíveis

TVs lançadas a partir de 2022, das principais linhas, como OLED, QNED, NanoCell fazem parte do programa Re:New. A atualização para o webOS 25 (a versão de 2025) está sendo lançada gradualmente para modelos de TVs OLED e QNED 8K de 2022, e todos os modelos de 2023 e 2024. As atualizações para modelos mais antigos geralmente chegam com um atraso de cerca de um ano em relação ao lançamento da versão nos modelos mais novos.

2. Quanto tempo dura esse suporte

A LG entregará até 5 anos de atualizações webOS para os modelos elegíveis dentro do programa Re:New. Modelos de TVs de 2022 receberiam webOS 23 (2024), webOS 24 (2025), webOS 25 (2026) e webOS 26 (2027).

Além disso, a LG vai entregar pelo menos uma atualização de segurança por ano, por no mínimo 2 anos após o lançamento, podendo se estender até 5 anos em casos de vulnerabilidades críticas.

3. Benefícios da nova política de atualizações do webOS

· Maior longevidade: ao garantir 5 anos de updates, a LG reduz a obsolescência das TVs, tornando o investimento mais sustentável. Você tem TV atualizada por mais tempo.

· Melhor experiência para usuários antigos: modelos de 2022 a 2024, que antes podiam parecer “ultrapassados”, agora recebem recursos modernos como IA e novas funcionalidades. Novos recursos para mais pessoas.

· Competitividade: esse tipo de suporte coloca a LG como líder de um movimento de durabilidade nas TVs, respondendo à demanda por aparelhos duráveis. Mais tempo com uma TV mais atual.

· Sustentabilidade: menos necessidade de trocar de TV apenas por causa do sistema operacional, o que é bom tanto para o bolso do consumidor quanto para o meio ambiente. Indústria mais sustentável.

4. Quais as novidades do webOS atualizado?

· Inteligência artificial: chegaram recursos como o AI Search e AI Concierge, que renovaram a forma de buscar e recomendar conteúdos, respectivamente. Outra novidade é um chatbot, que vai permitir ajustar as configurações da TV sem usar o menu de ajustes para isso, além de recursos como AI Picture Wizard e Sound Wizard, que memorizam perfis de imagem e som.

· Galeria digital: chegou o LG Gallery +, uma evolução do antigo app de galeria, com mais de 4.000 imagens (obras de arte, fotografias, frames de filmes), podendo funcionar como protetor de tela ou “mural digital”.

· Conectividade aprimorada: interface de smart home repaginada, para controlar dispositivos conectados com mais facilidade. A LG também trouxe o novo “AI Sound Mode” para adaptar áudio conforme tipo de conteúdo, além do protocolo Matter, de casa inteligente, aos modelos mais novos. Mas a estrela da conectividade é o Chromecast integrado, que facilita a tarefa de integrar conteúdos entre celular e TV.

· Tradução em tempo real: novas versões do webOS já incluem tradução em tempo real de áudio para até 22 idiomas, incluindo legendas automáticas em português, recurso anunciado para TVs mais recentes.

A LG, com seu programa webOS Re:New, deu um passo importante para oferecer mais valor e longevidade a seus televisores.

Ao garantir até 5 anos de suporte, com até quatro grandes versões de webOS, a empresa reforça seu comprometimento com a experiência do usuário. As novidades de IA (busca, assistente, som, imagem), a galeria digital, suporte para jogos e integração com casas inteligentes deixam o sistema ainda mais moderno e competitivo.

Mesmo que você não tenha uma TV LG atual, e conte com modelos de 2022, 2023 ou 2024, você irá receber essas atualizações e continuar aproveitando sua TV por muitos anos.

Isso beneficia todo o ecossistema e, especialmente, quem investiu para ter as melhores imagens com as telas da LG nos últimos três anos e vai ter todos os recursos dos modelos mais atuais